Аргентинская свадьба века: Лионель Месси женился на подруге детства

Копірайт зображення AFP Image caption Звезда мирового футбола Лионель Месси и Антонелла Рокуццо позируют для фотографов сразу после свадебной церемонии

Звезда "Барселоны", аргентинский футболист Лионель Месси сочетался браком со своей подругой детства Антонеллой Рокуццо в их родном городе Росарио в центральной части Аргентины. Церемонию, которая прошла в роскошном отеле в центре города, аргентинская пресса уже окрестила "свадьбой века".

На праздник были приглашены 260 гостей, в том числе и другие известные футболисты и знаменитости. Среди гостей можно было увидеть коллег Месси по "Барселоне": Луиса Суареса, Неймара и Жерара Пике с его женой, поп-дивой Шакирой.

Месси и Рокуццо познакомились в детстве, еще до того как будущая звезда футбола переехал из Аргентины в Испанию в возрасте 13 лет. Сейчас у Месси, которому в июне исполнилось 30, и его возлюбленной, которая младше его на год, уже двое сыновей.

Копірайт зображення AFP Image caption На свадьбу прилетели бывшие футболисты "Барселоны", в том числе Хави Эрнандес, Сеск Фабрегас и Карлес Пуйоль

Копірайт зображення l Image caption Аргентинский футболист Эсекьель Лавесси также был замечен среди гостей церемонии

Копірайт зображення AFP Image caption Жерар Пике (слева) и его жена, поп-звезда Шакира, сфотографировались вместе с персоналом аэропорта Росарио

Копірайт зображення Reuters Image caption Толпа людей собралась вокруг отеля, где проходила свадьба

Спокойствие гостей охраняли сотни полицейских. Частная охранная фирма следила за тем, чтобы на праздник не ворвались незваные гости. Вокруг отеля, где проходила свадьба, собралось множество людей.

Ранее толпа зевак собралась в местном аэропорту в надежде увидеть кого-то из прилетающих в Росарио знаменитостей. Многие из приглашенных прибыли на свадьбу частными авиарейсами.

Как встретились Месси и Рокуццо?

Копірайт зображення AFP / Getty Images Image caption Местный художник перед свадьбой украсил портретом Месси стену в Росарио

Лионель Месси познакомился с Антонеллой Рокуццо, когда ему было всего пять лет. Новоиспеченная жена футболиста приходится двоюродной сестрой близкому другу Месси, футболисту Лукасу Скаглии.

В 13 лет Месси уехал в Испанию - "Барселона" пообещала оплатить ему лечение недостатка гормона роста.

Сейчас пара живет в Барселоне, где воспитывает двух сыновей.

Копірайт зображення AFP / Getty Images Image caption Месси на поле вместе с Антонеллой Рокуццо и их сыновьями

Что мы знаем о церемонии?

Праздник прошел в отеле City Center в Росарио. В комплексе также располагается казино.

Копірайт зображення CityCenter Rosario Image caption Так выглядел ресторан отеля City Center в Росарио на одном из прошлых мероприятий

Свадебное одеяние для Рокуццо сшила испанский дизайнер Роза Клара, у которой ранее заказывали платья актриса Ева Лонгория и даже сама испанская королева Летисия.

Не считая суши-меню, еда на празднике в основном была представлена в аргентинской традиции: гостей угощали, например, различными блюдами из говядины, эмпанадас (латиноамериканскими пирогами) и кровяной колбасой.

Кто был приглашен на свадьбу?

Помимо бывших и нынешних коллег Месси из "Барселоны", на церемонию также прибыли его коллеги по национальной сборной Аргентины.

При этом, как пишет газета Clarín, на свадьбу не были приглашены бывшие тренеры Месси, в том числе главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, который раньше тренировал "Барселону". Сообщается также, что из списка гостей был исключен легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

Копірайт зображення AFP / Getty Images Image caption Прилетел на свадьбы и уругвайский футболист Луис Суарес, который выступает с Месси за "Барселону"

Чем примечателен город Росарио?

Росарио - портовый город, расположенный в центральной части Аргентины на берегах реки Парана примерно в 300 км на северо-запад от Буэнос-Айреса. Здесь провел свои юные годы другой знаменитый аргентинец - Эрнесто Че Гевара.

Копірайт зображення AFP Image caption Стена неподалеку от футбольного клуба Newell's Old Boys, в котором Месси играл в детстве

С тех пор как Месси переехал в Испанию, он завоевал рекордные пять Золотых мячей ФИФА.

В мае 2017 года Верховный суд Испании приговорил футболиста к 21 месяцу лишения свободы за уклонения от уплаты налогов. Но Мессии вряд ли проведет время за решеткой - вероятнее всего, все ограничится уплатой штрафа.