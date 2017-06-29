Парк "Святая земля": сувениры и развлечения на тему Иисуса

Копірайт зображення Erica Canepa Image caption Посетители фотографируются на фоне Голгофы - горы, на которой распяли Иисуса

В центре столицы Аргентины Буэнос-Айресе открыли тематический парк Tierra Santa (в переводе - "Святая земля"), который именует себя первым в мире парком, стилизованным под религиозную тематику.

В Tierra Santa воссоздали улицы Иерусалима времен Иисуса Христа.

Посетители специфического парка могут гулять по узким улочкам, на которых размещены пластиковые пальмы, статуи людей, а также актеры, воспроизводящие памятные эпизоды земной жизни Иисуса Христа.

Копірайт зображення Erica Canepa Image caption Несмотря на то, что служители парка облачёны в старинные одежды, для уборки территории они использует современные средства

Копірайт зображення Erica Canepa Image caption Сцена, изображающая римских солдат, надевающих Иисусу на голову терновый венец

Копірайт зображення Erica Canepa Image caption Посетители парка могут ощутить себя зрителями амфитеатра

У входа выстраиваются длинные очереди, из желающих насладится красотой парка.

Многие приехали из разных уголков Аргентины. Однако иностранных туристов здесь встретишь нечасто.

Парк является почти местом паломничества для некоторых посетителей, ведь в нем соединены религиозные традиции и китчевые развлечения.

Копірайт зображення Erica Canepa Image caption Все желающие могут сделать селфи на фоне здания в римском стиле

Копірайт зображення Erica Canepa Image caption Туристы могут приобрести открытки и другую христианскую атрибутику

Копірайт зображення Erica Canepa Image caption На одном из холмов парка возвышается статуя Иисуса Христа

Настоящей изюминкой религиозного парка развлечений является 18-метровая механическая статуя Иисуса Христа, которая ежечасно, "воскресая", поднимается над Голгофой.

Действо сопровождается хоровым исполнением оратории Георга Фридриха Генделя "Мессия".

Когда гигантский Иисус полностью поднимается на гору, он закрывает глаза и возводит ладони к небу, что вызывает чрезвычайное волнение у зрителей, которые наблюдают за происходящим у подножия горы.

Копірайт зображення Erica Canepa Image caption Туристы наблюдают за "воскрешением" статуи Иисуса

Копірайт зображення Erica Canepa Image caption Любой посетитель сувенирной лавки может найти вещь на свой вкус

Копірайт зображення Erica Canepa Image caption Работник парка, хоть и продает современные закуски, одет в наряд, соответствующий эпохе Иисуса

Персонал парка одет соответственно моде того времени.

Посетители "Святой земли" могут сфотографироваться рядом с охранником в образе древнего римлянина или купить вафли в кафе, стилизованном под интерьер Ближнего Востока.

Напоминание том, что на дворе XXI век, приходит только извне: неподалеку расположен международный аэропорт им. Хорхе Ньюбери, поэтому над искусственными пальмами регулярно пролетают самолеты.

Копірайт зображення Erica Canepa Image caption Женщина рассматривает статую римского воина

Копірайт зображення Erica Canepa Image caption Статуя Иисуса, превращающего хлеб и вино в Тело и Кровь Христа