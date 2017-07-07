"Аккорды демократии": украинские фестивали не для российских артистов?
Чиновникам лучше заниматься своими делами - примерно такова реакция организаторов украинских музыкальных фестивалей на ряд последних инициатив.
На днях, в частности, вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил о необходимости "составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России".
"Чтобы за такими деятелями наблюдать особенно тщательно", - написал он в Twitter, не вдаваясь в подробности.
По словам чиновника, СБУ и пограничники в течение двух дней не пустили в Украину семь певцов из России.
Впоследствии он предложил обязать организаторов концертов предупреждать правоохранителей о приглашении в Украину российских артистов.
Параллельно с этим депутаты ВО "Свобода" подали в парламент законопроект, который запрещает гастроли российских артистов в Украине, а украинских - в России.
Исключение на въезд предложено сделать тем российским исполнителям, которые в письменном виде признают Россию "страной-агрессором" или ранее публично осуждали политику России в отношении Украины.
ВВС Украина поинтересовалась у организаторов украинских фестивалей, что они думают по поводу попыток вмешаться в их работу.
Частный бизнес
Яков Матвийчук, Zaxidfest, Родатичи: Мы движемся к правовому обществу, поэтому я против того, чтобы в Украину въезжали люди, нарушающие наше законодательство.
Однако нужно быть очень внимательным. Был случай, когда в интернет выложили список артистов, которые якобы выступали в аннексированном Крыму. Среди них был один из тех, кого я пригласил на фестиваль - это Антоха МС.
Конечно, как человек сознательный, я решил проверить эту информацию. Перелопатил весь интернет: зашел в Facebook, на YouTube, даже через VPN зашел на сайт его сообщества "ВКонтакте" - нигде нет ни единого упоминания о выступлении в Крыму. Google об этом также ничего не знает.
Однако на каком-то сайте эта информация размещена в свободном доступе, и теперь любой патриот может сказать: "Антоха МС выступал в Крыму, давайте его забаним". Получается, кому-то просто не нравится Антоха МС, и ему приписали какое-то выступление в Крыму.
Как организатор фестиваля я должен проверять, кого приглашаю. Но я же не являюсь сотрудником СБУ или пограничной службы. Единственным моим источником информации является интернет. То есть, это, скорее, в компетенции пограничной службы и СБУ - проверять, а если такие факты действительно имеют место, то сообщать нам. А так получается, что они перекладывают ответственность на других.
Если же речь идет не о нарушении украинского законодательства, а просто о вмешательстве чиновников в работу фестивалей, то я категорически против этого. Они не имеют на это права, мы - частный бизнес.
Это все равно, что ты решил делать металлопластиковые окна, а тебе звонят и говорят: "Слушай, твои окна слишком клевые, давай ты будешь делать их желтыми, а не прозрачными, потому что наш знакомый, который на откатах сидит, делает окна похуже, и они у него стали хуже продаваться". Это не нормально.
В то же время, мне объективно понятен запрет на въезд в Украину артистам, которые выступали в Крыму - в этой ситуации я бы сам сознательно не приглашал таких артистов.
Зато у меня будет выступать Noize MC. Он прямо говорит, что ему не нравится то, как Россия поступает с Украиной, а ситуацию с Крымом считает бандитским захватом.
Позиция очень четкая - тогда почему я должен не приглашать этого артиста?
Нести благую весть
Андрей Зоин, RespublicaFEST, Каменец-Подольский: В этой истории не все так просто, как по мне. Я сам стараюсь отслеживать и анализировать выступления других исполнителей.
Вот, к примеру, как несли веру Христову каннибалам в Африке? Туда шли святые проповедники и обращали дикие и опасные племена в нашу христианскую веру.
У нас тоже есть опасный сосед, и с этим надо что-то делать. А когда те, кто должен что-то делать, ничего не делают, это вынуждены делать художники.
Поэтому я за то, чтобы украинские группы играли там, как святые апостолы сеяли вечные ценности, аккорды святой демократии, нотки свободы и прав человека. Не все, конечно, но есть прекрасные группы, которые могли бы при желании там играть.
Что касается российских групп или певцов, то мое мнение таково: если это какой-то Кобзон или Газманов, то, конечно, смысла нет никакого, потому что они слишком ангажированы. Кроме того, это - не музыка, а профанация и популяризация безвкусицы.
Впрочем, есть молодые группы, которые часто гастролируют в Европе, которые видят, что и как в этом мире, которые являются идейными лидерами для определенной категории молодежи. И, поиграв здесь, среди нас, они увидят, каким ярким может быть мир, и какой волшебной бывает жизнь в такой демократической стране как Украина.
Разве не понесут они эту благую весть людям, живущим там? Понесут!
Что касается чиновников, которые хотят вмешиваться, я не видел еще пока ни одного, кто бы действительно понимал, что происходит.
Если надо, я сам могу за половину их зарплаты рассказать им, кого впускать, а кого не впускать в Украину. Потому что пока они создают видимость борьбы с музыкантами, ФСБ убивает наших военных в центре Киева и похищает архивы из киевских квартир.
Достаточно клевых банд
Николай Арсенюк, Тарас Бульба, Дубно: К охоте на ведьм я отношусь отрицательно. Каждый сам должен понимать, кого слушать и какие мероприятия посещать.
Мне, например, не нравятся гей-парады, но я об этом молчу и просто полностью их игнорирую. Если бы не было геев - не было бы парадов. То же можно сказать и о концертах ...
А из России я пока никого не приглашаю. И не собираюсь в ближайшее время - у нас достаточно своих клевых банд.
Должны ли чиновники вмешиваться в работу фестивалей, которые они не финансируют?
Я считаю, что чиновники должны выполнять сугубо регулятивную функцию, независимо от формы финансирования мероприятия.
Закрытая вечеринка
Ляна Мицко, FESTrepublic Weekend, Львов: Я, видимо, занимаюсь не тем видом культуры, который политики используют для столь громких заявлений. Однако если говорить об андеграунде - за последнее время уже несколько раз привозила российские авангардные и постпанковые группы.
И никаких политических проблем это не вызвало, несмотря на то, что мы находимся во Львове - оплоте национализма.
Наоборот, музыканты бросают деньги в урны для пожертвований на АТО и влюбляются в город.
Фестивали - это как закрытая вечеринка. При чем здесь политика, я не понимаю.
Непосредственно сейчас я занимаюсь подгодовкой нового фестиваля и никоим образом не ощущаю на себе давления за выбор одного артиста из Сибири. Виктор Ужаков из группы PLOHO лишь удачно дополнит контент.
Черный список
Ростислав Плахцинский, Faine Misto, Тернополь: К нам едут несколько российских артистов. Это нормальные, сознательные люди.
К примеру, группа "Порнофильмы", которая выступает против путинского режима. Или группа "Элизиум", которая свой сольник в Москве начинает с хитов на украинском языке и с сине-желтой подсветкой. А на обложке их сингла "Злое сердце" изображен Путин за решеткой. Все это можно проверить в интернете.
Не думаю, что в наш адрес могут звучать какие-то претензии по этому поводу.
К инициативе полностью запретить гастроли российских артистов в Украине я отношусь отрицательно.
Повсюду есть и нормальные, и неадекватные люди. А запрещать абсолютно всех - глупо. Просто нужно фильтровать все это, составить черный список российских артистов. И все.
А чиновники должны прежде всего думать о своей работе.