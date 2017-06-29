Сверхполосы для сверхскоростных автомобилей
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Суперполосы для самодвижущихся автомобилей

  • 29 июня 2017

Разработчики компании Hyperlane предлагают открыть отдельные полосы для самодвижущихся автомобилей, которые могут развивать скорость до 160 км/ч.

Как вы думаете, сколько будет стоить один километр такой скоростной полосы движения?