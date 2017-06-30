Как Китай возглавил мировое производство солнечной энергии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Возможно, Китай и потребляет больше электричества, чем другие страны, но в то же время он - крупнейший производитель солнечной энергетики

10 лет назад Джеф Мозер получил степень магистра солнечной энергетики в Аризонском государственном университете. Однако молодой специалист не нашел возможности применить полученные знания у себя на родине, в результате чего отправился в Китай.

"Индустрия солнечной энергики была относительно небольшой, мест для работы тоже было немного, - вспоминает Джеф. - Их было всего несколько, в основном связанных с установкой оборудования".

В то же время китайское правительство строило большие планы по расширению индустрии солнечной энергетики, и Мозер увидел в этом потенциал.

Он посвятил несколько лет изучению китайской солнечной энергетики, после чего стал соучредителем Symtech Solar - компании, которая занимается производством солнечных панелей из китайских материалов.

Доступ к рынку

Суть идеи - облегчить доступ иностранных организаций к китайским компонентам, избежав хлопот, связанных с поиском и установкой различных запчастей.

Копірайт зображення Symtech Image caption Джеф Мозер нашел применение своим знаниям в Китае, обнаружив потенциал индустрии солнечной энергетики

"Вы не хотите покупать дверцу машины или машинный двигатель, вы хотите купить всю машину", - объясняет Мозер.

Symtech собрала портфель небольших проектов по всему миру и планирует увеличить количество установок на Ближнем Востоке благодаря новому офису компании в Омане.

Мозер - отнюдь не единственный предприниматель, увидевший перспективы в Китае. Алекс Шоер из компании Seeder участвовал в запуске бизнеса, связанного с установкой солнечных панелей на крышах домов на территории КНР.

Шоер работает с местными компаниями, которые хотят сделать свои офисы в Пекине немного зеленее. По словам компании, на данном этапе уже было собрано установок общей мощностью три мегаватта, еще 28 мегаватт находятся на пути к различным клиентам.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Китае установлено солнечных батарей общей мощностью более чем 34 гигаватта в 2016 году

"Мы поднимаем инвестиции, оплачиваем весь проект и затем продаем электроэнергию со скидкой", - говорит Мозер. Действующая модель также основана на поиске правильных частей по приемлемым ценам.

Такие типы установок известны как проекты "распределенного производства", в которых электричество производится в небольших количествах и находится близко к источнику потребления.

В Китае распределенное производство растет с необычайной скоростью. Это происходит зачастую благодаря фермерам, которые используют панели для зарядки сельскохозяйственного оборудования, которое может быть не подключено к сети.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китайские мегапроекты стали возможными благодаря стремительно падающим ценам на солнечные батареи

Шоер признает, что его подкупил ответственный подход Пекина к вопросу солнечной энергетики. Так, на протяжении многих лет правительство воодушевляло местные власти делать все возможное для продвижения производства, поддержки исследований и разработок.

Рост возобновляемых источников энергии

Стремительное распространение возобновляемых источников энергии в Китае попало в заголовки новостей по всему миру.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), общая мощность батарей, установленных в Китае в 2016 году, превысила 34 гигаватта - это больше половины показателя США и почти 50% мировой добавочной мощности, произведенной в этом же году.

По данным ранних показателей 2017 года, только в первом квартале текущего года Китай произвел дополнительные восемь гигаватт энергии.

"Это огромный рынок", - считает Хейми Бахар, представитель компании IEA. Примерно 60% всех солнечных панелей производится в Китае и на Тайване, добавляет Бахар.

Но впечатляющий масштаб проекта на этом не заканчивается. Крупнейшая солнечная электростанция в мире "Лунъянся" площадью 30 квадратных километров - тоже китайский проект. В стране также недавно открылась самая большая плавучая солнечная ферма в мире, которая находится в провинции Айхонь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Около 60% всех солнечных панелей производится в Китае и на острове Тайвань

Ферма была установлена на месте угольной шахты, которая на протяжении многих лет заполнялась дождевой водой. Китайская компания Sungrow, снабдившая солнечными панелями предприятие, говорит, что ее система автоматически считывает текущее напряжение, сгенерированное панелями.

