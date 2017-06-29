Парк "Святая земля": сувениры и развлечения на тему Иисуса
В центре столицы Аргентины Буэнос-Айресе открыли тематический парк Tierra Santa (в переводе - "Святая земля"), который именует себя первым в мире парком, стилизованным под религиозную тематику.
В Tierra Santa воссоздали улицы Иерусалима времен Иисуса Христа.
Посетители специфического парка могут гулять по узким улочкам, на которых размещены пластиковые пальмы, статуи людей, а также актеры, воспроизводящие памятные эпизоды земной жизни Иисуса Христа.
У входа выстраиваются длинные очереди, из желающих насладится красотой парка.
Многие приехали из разных уголков Аргентины. Однако иностранных туристов здесь встретишь нечасто.
Парк является почти местом паломничества для некоторых посетителей, ведь в нем соединены религиозные традиции и китчевые развлечения.
Настоящей изюминкой религиозного парка развлечений является 18-метровая механическая статуя Иисуса Христа, которая ежечасно, "воскресая", поднимается над Голгофой.
Действо сопровождается хоровым исполнением оратории Георга Фридриха Генделя "Мессия".
Когда гигантский Иисус полностью поднимается на гору, он закрывает глаза и возводит ладони к небу, что вызывает чрезвычайное волнение у зрителей, которые наблюдают за происходящим у подножия горы.
Персонал парка одет соответственно моде того времени.
Посетители "Святой земли" могут сфотографироваться рядом с охранником в образе древнего римлянина или купить вафли в кафе, стилизованном под интерьер Ближнего Востока.
Напоминание том, что на дворе XXI век, приходит только извне: неподалеку расположен международный аэропорт им. Хорхе Ньюбери, поэтому над искусственными пальмами регулярно пролетают самолеты.