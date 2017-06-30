Есть ли у России агенты влияния в Британии?

Пассаж о том, что Россия пытается влиять на политические процессы в Великобритании, не раз звучал из уст британских политиков и СМИ.

Российские власти последовательно отрицают обвинения во вмешательстве в дела других стран.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться в том, есть ли у России свои агенты влияния в Британии.

В коридорах британского парламента

Копірайт зображення PA Image caption По меньшей мере шесть членов палаты лордов входят в состав директоров различных российских компаний

Мы изучили реестр финансовых интересов представителей обеих палат британского парламента за последние пять лет.

В отчетности депутатов палаты общин Россия и российские компании практически не упоминаются, чего нельзя сказать о реестре палаты лордов.

Например, лорд Скидельски - член совета директоров компаний Rusnano Capital, единственным акционером которой является российская государственная корпорация "Роснано".

Роберт Скидельски не раз критиковал введение западных санкций в отношении России и говорил, что части Украины, где проживает большое количество русскоязычного населения, должны получить возможность отделиться от Киева.

В 2014 году Скидельски заявил, что выйдет из совета директоров Rusnano Capital, только если Путин "проявит серьезное стремление к экспансии".

В поддержку действий Кремля не раз высказывался и лорд Траскотт. В 2013 году он номинировал президента России на получение Нобелевской премии мира за заслуги в урегулировании сирийского кризиса.

"Владимир Путин запомнится в истории как человек, который помог Крыму воссоединиться с матерью-Россией", - отмечал лорд Траскотт в интервью Financial Times.

Другой член верхней палаты - лорд Мандельсон - входит в правление российской компании АФК "Система".

Холдинг "Система" включает в себя оператора мобильной связи МТС, крупный российский лесопромышленный холдинг Segezha Group, одну из главных сетей частных медицинских клиник "Медси" и крупнейшую туристическую компанию "Интурист".

С 2012 года в совет директоров оператора сотовой связи "Мегафон" входит лорд Майнерс.

Именно "Мегафон" в 2015 году выиграл государственный контракт на создание системы радиотелефонной связи для МВД России сроком на пять лет.

В сообщениях пресс-службы мобильного оператора отмечается, что именно "Мегафон" сегодня выбирают своим оператором связи региональные управления ФСБ, МЧС, МВД и ФСИН России.

Контролирующим акционером "Мегафона" является компания, принадлежащая миллиардеру Алишеру Усманову. В течение нескольких лет бизнес-связи с Усмановым имел и бывший министр иностранных дел Великобритании, известный лоббист лорд Оуэн. Он оказывал консультационные услуги компаниям российского бизнесмена, но в 2015 году это сотрудничество прекратилось.

Доли в российских компаниях также имеют лорд Понсонби и лорд Юнг.

Русская служба Би-би-си обратилась ко всем упомянутым членам палаты лордов за комментариями, но они предпочли воздержаться от общения.

Наличие бизнес-связей с российскими компаниями не означает, что человек автоматически становится агентом влияния Кремля.

"Подобные связи не обязательно всегда сопровождаются пророссийским политическим посылом. Но это, конечно, означает, что на влиятельных постах есть люди, которые лично заинтересованы, чтобы отношения с Россией были достаточно хорошими для ведения бизнеса", - говорит аналитик Сара Лэйн из Королевского объединённого института оборонных исследований.

Британского премьера Терезу Мэй не раз критиковали за то, что она не спешит разобраться в том, откуда происходят деньги индивидуальных инвесторов, в том числе и выходцев из России.

С другой стороны, несмотря на обилие бизнес-контактов между британцами и россиянами, Лондон остается одним из самых активных сторонников продления санкций в отношении России.

Шотландский вопрос

Копірайт зображення Getty Images Image caption Перспектива отделения Шотландии может создать немало проблем для британских политиков. Но было бы преувеличением сказать, что националисты в Эдинбурге симпатизируют идеям Кремля

Политический и информационный климат Шотландии очень отличается от лондонского.

"Мы читаем английские газеты, слушаем их радио, смотрим их телепрограммы. Мы знаем, как они живут. А вот им есть дело до нас? Они хоть раз открывали наши газеты?" - спрашивают меня в Эдинбурге.

К заявлениям официального Лондона здесь многие относятся скептически, а некоторые и с недоверием.

Та же история - с основными британскими телеканалами и газетами. Рейтинг доверия, например, ВВС в Шотландии - на 8-10% ниже, чем в среднем по стране.

"В работе мейнстримовых СМИ многие в Шотландии видят попытки Лондона гнуть свою линию, донести свою повестку и точку зрения. В итоге люди перестают верить традиционным медиа и ищут альтернативные источники информации. Все это - благодатная почва для тех, кто распространяет альтернативную новостную повестку" - отмечает ведущий корреспондент газеты Herald Scotland Дэвид Лиск.

