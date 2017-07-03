Украина-ЕС: ассоциация подписана, безвиз введен. Что дальше?

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Накануне саммита Украина-ЕС, который должен состояться в Киеве 13 июля, оценки нынешнего состояния двусторонних отношений, а также повестки дня на ближайшее будущее существенно различаются.

Среди несомненных позитивов в отношениях Киева и Брюсселя можно назвать:

введение Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины, которое вступило в силу с 11 июня,

ратификация Нидерландами Соглашения об ассоциации с Украиной. Нидерланды были последней страной, которая должна была утвердить Соглашение. В ЕС ожидают, что соглашение вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017,

расширение торговых преференций для Украины, касающееся увеличения квот на экспорт продукции украинского АПК и снижение пошлин на промышленную продукцию. Ожидается, что они должны быть окончательно утверждены в ближайшее время.

Однако несколько "ложек дегтя" к этим неоспоримым достижениям добавило принятие отдельных законопроектов несмотря на критику и договоренности с ЕС.

Есть и обратная ситуация - торможение с введением других, поддержанных Евросоюзом, изменений в законодательство, а также ключевых реформ, в частности реформы системы судопроизводства и преодоления коррупции.

Частные интересы как препятствие

Копірайт зображення IWP.ORG.UA Image caption Глава Представительства ЕС призывает убрать "частные интересы" из украинской политики и экономики

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли говорит, что за последние три года Украина провела больше реформ, чем за все предыдущие годы, - "никаких сомнений в этом, это факт". Об этом он заявил во время международной конференции, организованной Институтом мировой политики.

Вместе с тем, он называет и сферы, где не все так хорошо.

"Мы все знаем, как называется главная помеха - это частные интересы, которые формировали общественную, экономическую и политическую жизнь в Украине в течение 22 лет", - говорит Хьюг Мингарелли. Это, по его словам, в первую очередь проявляется при принятии законопроектов, которые должны приблизить украинское законодательство к европейскому.

Чтобы избавиться от этого, Киеву нужна очень сильная политическая воля.

Внешние и внутренние советы

Вторая проблема связана с тем, что в Западной Европе Украину все еще воспринимают как "угрозу", а не как "шанс". И это, говорит глава Представительства ЕС, несмотря на удивительные природные и человеческие ресурсы Украины.

"Я постоянно повторяю, что украинцы больше говорят на иностранных языках, чем во многих европейских странах, которые я хорошо знаю. Многие говорят на английском лучше, чем я", - приводит пример Хьюг Мингарелли.

По его мнению, Киеву надо сделать так, чтобы европейцы больше знали и понимали Украину за рамками сложившихся предубеждений.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Представитель ЕС говорит, что у него есть "большие сомнения" о прекращении товарообмена с неподконтрольными территориями

Еще один совет главы Представительства ЕС в Украине касается территорий, над которыми Киев потерял контроль.

"Мне кажется важным, чтобы в дальнейшем не было шагов, которые отрезали бы Донбасс от остальной территории Украины", - говорит Мингарелли.

По его словам, решение конфликта возможно лишь при "инклюзивном" подходе к жителям этого региона.

Дипломат признает, что у него нет ответа на вопрос, как это сделать, но убежден, что расторжение связей в различных областях только наносит вред.

"Уменя есть большие сомнения относительно блокады", - говорит глава Представительства ЕС, добавляя одновременно, что вполне понимает и то, чем руководствовалась украинская власть, официально утверждая блокаду.

Учесть контекст

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе признает, что "к сожалению, Украина во многом отстает от планов, намеченных в Соглашении об ассоциации".

Среди причин отставания она называет и "активные лоббистские действия различных групп", в частности и в парламенте.

Климпуш-Цинцадзе говорит, что отныне правительство будет регулярно уделять внимание тому, насколько его инициативы совпадают с целями евроинтеграции.

Кроме того, по ее словам, в парламенте "должны быть созданы процедуры, которые бы сделали невозможным прохождение законопроектов, которые в той или иной степени противоречат нашим обязательствам по Соглашению с ЕС, а также практикам Европейского Союза". Впрочем, чиновник не уточнила, как именно это будет сделано.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Третий год Украина воплощает самые серьезные за свою историю реформы и одновременно отвечает на беспрецедентные вызовы

В то же время она призвала осознать, что самые серьезные реформы в своей истории Украина проводит на фоне аннексии части своей территории и сдерживая агрессию в другой части.

