Суперполосы для самодвижущихся автомобилей

Разработчики компании Hyperlane предлагают открыть отдельные полосы для самодвижущихся автомобилей, которые могут развивать скорость до 160 км/ч.
Как вы думаете, сколько будет стоить один километр такой скоростной полосы движения?
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Разработчики компании Hyperlane предлагают открыть отдельные полосы для самодвижущихся автомобилей, которые могут развивать скорость до 160 км/ч.
Как вы думаете, сколько будет стоить один километр такой скоростной полосы движения?