Именно в столице Шотландии открыло свой первый корпункт финансируемое из российского бюджета информагентство Sputnik.

Ряд экспертов считают, что Россия поддерживала шотландских националистов в ходе референдума о независимости 2014 года и продолжает это делать.

Однако прямых доказательств этого нет.

Перспектива отделения Шотландии может создать немало проблем как для британских политиков, так и для их коллег в ЕС. Все это сыграло бы на руку Владимиру Путину.

С другой стороны, думать, что Шотландская национальная партия (ШНП) симпатизирует Путину - явное заблуждение.

Депутат британского парламента от ШНП Мартин Дохерти-Хьюз в марте этого года открыто критиковал действия России во время военных конфликтов в Грузии и на Украине.

"Как партия, которая верит в историческое право малых народов на существование, мы не можем отвернуться от тех, кто верит, что они имеют это историческое право - как нация и как политическое образование", - заявил Дохерти-Хьюз в ходе конференции ШНП.

Представители ШНП также не раз критиковали Кремль за несоблюдение прав представителей ЛГБТ-сообщества в России.

Среди активистов ШНП немало открытых геев и лесбиянок. В прошлом составе парламента 13% депутатов, избравшихся от ШНП, открыто заявляли о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

Шпионские игры

Копірайт зображення Getty Images Image caption По мнению спецслужб Великобритании, активность агентов Москвы сейчас не уступает деятельности советских шпионов во времена холодной войны

По оценкам британских спецслужб, сейчас на территории Британии работает до 50 российских разведчиков.

Часть шпионов наблюдает за российскими диссидентами, нашедшими убежище в Великобритании.

Другие агенты стремятся завладеть секретами, особенно в оборонной, высокотехнологичной и энергетической отраслях.

Активность российской разведки в Британии объясняется еще и тем, что Соединенное Королевство входит в состав группы "Пять глаз" (Five Eyes).

Это международный разведывательный альянс, члены которого постоянно обмениваются информацией и координируют усилия.

В группу "Пять глаз" входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Следовательно, в случае проведения удачных операций в Британии агенты Кремля могут получить и секретную информацию из других стран.

Впрочем, все это - обычная работа разведслужб.

Британские разведчики работают в Москве и пытаются делать то же самое. В 2006 году один из них попался в московском парке при попытке передать информацию с помощью "шпионского камня".

Однако, если раньше борьба с иностранными разведчиками была главной целью британской контрразведки МИ-5, то сегодня первостепенной задачей МИ-5 является борьба с терроризмом.

Контрразведчики сетуют, что размах российской разведывательной деятельности в Британии отвлекает их силы от более важных задач.

Насколько успешны эти попытки?

Москва издавна поддерживала ряд партий и организаций в Великобритании. В советские времена это были в основном представители левого движения.

Сейчас представители России заигрывают с активистами и крайне правых, и крайне левых организаций.

"У Кремля нет предпочтений относительно правых или левых политических позиций", - считает специалист по информационной обороне из Атлантического совета Бен Ниммо.

"Москва поддерживает тех, в ком видят пользу, и действует против тех, в ком видят врагов", - поясняет он.

Подробно о связях британских радикалов с Москвой рассказывается в докладе "Полезные идиоты Путина" лондонского аналитического центра "Общество Генри Джексона".

Сейчас открытая поддержка политики Кремля тем или иным британским политиком может вызвать лавину критики, поэтому Москва предпочитает более тонкие действия, отмечает эксперт фонда "Свободная Россия" Илья Заславский.

"Есть темы, которые играют на руку Кремлю. Например, истории о том, что на Украине имеет место гражданская война, а не спонсируемое третьей силой вооруженное вторжение. Или мысль о том, что не стоит активно сдерживать действия России, поскольку это приведет к новой холодной войне. Или сентенция о том, что санкции против России неэффективны и только мешают возобновлению конструктивного диалога. Продвижение таких идей идет на пользу Москве и помогает ей решать свои политические задачи", - говорит Заславский.

Специалисты сходятся во мнении, что российские агенты в Британии довольно активны. Но они действуют с явно меньшим размахом, чем в других странах Европы - например, во Франции и Германии.

"Российско-британские отношения находятся в стадии заморозки уже много лет. И это снижает эффективность действий России в Британии по сравнению с другими странами, которые хотят налаживания диалога с Москвой", - считает аналитик Сара Лэйн.

"Соответственно, связи [Москвы] в Британии носят малозаметный и, вероятно, более индивидуалистический характер. Все это снижает их общую политическую значимость", - добавляет она.

Но британской контрразведке нужно сохранять бдительность, уверены эксперты.

"Люди, поддерживаемые Москвой, принадлежат к маргинальной части политического спектра. Но это может создать определенные проблемы для Британии. Можно добиться существенного результата и не разворачивая большую операцию на земле", - отметил в беседе с Би-би-си источник, близкий к МИ-5.