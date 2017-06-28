Какое вооружение хотят предоставить Киеву "Друзья Украины" в США?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гусеничные платформы Bradley Fighting Vehicle - военная техника, которую американское политическое объединение с неформальным названием "Друзья Украины" хотело бы предоставить Украине в качестве военной помощи. На фото - Bradley, доставленные в Литву в рамках расширения контингента НАТО в Балтийских странах

В Соединенных Штатах действует сильная группа "друзей Украины", которые выступают за предоставление украинской армии оружия и военной техники. Об этом в Киеве рассказал американский эксперт в области безопасности и обороны Филипп Карбер, который на протяжении длительного времени работал на американское правительство и НАТО.

Риск эскалации

По словам Карбера, ранее главным аргументом противников предоставления Украине летального оружия был страх эскалации конфликта на Донбассе.

Впрочем, добавил Филипп Карбер, масштаб боевых действий, которые имели место и продолжаются на востоке Украины, свидетельствуют о том, что такой подход не был правильным - ведь обострение ситуации все равно произошло.

"Это не гибридная война. Это война высокой интенсивности, на которую уходит огромное количество боеприпасов. По моим подсчетам, Украина использовала в оборонных целях больше боеприпасов, чем содержится на складах НАТО в Германии, Франции и Западной Европе", - заявил Карбер во время пресс-конференции в Киеве.

В своих подсчетах он ссылался на данные безопасности центра Potomac, а также сведения о случаях нарушения перемирия на Донбассе.

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Доктор Филипп Карбер утверждает, что усиление Россией группировки своих войск представляет потенциальную опасность для Украины и других европейских стран. Кремль, в свою очередь, утверждает, что лишь реагирует на активизацию НАТО в Европе

Филипп Карбер также обратил внимание на создание Россией мощных военных группировок вблизи восточных границ Украины, в частности, первый гвардейской танковой армии.

Американский эксперт считает, что подобные действия РФ угрожают безопасности Украины и Западной Европы.

Кремль ранее неоднократно заявлял, что усиление группировки сил на западном направлении является реакцией на "активизацию военной деятельности" НАТО и расширение сотрудничества Украины и Североатлантического альянса.

Кроме того, Москва последовательно отрицает участие своих кадровых военных в конфликте на Донбассе.

Что хотят передать Киеву

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ранее украинская армия уже получала американские бронированные машины "Хамви", однако жаловалась на нехватку запчастей к ним

Филипп Карбер рассказал, на какой именно помощи настаивают "Друзья Украины":

контрбатарейные радары дальнего радиуса действия, которые позволяют выявлять дальнобойную артиллерию и системы залпового огня (такие радары, но меньшей мощности ВСУ уже получали от США и применяли, в частности, в боях под Дебальцево);

противотанковые ракетные системы (например, Javelin или TOW-2)

средства защищенной связи;

беспилотники для аэроразведки с системой защиты от средств радиоэлектронной борьбы (в прошлом году ВСУ получили несколько аналоговых американских беспилотников Raven RQ-11B, однако в условиях мощного огневого и радиоэлектронного противодействия они оказались неэффективными);

броневики Bradley, военные машины Humvee (так называемые "Хамви" уже используются украинскими морпехами), автомобили MRAP, которые могут выдерживать взрывы мин, а также тактические транспортные средства JLTV (следующее поколение военных машин, которое может заменить Humvee). Все это сейчас просто хранится на военных складах США, говорят авторы предложений;

обмен данными разведки в реальном времени между Украиной и США;

проведение дополнительных тренировок для украинских военнослужащих;

помощь Украине в реформировании вооруженных сил.

"Друзья Украины"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Среди тех, кто выступает за расширение военной помощи Украине, Филип Бридлав, возглавлявший силы НАТО в Европе в 2013-2016 годах

По словам Филиппа Карбера, в объединение "друзей Украины" входят политики из разных американских политсил, а также бывшие и действующие военные и дипломаты.

Среди них, в частности, экс-командующие вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав и Лесли Кларк, бывшие послы США в Украине Джон Хербст и Уильям Тейлор, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Американский эксперт отметил, что группа работает над тем, чтобы администрация президента Трампа и Конгресс приняли решение о предоставлении Украине оборонительного оружия.

Когда и будет ли вообще такое решение принято, пока неизвестно.

Бюджет США на 2017 год предусматривает выделение Украине помощи в сфере обороны и безопасности на сумму порядка 150 млн долларов.

Однако эти средства могут быть направлены, как это было ранее, исключительно на поставки нелетального оружия, медикаментов или обучение украинских бойцов.