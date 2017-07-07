"Аккорды демократии": украинские фестивали не для российских артистов?

Копірайт зображення Jason Kempin/Getty Image caption Кому можно выступать в Украине, а кому нет?

Чиновникам лучше заниматься своими делами - примерно такова реакция организаторов украинских музыкальных фестивалей на ряд последних инициатив.

На днях, в частности, вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил о необходимости "составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России".

"Чтобы за такими деятелями наблюдать особенно тщательно", - написал он в Twitter, не вдаваясь в подробности.

По словам чиновника, СБУ и пограничники в течение двух дней не пустили в Украину семь певцов из России.

Впоследствии он предложил обязать организаторов концертов предупреждать правоохранителей о приглашении в Украину российских артистов.

Параллельно с этим депутаты ВО "Свобода" подали в парламент законопроект, который запрещает гастроли российских артистов в Украине, а украинских - в России.

Исключение на въезд предложено сделать тем российским исполнителям, которые в письменном виде признают Россию "страной-агрессором" или ранее публично осуждали политику России в отношении Украины.

ВВС Украина поинтересовалась у организаторов украинских фестивалей, что они думают по поводу попыток вмешаться в их работу.

Частный бизнес

Копірайт зображення zaxidfest.com

Яков Матвийчук, Zaxidfest, Родатичи: Мы движемся к правовому обществу, поэтому я против того, чтобы в Украину въезжали люди, нарушающие наше законодательство.

Однако нужно быть очень внимательным. Был случай, когда в интернет выложили список артистов, которые якобы выступали в аннексированном Крыму. Среди них был один из тех, кого я пригласил на фестиваль - это Антоха МС.

Мне понятен запрет на въезд в Украину артистам, которые выступали в Крыму

Конечно, как человек сознательный, я решил проверить эту информацию. Перелопатил весь интернет: зашел в Facebook, на YouTube, даже через VPN зашел на сайт его сообщества "ВКонтакте" - нигде нет ни единого упоминания о выступлении в Крыму. Google об этом также ничего не знает.

Однако на каком-то сайте эта информация размещена в свободном доступе, и теперь любой патриот может сказать: "Антоха МС выступал в Крыму, давайте его забаним". Получается, кому-то просто не нравится Антоха МС, и ему приписали какое-то выступление в Крыму.

Как организатор фестиваля я должен проверять, кого приглашаю. Но я же не являюсь сотрудником СБУ или пограничной службы. Единственным моим источником информации является интернет. То есть, это, скорее, в компетенции пограничной службы и СБУ - проверять, а если такие факты действительно имеют место, то сообщать нам. А так получается, что они перекладывают ответственность на других.

Если же речь идет не о нарушении украинского законодательства, а просто о вмешательстве чиновников в работу фестивалей, то я категорически против этого. Они не имеют на это права, мы - частный бизнес.

Это все равно, что ты решил делать металлопластиковые окна, а тебе звонят и говорят: "Слушай, твои окна слишком клевые, давай ты будешь делать их желтыми, а не прозрачными, потому что наш знакомый, который на откатах сидит, делает окна похуже, и они у него стали хуже продаваться". Это не нормально.

В то же время, мне объективно понятен запрет на въезд в Украину артистам, которые выступали в Крыму - в этой ситуации я бы сам сознательно не приглашал таких артистов.

Зато у меня будет выступать Noize MC. Он прямо говорит, что ему не нравится то, как Россия поступает с Украиной, а ситуацию с Крымом считает бандитским захватом.

Позиция очень четкая - тогда почему я должен не приглашать этого артиста?

Нести благую весть

Копірайт зображення Respublica FEST

Андрей Зоин, RespublicaFEST, Каменец-Подольский: В этой истории не все так просто, как по мне. Я сам стараюсь отслеживать и анализировать выступления других исполнителей.

Вот, к примеру, как несли веру Христову каннибалам в Африке? Туда шли святые проповедники и обращали дикие и опасные племена в нашу христианскую веру.

