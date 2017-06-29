Кому и и насколько серьезно угрожает Россия?

Копірайт зображення Reuters Image caption Страны НАТО развернули четыре боевые группы в Польше и прибалтийских странах

Министры обороны стран НАТО проверяют, как проходит "расширение передового присутствия" - доставка контингента на Восток, чтобы успокоить своих союзников и сдержать любые движения России на Запад.

НАТО направила четыре боевые группы, одна из которых была дислоцирована в Польше и еще по одной - в каждой из трех балтийских стран: Латвия, Литва и Эстония.

Соединенные Штаты также решили вернуть в Западную Европу свои "тяжелые" бронетанковые дивизии.

Все эти шаги были спровоцированы шоком, вызванным на Западе захватом и последующей аннексией Крыма, а также продолжающейся поддержкой из Москвы сепаратистов на востоке Украины.

Если Россия смогла нарушить мировой порядок, установленный в Европе после холодной войны, и отобрать часть Украины (а до того - Грузии), то многие в НАТО опасаются, что такая же участь может ожидать и прибалтийские страны, которые тоже раньше входили в Советский Союз.

Россия утверждает, что проводит развертывания своих военных сил в ответ на упомянутые действия НАТО.

Однако реальность намного сложнее.

Я беседовал с несколькими ведущими западными военными экспертами, чтобы понять, что стоит за модернизацией российских вооруженных сил, и как и кому может угрожать Россия.

"Россия хочет убедить нас в том, что развернувшаяся милитаризация и подготовка к вооруженному конфликту являются ответом на действия НАТО, но это попросту не соответствует действительности", - считает Кир Джайлс, директор Центра по изучению конфликтов и ведущий в Британии эксперт по военной политике России.

"Чрезвычайно дорогостоящая программа реорганизации и перевооружения российских вооруженных сил была введена в действие задолго до кризиса на Украине, когда страны НАТО еще сокращали свое военное присутствие", - отмечает он.

"Еще в 2013 году, когда США вывели все свои бронетанковые подразделения из Европы, Россия уже вкладывала миллиарды в модернизацию своей армии"- указывает он.

Копірайт зображення AFP Image caption Новый российский танк "Армата, как утверждается, полностью автоматизирован и призван заменить боевые машины советского образца

Сотрудник Гарвардского университета Дмитрий Горенбург считает, что программа модернизации российских вооруженных сил началась еще в 2009 году. Она стала ответом на выявившиеся в ходе войны с Грузией недостатки российской армии.

По его мнению, основные усилия в рамках этой реформы были направлены на ускорение процесса принятия решений и передачи приказов действующим войскам, а также на улучшение взаимодействия между различными видами вооруженных сил. За этим последовала замена военной техники советского периода, которая быстро устаревала, на более современные виды вооружений.

Результаты оказались значительными. Как считает сотрудник Института Кеннана Майкл Кофман, к 2012 году Россия сумела реорганизовать свои вооруженные силы, отказавшись от советской модели массовой мобилизации и создав постоянную армию, после чего Москва приступила к повышению качества вооруженных сил в целом.

Параллельно регулярно проводились внезапные проверки боеготовности вооруженных силы и бесчисленные учения, и в результате к 2014 году вооруженные силы России избавились от многих недостатков, проявившихся в 2008 году в ходе войны с Грузией.

Все эксперты, с которым я говорил, указывают, что первоначальным направлением работы по модернизации российских вооруженных сил была подготовка к конфликту с Украиной, а не с прибалтийскими государствами. Так, Майкл Кофман считает, что военные действия на востоке Украины выявили неожиданные требования к российской армии, которая обнаружила, что не располагает достаточными постоянными силами на границах страны и плохо подготовлена к конфликту.

"В то время российские вооруженные силы находились - и находятся до сих пор - в фазе трансформации, - указывает он. - За последние три года проведена огромная работа по передислокации подразделений вдоль всей границы с Украиной, созданию трех новых дивизий, перемещению на новые базы нескольких бригад и созданию нового типа гибридных боевых соединений".

Копірайт зображення Reuters Image caption Некоторые эксперты считают, что модернизация российской армии стала реакцией на недостатки военной кампании в Грузии

Целью этой работы, считает Кофман, было создание условий, при которых российские сухопутные силы могут в любое время пересечь границу сразу по нескольким направлениям с целью оказания поддержки сепаратистам в Донбассе или просто с целью продемонстрировать Киеву, что Украина не сможет быстро силой вернуть себе занятые сепаратистами районы.