"События последних дней, в частности кибератака, показали еще раз, что наши усилия совершаются на очень непростом фоне. Но несмотря на все эти вызовы, в последние годы Украина реализовала одну из выдающихся историй успеха и реформ".

Членство не актуально, Ассоциацию - в каждый дом

В то же время получается, что Киев и Брюссель несколько по-разному видят будущее сотрудничество.

"Интеграция Украины в Европейский Союз сейчас не на повестке дня, - говорит глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. - Наша цель, цель Соглашения об ассоциации, заключается в политической ассоциации и экономической интеграции".

По мнению дипломата, главные усилия в отношениях между Украиной и ЕС теперь должны быть сконцентрированы на выполнении соглашений. А это, говорит Мингарелли, даже для оптимистов - от 6 до 7 лет, а для реалистов - еще больше.

Он подчеркивает: это не значит, что Украина совсем не имеет перспективы членства в ЕС, - она ​​имеет на это право согласно статье 49 Договора о ЕС.

Вместе с тем дипломат считает, что "подпись под Соглашением ничего не значит для рядового украинца".

"Мы должны сделать так, чтобы Соглашение об ассоциации и безвизовый режим имели отношение к повседневной жизни граждан Украины", - говорит Хьюг Мингарелли, добавляя, что для этого требуется много труда.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе говорит, что не может согласиться с тем, что перспектива членства Украины в ЕС не является актуальной темой.

Кроме того, что такая перспектива может быть стимулом для Киева, она также может нивелировать аргументы тех, кто считает усилия Украины в направлении евроинтеграции бесполезными, считает она.

"Это - наша идея, национальный двигатель", - говорит чиновник, добавляя, что перспектива членства может сработать так же, как и "вдохновляющий опыт "безвиза".

Перспектива как стимул

Копірайт зображення UNIAN Image caption Обозреватели считают, что после введения "безвиза" украинцы должны получить новый ориентир от ЕС

Украина имеет юридическое право на членство в ЕС, но если оценивать нынешнее состояние страны по Копенгагенским критериям, то перспектива этого членства будет выглядеть очень далекой, - говорит старший аналитик Европейского совета международных отношений Густав Грессель.

Вместе с тем, уже сейчас нужно что-то, чтобы "дать понять, что есть что-то такое, к чему можно стремиться и чего можно достичь".

"Безвизовый режим и соглашение о свободной торговле были превосходными инструментами для ускорения реформ", - считает эксперт.

Следовательно, было бы хорошо и для ЕС, и для Украины, если бы ЕС мог предложить некий промежуточный статус между странами-кандидатами на членство и ассоциированными странами.

Понимая сдержанную позицию ЕС по расширению на фоне новых вызовов и проблем, перед которыми стоит Европа, надо также попробовать представить и ситуацию, в которой оказалась Украина, считает профессор Парижской школы международных отношений Мари Мендрас.

На ее взгляд, главная проблема для Украины и украинцев - ощущение незащищенности.

"Ощущение незащищенности распространяется на все сферы, не только военную. Это и гуманитарная, и социальная опасность, в том числе и для переселенцев из Крыма и Донбасса. Есть и незащищенность во внешней сфере, - говорит Мари Мендрас. - Поэтому я полностью понимаю, почему большинство украинцев хотят быть частью какого-то крупного проекта или сообщества. И именно поэтому меня беспокоит отодвигание перспективы принадлежности к этому пространству для Украины на очень долгое время".

По мнению французского эксперта, сейчас, после избрания Эмануэля Макрона президентом Франции и накануне выборов в Германии, во время которых Ангела Меркель, очевидно, сохранит свою должность, у Украины появляется "окно возможностей", связанное с сильным тандемом европейских лидеров:

"Окно возможностей есть, и я не вижу, почему бы им не воспользоваться Украине, если вы знаете, как обернуть эти возможности в свою пользу".