У нас тоже есть опасный сосед, и с этим надо что-то делать. А когда те, кто должен что-то делать, ничего не делают, это вынуждены делать художники.

Поэтому я за то, чтобы украинские группы играли там, как святые апостолы сеяли вечные ценности, аккорды святой демократии, нотки свободы и прав человека. Не все, конечно, но есть прекрасные группы, которые могли бы при желании там играть.

Поиграв здесь, среди нас, они увидят, каким ярким может быть мир

Что касается российских групп или певцов, то мое мнение таково: если это какой-то Кобзон или Газманов, то, конечно, смысла нет никакого, потому что они слишком ангажированы. Кроме того, это - не музыка, а профанация и популяризация безвкусицы.

Впрочем, есть молодые группы, которые часто гастролируют в Европе, которые видят, что и как в этом мире, которые являются идейными лидерами для определенной категории молодежи. И, поиграв здесь, среди нас, они увидят, каким ярким может быть мир, и какой волшебной бывает жизнь в такой демократической стране как Украина.

Разве не понесут они эту благую весть людям, живущим там? Понесут!

Что касается чиновников, которые хотят вмешиваться, я не видел еще пока ни одного, кто бы действительно понимал, что происходит.

Если надо, я сам могу за половину их зарплаты рассказать им, кого впускать, а кого не впускать в Украину. Потому что пока они создают видимость борьбы с музыкантами, ФСБ убивает наших военных в центре Киева и похищает архивы из киевских квартир.

Достаточно клевых банд

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Николай Арсенюк, Тарас Бульба, Дубно: К охоте на ведьм я отношусь отрицательно. Каждый сам должен понимать, кого слушать и какие мероприятия посещать.

Мне, например, не нравятся гей-парады, но я об этом молчу и просто полностью их игнорирую. Если бы не было геев - не было бы парадов. То же можно сказать и о концертах ...

А из России я пока никого не приглашаю. И не собираюсь в ближайшее время - у нас достаточно своих клевых банд.

Должны ли чиновники вмешиваться в работу фестивалей, которые они не финансируют?

Я считаю, что чиновники должны выполнять сугубо регулятивную функцию, независимо от формы финансирования мероприятия.

Закрытая вечеринка

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Ляна Мицко, FESTrepublic Weekend, Львов: Я, видимо, занимаюсь не тем видом культуры, который политики используют для столь громких заявлений. Однако если говорить об андеграунде - за последнее время уже несколько раз привозила российские авангардные и постпанковые группы.

И никаких политических проблем это не вызвало, несмотря на то, что мы находимся во Львове - оплоте национализма.

Музыканты бросают деньги в урны для пожертвований на АТО и влюбляются в город

Наоборот, музыканты бросают деньги в урны для пожертвований на АТО и влюбляются в город.

Фестивали - это как закрытая вечеринка. При чем здесь политика, я не понимаю.

Непосредственно сейчас я занимаюсь подгодовкой нового фестиваля и никоим образом не ощущаю на себе давления за выбор одного артиста из Сибири. Виктор Ужаков из группы PLOHO лишь удачно дополнит контент.

Черный список

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Ростислав Плахцинский, Faine Misto, Тернополь: К нам едут несколько российских артистов. Это нормальные, сознательные люди.

К примеру, группа "Порнофильмы", которая выступает против путинского режима. Или группа "Элизиум", которая свой сольник в Москве начинает с хитов на украинском языке и с сине-желтой подсветкой. А на обложке их сингла "Злое сердце" изображен Путин за решеткой. Все это можно проверить в интернете.

Не думаю, что в наш адрес могут звучать какие-то претензии по этому поводу.

К инициативе полностью запретить гастроли российских артистов в Украине я отношусь отрицательно.

Повсюду есть и нормальные, и неадекватные люди. А запрещать абсолютно всех - глупо. Просто нужно фильтровать все это, составить черный список российских артистов. И все.

А чиновники должны прежде всего думать о своей работе.