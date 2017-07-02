Канадцы празднуют 150-летие страны

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Около 25 тысяч канадцев - патриотов и просто любителей повеселиться - собрались в субботу на Парламентском холме в Оттаве на грандиозное торжество, готовившееся задолго. Страна Кленового Листа отмечает 150-летие.

В 1867 году Британия предоставила своей бывшей колонии статус доминиона - фактически независимого государства в рамках Британской империи (ныне Содружества Наций), связанного с Соединенным Королевством общим монархом.

Процесс обретения независимости оконачтельно завершился в 1982 году, когда британский парламент признал право Канады изменять собственную конституцию без участия бывшей метрополии.

Image caption Дождь слегка подпортил веселье

День Канады 1 июля - главный государственный праздник страны.

Юбилей в эти выходные отмечают во всех городах и населенных пунктах, на площадях и во дворах с жаровнями для барбекю. Общее количество участников только в столице и ее окрестностях составило около полумиллиона человек. Но эпицентром стал Парламентский холм.

Толпу не разогнал даже прошедший около полудня дождь.

Многие приехали из других мест.

Копірайт зображення Reuters Image caption Парад в Торонто

Студенты Морган Хейнс, Джон Саламати и Нина Сахеби из Ванкувера на Тихоокеанском побережье пришли на холм еще до рассвета, чтобы занять лучшие места возле главной сцены.

"Круглые даты бывают нечасто. Боюсь, в год 200-летия мы уже не сможем предпринять такое путешествие", - сказал Джон корреспонденту ВВС.

Программа включала выступления цирка "Дю Солей", Боно из группы U2, пилотажной группы ВВС Канады "Снегири", торжественную церемонию принятия в канадское гражданство группы иммигрантов и мощный фейерверк.

Image caption Традиционное жилище коренных обитателей Канады

Молодой премьер Джастин Трюдо, сделавший открытость миру и толерантность своей визитной карточкой, держал речь.

"Нас не заботит, где вы родились, какую религию вы исповедуете и кого любите - добро пожаловать в Канаду!" - заявил он под приветственные крики из толпы.

Затем Трюдо повторил свою короткую речь на французском - втором государственном языке Канады.

Копірайт зображення Reuters Image caption Главным атрибутом праздника был, конечно, кленовый лист

Он также воздал должное коренным жителям Канады и призвал общество осознать ошибки, совершенные в их отношении в прошлом.

Культура аборигенов была широко представлена на праздничных мероприятиях в Оттаве и других городах.

Копірайт зображення Reuters Image caption Британскую корону на юбилее представлял принц Чарльз

Тем не менее, некоторые индейские активисты заявили, что в этот день им нечего праздновать, и еще с утра в четверг воздвигли к западу от главной сцены традиционный шатер типи, а в субботу на рассвете развели костры в знак протеста против "вековой колонизации". Власти не препятствовали.

Британскую корону на празднествах представлял принц Уэльский. На противоположном берегу реки Оттава, в Гатино, относящемся к франкоговорящему Квебеку, наследник престола и его супруга герцогиня Корнуэльская открыли новое здание Музея истории Канады.

Копірайт зображення Reuters Image caption Фейерверк над парламентским холмом в Оттаве завершил празднования 150-летия

Праздник, включая меры безопасности, обошелся примерно в 500 миллионов канадских (385 миллионов американских) долларов.