Украина действительно занимает центральное место в стратегии российского генштаба. Но, как отмечает Кир Джайлс, Россия занята совершенствованием своей военной инфраструктуры на всей протяженности своих западных границ - не только с Украиной, но и с Белоруссией, прибалтийскими государствами и даже Финляндией. Целью этой реорганизации является способность быстро разворачивать боевые подразделения на западной границе.

Сейчас Украина является главным вопросом на повестке дня российского генштаба. Однако, как отмечает Кейр Джайлс, "Россия развивает свою военную инфраструктуру по всей своей западной периферии - не только у Украины, но и у Беларуси, Балтийских стран и даже Финляндии".

Сюда входят меры по созданию новых соединения транспортных войск, которые должны сократить традиционную зависимость от наличия железных дорог для доставки бронетанковой техники в оперативные районы. В западных районах России ведутся широкие работы по модернизации дорожной сети - особенно автомагистралей, ведущих к границам.

Но можно ли сказать, что, учитывая внимание Москвы к ситуации на Украине, страны НАТО слишком остро реагируют на российскую военную угрозу?

Напротив, говорит Кир Джайлс, экспертов тревожит, что эта угроза воспринимается Западом недостаточно серьезно.

"Прямой военный вызов со стороны России и подтверждение готовности Москвы применить военную силу против своих соседей по-прежнему не привели (за немногими исключениями) к осознанию того, что европейским странам необходимо укреплять свою обороноспособность", - указывает он.

По его мнению, многие страны НАТО отказываются выполнять даже символические обязательства по поддержанию уровня военных расходов в размере 2% от ВВП, не говоря уже о принятии срочных реальных мер по противостоянию растущей военной угрозе со стороны России. Это, полагает эксперт, говорит о нежелании считаться с неудобной политической реальностью.

А реальность эта, утверждает Кауфман, заключается в полной трансформации российских вооруженных сил. "Реформы, модернизация и осмысление боевого опыта, полученного на Украине и в Сирии, оказывают долгосрочное воздействие на российскую армию", - говорит он.

"Россия сохраняет способность к развертыванию на своих границах значительных сил, которые способны сломить сопротивление любой бывшей советской республики. В отношении стратегического ядерного арсенала Россия не только стоит на уровне Соединенных Штатов, но на самом деле вырвалась вперед в модернизации тактического ядерного оружия", - отмечает эксперт.

"Тем временем российские неядерные силы способны теперь нанести большие потери даже технически более сильному противнику в условиях полноценного военного конфликта - что означает, что такой конфликт окажется крайне кровопролитным для обеих сторон", - заключает Кауфман.

Можно надеяться, что до этого не дойдет. Дмитрий Горенбург считает, что в целом неядерные силы США и НАТО в целом намного превосходят российский неядерный потенциал.

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО Image caption Конфликт в Украине продолжается уже более трех лет

Прежде всего, Россия располагает немедленным местным преимуществом в силу способности быстро приводить свои вооруженные силы в боевую готовность, решимости их использовать и создавать превосходство за счет массированной концентрации артиллерии. Однако в НАТО должны воспринимать российскую угрозу в более широком контекс

Как отмечает Кауфман, Россия является евразийской державой, способной к мобилизации значительных сил, но особенно ее сила очевидна при ведении боевых действий в своих приграничных районах.

При этом в целом военный и научно-технический бюджеты НАТО намного превосходят российские, также как и способность альянса мобилизовывать ресурсы и вооружения в рамках затяжного конфликта.

"Резюмируя все вышесказанное, - говорит Кауфман, - можно утверждать, что, хотя в НАТО и озабочены тем, как может развиваться краткосрочный конфликт с Россией, в реальности Североатлантический альянс является самым мощным в мире военным союзом, в основе которого лежит невероятная военная мощь, и любой затяжной конфликт, вероятно, закончится для Москвы катастрофически".

Российские вооруженные силы попросту не обладают необходимой структурой для удержания значительных территорий или для создания сил, необходимых для участия в затяжной войне. НАТО необходимо сохранять и укреплять свою боеготовность. Стратегия предотвращения конфликтов путем устрашения потенциального противника может быть успешной только в случае восстановления способности вести боевые действия в условиях интенсивного боевого противостояния, а эта способность в значительной степени атрофировалась в ходе антитеррористических кампаний в Ираке и Афганистане.

Эксперты сходятся в том, что Украина стала последним предупреждающим звонком. Но вновь обретенную Россией уверенность в своих силах не следует принимать за намерение Москвы совершить удар в западном направлении.

Куда более очевидная угроза со стороны России может исходить из ее способности вести информационную войну и кибероперации против Запада. Эта битва уже началась. И к ней Запад так же не готов, как и к традиционному вооруженному конфликту.