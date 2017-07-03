Полгода государственного "Привата": что нам известно о ситуации в банке?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Пошел ли государственный статус на пользу "Привату" - вопрос открытый

Через полгода после национализации "ПриватБанка" споры относительно этого шага вышли на новый уровень.

В понедельник, 3 июля, НБУ заявил, что государство вынуждено перейти к принудительному взысканию долгов бывших владельцев "ПриватБанка". 1 июля срок добровольной реструктуризации этих кредитов истек.

В то же время ГПУ, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура взялись расследовать сразу несколько дел, связанных с "ПриватБанком".

Бывший главный акционер банка Игорь Коломойский утверждает, что переговоры о реструктуризации долгов идут согласно планам.

НБУ, ГПУ и другие

3 июля Национальный банк на своем сайте официально сообщил, что 1 июля завершился срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев "ПриватБанка". "Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы не выполнили взятые на себя обязательства", - говорится в заявлении НБУ.

В НБУ утверждают, что не могут разглашать конкретные шаги, благодаря которым государство надеется взыскать долги. В то же время там отмечают, что речь идет "в большей степени о принудительном взыскании".

Кое-что о том, как это может происходить, сообщил генеральный прокурор Луценко. Он напомнил, что после национализации банка его новый руководитель Александр Шлапак сообщил о преступлении, которое, по его версии, заключалось в подписании незаконных кредитных соглашений экс-владельцами банка за несколько дней до национализации.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Назначенный полгода назад руководитель "ПриватБанка" Александр Шлапак заявил, что хочет в отставку

По обращению возбудили уголовное дело, которое позволило наложить арест на ликвидное имущество "ПриватБанка" и связанных с ним компаний.

По словам г-на Луценко, это более 700 объектов недвижимости.

Генпрокурор добавил, что в течение последних недель его ведомство изучает документы, допрашивает членов кредитного комитета "ПриватБанка", а также работников Национального банка, которые должны следить за его деятельностью.

Письмо от "подписавших его лиц"

Говоря об обязательствах экс-владельцев "ПриватБанка", НБУ дает ссылку на письмо, написанное Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в адрес премьера в декабре прошлого года. До национализации банка они были его самыми крупными акционерами.

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Фотокопию этого письма на своем сайте разместило Министерство финансов.

В соответствии с ним, Коломойский и Боголюбов, называющие себя "лицами, подписавшими это письмо", обещали после национализации:

• обеспечить полный и беспрепятственный доступ ко всем помещениям и операционным системам банка государственным органам;

• не оказывать давление на государственные органы и уполномоченные ими лица, а также на новое руководство банка;

• до 1 июля 2017 года обеспечить реструктуризацию кредитов, предоставленных банком определенным юридическим лицам.

В письме эти компании не названы.

Там также не поясняется, каковы отношения подписантов письма с этими юридическими лицами.

Переговоры идут по плану - Коломойский

На сайте ТСН появился комментарий Игоря Коломойского относительно заявлений НБУ о долгах: "Бывшие владельцы "ПриватБанка", согласно взятым на себя обязательствам, участвуют в переговорном процессе по реструктуризации "своих" кредитов с консорциумом компаний, получивших мандат на представление интересов Минфина и "ПриватБанка", который был согласован с Международным валютным фондом".

Г-н Коломойский утверждает, что переговоры начались в июне. Они будут продолжаться, пока стороны не достигнут окончательных договоренностей.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Игорь Коломойский и президент Порошенко в 2015 году

Бизнесмен предположил, что действия Нацбанка связаны с неосведомленностью о переговорном процессе, а обостренную реакцию регулятора можно объяснить "желанием снять с себя ответственность".

На прошлой неделе Игорь Коломойский также прокомментировал результаты годовой отчетности "ПриватБанка" за 2016 год, аудит которой по заказу правительства делала фирма Ernst&Young.

"Если назначенные государством топ-менеджеры "ПриватБанка" в своем отчете перед правительством насчитали в банке около 9 млрд грн кредитов компаниям, связанным с предыдущими акционерами на момент национализации, - то у меня нет оснований не доверять им", - заявил бизнесмен.

Ранее, комментируя причины национализации "ПриватБанка", председатель НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что доля кредитов, выданных связанным с главными акционерами лицам, составила более 97% - это должны быть десятки миллиардов гривен.

Аудиторам не хватило данных?

Аудиторы не смогли определить, когда появились убытки "ПриватБанка" на 150 млрд грн, которые также называли среди причин его национализации.

Копірайт зображення STATIC.PRIVATBANK.UA

"Мы не смогли получить приемлемые аудиторские доказательства в достаточном объеме для использования их в качестве основы для мнения аудитора о финансовых результатах и ​​денежных потоках", - говорилось в сообщении Ernst&Young.

В Нацбанке настаивают, что выводы аудиторов, наоборот, подтверждают правоту действий регулятора. Там обратили внимание на другой показатель - резерв под обесценивание кредитов на 155,9 млрд грн. Что касается убытков, то, как считают в НБУ, аудитору не хватило "достаточных аудиторских доказательств относительно периода, в котором произошло обесценивание кредитов и авансов клиентам".

"Приват" и национализация

Копірайт зображення UNIAN Image caption 19 декабря 2016 года о национализации "ПриватБанка" объявили министр финансов и глава НБУ

18 декабря 2016 года правительство приняло решение, что "ПриватБанк" должен полностью перейти под контроль государства.

100% акций крупнейшего украинского банка, который имел более 20 млн клиентов, перешли под контроль Минфина.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой и министра финансов Александра Данилюка, частные акционеры банка сами обращались к правительству с таким предложением.

На тот момент потребность "ПриватБанка" в дополнительном капитале оценивали почти в 150 млрд грн. Минфин начал покрывать ее за счет выпуска государственных облигаций.

Глава НБУ Валерия Гонтарева, которая называла национализацию "ПриватБанка" завершением трехлетнего процесса очистки банковской системы, в начале апреля подала в отставку и в мае ушла с должности.

26 июня о желании уйти в отставку заявил глава "ПриватБанка" Александр Шлапак, которого назначили на эту должность сразу после национализации банка.