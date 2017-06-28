Какое вооружение хотят предоставить Киеву "Друзья Украины" в США?
В Соединенных Штатах действует сильная группа "друзей Украины", которые выступают за предоставление украинской армии оружия и военной техники. Об этом в Киеве рассказал американский эксперт в области безопасности и обороны Филипп Карбер, который на протяжении длительного времени работал на американское правительство и НАТО.
Риск эскалации
По словам Карбера, ранее главным аргументом противников предоставления Украине летального оружия был страх эскалации конфликта на Донбассе.
Впрочем, добавил Филипп Карбер, масштаб боевых действий, которые имели место и продолжаются на востоке Украины, свидетельствуют о том, что такой подход не был правильным - ведь обострение ситуации все равно произошло.
"Это не гибридная война. Это война высокой интенсивности, на которую уходит огромное количество боеприпасов. По моим подсчетам, Украина использовала в оборонных целях больше боеприпасов, чем содержится на складах НАТО в Германии, Франции и Западной Европе", - заявил Карбер во время пресс-конференции в Киеве.
В своих подсчетах он ссылался на данные безопасности центра Potomac, а также сведения о случаях нарушения перемирия на Донбассе.
Филипп Карбер также обратил внимание на создание Россией мощных военных группировок вблизи восточных границ Украины, в частности, первый гвардейской танковой армии.
Американский эксперт считает, что подобные действия РФ угрожают безопасности Украины и Западной Европы.
Кремль ранее неоднократно заявлял, что усиление группировки сил на западном направлении является реакцией на "активизацию военной деятельности" НАТО и расширение сотрудничества Украины и Североатлантического альянса.
Кроме того, Москва последовательно отрицает участие своих кадровых военных в конфликте на Донбассе.
Что хотят передать Киеву
Филипп Карбер рассказал, на какой именно помощи настаивают "Друзья Украины":
- контрбатарейные радары дальнего радиуса действия, которые позволяют выявлять дальнобойную артиллерию и системы залпового огня (такие радары, но меньшей мощности ВСУ уже получали от США и применяли, в частности, в боях под Дебальцево);
- противотанковые ракетные системы (например, Javelin или TOW-2)
- средства защищенной связи;
- беспилотники для аэроразведки с системой защиты от средств радиоэлектронной борьбы (в прошлом году ВСУ получили несколько аналоговых американских беспилотников Raven RQ-11B, однако в условиях мощного огневого и радиоэлектронного противодействия они оказались неэффективными);
- броневики Bradley, военные машины Humvee (так называемые "Хамви" уже используются украинскими морпехами), автомобили MRAP, которые могут выдерживать взрывы мин, а также тактические транспортные средства JLTV (следующее поколение военных машин, которое может заменить Humvee). Все это сейчас просто хранится на военных складах США, говорят авторы предложений;
- обмен данными разведки в реальном времени между Украиной и США;
- проведение дополнительных тренировок для украинских военнослужащих;
- помощь Украине в реформировании вооруженных сил.
"Друзья Украины"
По словам Филиппа Карбера, в объединение "друзей Украины" входят политики из разных американских политсил, а также бывшие и действующие военные и дипломаты.
Среди них, в частности, экс-командующие вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав и Лесли Кларк, бывшие послы США в Украине Джон Хербст и Уильям Тейлор, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.
Американский эксперт отметил, что группа работает над тем, чтобы администрация президента Трампа и Конгресс приняли решение о предоставлении Украине оборонительного оружия.
Когда и будет ли вообще такое решение принято, пока неизвестно.
Бюджет США на 2017 год предусматривает выделение Украине помощи в сфере обороны и безопасности на сумму порядка 150 млн долларов.
Однако эти средства могут быть направлены, как это было ранее, исключительно на поставки нелетального оружия, медикаментов или обучение украинских бойцов.