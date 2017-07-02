Украинские Военно-морские силы отмечают 25-ю годовщину
В Одессе отмечают 25-ю годовщину Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
В праздновании принимает участие руководство Генерального штаба ВСУ, командование ВМС ВСУ, личный состав флота, ветераны и общественность. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.
Торжественные мероприятия начались ритуалом поднятия военно-морского флага, стеньговых флагов и флагов расцвечивания на боевых кораблях, катерах и судах.
Основные мероприятия проходили в районе морского вокзала и акватории Одесского залива. Так, на причале почтили память 38 военнослужащих флота, погибших в зоне АТО - на воду возложили цветы.
Начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко, обращаясь к военным морякам, поблагодарил их за добросовестную службу и преданность морскому делу.
"За три года в новых пунктах базирования фактически был восстановлен полноценный вид Вооруженных Сил Украины. Военно-морские Силы своей деятельностью укрепляют обороноспособность нашего государства, достойно и надежно выполняют боевые задачи в районах проведения антитеррористической операции на приморском направлении", - сказал он.
Жители и гости Одессы могли наблюдать десантирование парашютистов и демонстрацию элементов летной выучки.
Также в городе состоялось выступление военного оркестра, дефиле роты почетного караула и "велопробег в тельняшках".
Кроме того, в Одессе проходит всеукраинская парусная регата на кубок командующего ВМС Украины, в которой принимают участие 25 экипажей яхт и 50 детских экипажей.
А на причале представлено более 10 единиц боевых кораблей и катеров, зайти и посмотреть на которые могут все желающие с 12:00 до 20:00. Вечером на них включат иллюминацию.
Президент Петр Порошенко по случаю Дня Военно-морских сил ВСУ за личное мужество, проявленное в защите территориальной целостности Украины, отметил государственными наградами 31 военнослужащего.
А спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что "украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове".
Торжественные мероприятия сегодня проводятся также в Николаеве, Очакове, Мариуполе, Бердянске и других местах базирования украинских ВМС.