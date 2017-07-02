Украинские Военно-морские силы отмечают 25-ю годовщину

Копірайт зображення ВМС ЗС України

В Одессе отмечают 25-ю годовщину Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В праздновании принимает участие руководство Генерального штаба ВСУ, командование ВМС ВСУ, личный состав флота, ветераны и общественность. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.

Торжественные мероприятия начались ритуалом поднятия военно-морского флага, стеньговых флагов и флагов расцвечивания на боевых кораблях, катерах и судах.

Копірайт зображення ВМС ЗС України

Основные мероприятия проходили в районе морского вокзала и акватории Одесского залива. Так, на причале почтили память 38 военнослужащих флота, погибших в зоне АТО - на воду возложили цветы.

Копірайт зображення ВМС ЗС України

Начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко, обращаясь к военным морякам, поблагодарил их за добросовестную службу и преданность морскому делу.

"За три года в новых пунктах базирования фактически был восстановлен полноценный вид Вооруженных Сил Украины. Военно-морские Силы своей деятельностью укрепляют обороноспособность нашего государства, достойно и надежно выполняют боевые задачи в районах проведения антитеррористической операции на приморском направлении", - сказал он.

Копірайт зображення ВМС ЗС України

Жители и гости Одессы могли наблюдать десантирование парашютистов и демонстрацию элементов летной выучки.

Копірайт зображення ВМС ЗС України

Также в городе состоялось выступление военного оркестра, дефиле роты почетного караула и "велопробег в тельняшках".

Копірайт зображення ВМС ЗС України

Кроме того, в Одессе проходит всеукраинская парусная регата на кубок командующего ВМС Украины, в которой принимают участие 25 экипажей яхт и 50 детских экипажей.

Копірайт зображення ВМС ЗС України

А на причале представлено более 10 единиц боевых кораблей и катеров, зайти и посмотреть на которые могут все желающие с 12:00 до 20:00. Вечером на них включат иллюминацию.

Копірайт зображення ВМС ЗС України

Президент Петр Порошенко по случаю Дня Военно-морских сил ВСУ за личное мужество, проявленное в защите территориальной целостности Украины, отметил государственными наградами 31 военнослужащего.

А спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что "украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове".

Копірайт зображення ВМС ЗС України

Торжественные мероприятия сегодня проводятся также в Николаеве, Очакове, Мариуполе, Бердянске и других местах базирования украинских ВМС.