iPhone празднует 10-летний юбилей: лучшие и худшие изобретения 2007-го

Копірайт зображення Getty/Twitter @cal_thornhill

В этот день 10 лет назад в США выпустили первый iPhone.

Он превзошел все ожидания, став одним из самых успешных продуктов Apple, а также существенно изменил наши привычки.

Впрочем, 2007 год был неоднозначным с точки зрения изобретений: на каждый Amazon Kindle найдется своя Windows Vista.

Вот некоторые продукты, которые до сих пор пользуются популярностью. А также некоторые из тех, которые не выдержали испытания временем.

Успех

Tumblr

Копірайт зображення Getty Images Image caption У Tumblr больше пользователей, чем Twitter

Этот сервис микроблогов основал в 2007 году 20-летний Дэвид Карп. Сейчас это - восьмая по популярности социальная сеть в мире, насчитывающая порядка 550 миллионов пользователей.

Amazon Kindle

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первый Amazon Kindle был черно-белым и не имел сенсорного экрана

Популярность, появившегося в 2007 году Kindle, была настолько высокой, что Amazon приложила все усилия, чтобы не отстать.

Хотите знать, какая самая популярная электронная книга на Kindle? "50 оттенков серого".

SoundCloud

Копірайт зображення Getty Images Image caption SoundCloud делала то же, что и MySpace. Но лучше.

Эта шведская компания была создана в 2007 году, чтобы бросить вызов MySpace в продвижении независимых художников. Теперь понятно, кто выиграл этот поединок.

Apple TV

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первое устройство Apple TV выглядел довольно несуразно

Сначала это устройство для воспроизведения потокового видео и аудио должно было называться iTV. Но потом вмешался британский телеканал с таким же названием и Apple отказалась от этой идеи.

"Трансформеры"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В первых фильмах франшизы "Трансформеры" снялись Шайа Лабаф и Меган Фокс

Кто бы мог подумать, что фильм, снятый по мотивам серии игрушек, будет настолько успешен? Недавно в прокат вышла уже пятая часть полюбившегося фильма. Эта франшиза на сегодняшний день уже собрала в прокате более 4 миллиардов долларов.

А этих помните?

iPod Touch

Копірайт зображення Getty Images Image caption iPod Touch был тем же "айфоном", но без возможности сделать телефонный звонок

Он был выпущен в том же году, что и iPhone, и изначально был действительно успешным.

Но по мере того, как смартфоны набирали популярность, необходимость носить с собой устройство с функциями iPhone, но без опции "телефон", отпала сама собой.

Windows Vista

Копірайт зображення Getty Images

Тогдашний глава Microsoft Стив Балмер открыто смеялся над iPhone, когда вышла его первая модель.

"Не очень хорошее устройство для электронной почты", - сказал он.

Впрочем, к сожалению для него самого, в том же году Microsoft создала операционную систему, которая вызвала массовое отторжение. Уже через два года ее заменили на Windows 7.

Wii Fit

Копірайт зображення Getty Images

Wii Fit - развлекательный фитнес-тренажер для всех возрастов, завоевавший в свое время признание миллионов игроков по всему миру.

Однако сегодня многие даже не помнят, когда в последний раз использовали свой игровой контроллер для приставки Wii Balance Board.

Coca-Cola Orange

Помните, в 2007-ом все ходили с этими бутылочками оранжевой колы? Мы - тоже нет.

"Золотой компас"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В "Золотом компасе" снялись Дэниэл Крэйг, Николь Кидман, Дакота Блю Ричардс и Ева Грин

Экранизация книги "Северное сияние" обошла "Трансформеры" и получила премию "Оскар" в номинации "Лучшие визуальные эффекты".

Фильму предрекали огромные кассовые сборы. Впрочем, дела пошли не так хорошо, как ожидали, и запланированные сиквелы так и не были сняты.