Система так же контролирует уровень влажности, который может повлиять на эффективность работы панелей.

Из-за нахождения обильного количества воды неподалеку, проблема с мытьем панелей, которая была настоящей головной болью для фермеров, теперь будет решаться проще, считают работники предприятия.

Осуществление подобных мегапроектов стало возможным благодаря стремительному падению цен на солнечные панели.

"На что мы все надеялись 20 лет назад, когда идея дешевой солнечной энергетики была только мечтой, так это на то, что кто-то возьмется за дело на производственном уровне, снизив тем самым стоимость", - вспоминает Чарльз Донован из бизнес школы Лондонского Имперского колледжа.

"И это именно то, что сделал Китай", - говорит он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Несмотря на все усилия Китая, только 1% необходимой стране энергии доставляется солнечными панелями

Тем не менее, текущее производство солнечной энергии в Китае покрывает лишь 1% от общей потребности. 66% энергии, до сих пор снабжается угольной промышленностью - показатель, который Национальная администрация энергетики Китая хочет радикально изменить к 2050 году. Не последнюю роль в этом играет всем известная проблема загрязнения воздуха в КНР.

Однако на момент ключевого 2050 года Китай может снабжаться совершенно иными источниками энергии - в случае, если хотя бы не которые из предположений станут действительностью.

В одном из государственных отчетов содержится предположение, что возобновляемые источники энергии смогут обеспечить 86% необходимой стране энергии, причем солнечная энергия составит треть от данного показателя.

Под силу ли это Китаю? По словам одного из экспертов, - возможно.

"Что Китай пытается сделать, так это рационализировать огромную растущую систему", - поясняет Джеффри Бал из центра политики в области энергетики и финансов Стэндфордского университета. Бал - ведущий автор недавнего отчета, который рассказывает об успехе Китая как новатора в индустрии солнечных панелей.

Заоблачные амбиции

По мнению Бала, любую революцию сопровождают определенные трудности переходного периода. Взять хотя бы то, что процесс выделения Китаем субсидий, которые многие называют несостоятельными, не всегда проходил гладко. К примеру, были случаи, когда "зеленый тариф", который часто предоставляется компаниям-производителям солнечной энергетики, оплачивался с опозданием.

"Правительство достаточно часто задерживает выплаты на год, а то больше - и это наносит серьезный ущерб финансовой отчетности проекта", - говорит Бал.

Копірайт зображення Getty Images Image caption За последнее время, Китай уменьшил количество субсидий для производителей солнечной энергетики

Объемы субсидий недавно также были урезаны. Кроме того, большинство крупных солнечных электростанций располагаются в менее густонаселенных местностях на западе Китая, вдали от Пекина и Шанхая.

Строительство же линий электропередач, чтобы доставить это электричество в большие города, требует больших временных и финансовых затрат. Это приводит нас к проблеме, известной как "сокращение"- к примеру, когда ферма солнечной энергетики производит 20 мегаватт электричества, а покупателей может найти только на 15 мегаватт.

"В зависимости от того, с кем вы говорите в провинциях с самым крупным производством солнечной энергетики, количество сокращений составляет около 30%, а в некоторых случаях намного выше 30% - это из ряда вон выходящие показатели и настоящая проблема", - обьясняет Бал.

Сможет ли Китай реализовать свои заоблачные амбиции по солнечной энергетике, остается под вопросом, однако способность Китая способствовать развитию мировой индустрии солнечной энергетики не подлежит сомнению.

Для американских предпринимателей, таких как Мозер, на данном этапе этого достаточно, чтобы обеспечить своему бизнесу дальнейший рост.

"Правда в том, что возобновляемая энергетика стоит дешево - в особенности, солнечная энергия, - считает Мозер. - И причиной тому является Китай".