Дональд Трамп и Владимир Путин: почувствуйте разницу
В пятницу в Гамбурге, где открывается саммит "Большой двадцатки", президент США Дональд Трамп впервые встречается лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным.
Весь мир будет внимательно следить за этой официальной встречей, которая проходит на фоне проводимого в США расследования возможного сговора между избирательным штабом Трампа и Кремлем в ходе прошлогодних президентских выборов в Америке.
Затронет ли Трамп в ходе этой встречи тему вмешательства российских хакеров в ход выборов? Это вопрос на миллион долларов, особенно если учесть, как он старался преуменьшить ту роль, которую, возможно, сыграла Россия.
Так или иначе, первая встреча двух президентов может принести много неожиданностей. В прошлом Дональд Трамп намекал, что сможет быстро найти общий язык с Владимиром Путиным и превозносил его как "сильного лидера", однако что он думает сейчас, трудно сказать.
В свою очередь Кремль видит в этой встрече возможность "поближе познакомиться и понять мотивы друг друга".
Но давайте попробуем заглянуть чуть дальше и понять, что общего у президентов России и США, и что их разделяет.
Путь к вершине: в тени и в центре внимания
Если говорить о разнице между двумя президентами, то она разительна в том, что касается их прихода во власть.
Владимир Путин начинал свою карьеру в мире шпионажа времен холодной войны. Он был советским разведчиком в ГДР, когда рухнул СССР и весь коммунистический блок.
Он привык оставаться в тени - в начале 90-х Путин был еще малозаметным помощником мэра Петербурга, и лишь позже занял пост руководителя ФСБ, а потом и президента.
Политической вершины Владимир Путин достиг в 2000 году. К тому времени у него сложился имидж опытного дворового бойца, заработанный еще в годы его жизни в не самом благополучном микрорайоне Ленинграда.
По его собственному признанию, те годы научили его простой премудрости: "Если драки не избежать, нужно бить первым".
Дональд Трамп, напротив, родился в весьма состоятельной семье нью-йоркского торговца недвижимостью.
Ему удалось избежать армии во время войны во Вьетнаме, а свой собственный риэлторский бизнес он начал, заняв у отца миллион долларов. Этот старт позволил ему построить собственную империю недвижимости, в которую входят жилые дома, гостиницы и развлекательные комплексы.
В отличие от Путина, державшегося в тени, Трамп всегда рвался к славе и добился ее, став ведущим популярного телешоу "Подмастерье" (The Apprentice).
Позже слава и богатство послужили ему трамплином для номинации на кандидата в президенты от Республиканской партии в 2015 году.
И все же, несмотря на то, что на публике Трамп ведет себя совершено иначе, чем Путин - он нахален и непредсказуем, в то время как российский президент расслаблен и сдержан, - президент США, как и Путин, никогда не уклоняется от боя.
Возвращение в золотой век
Ни тот, ни другой не скрывают стремления вернуть своим странам их былое величие.
Путин назвал крах Советского Союза "крупнейшей геополитической катастрофой XX века".
Его действия в Сирии и на Украине многие рассматривают как попытку укрепить мощь и влияние России и нанести ответный удар Западу за возмутительное, с точки зрения Путина, расширение НАТО на восток.
Западноевропейские политики также обвиняют его в том, что он вмешивается в их выборы - в попытке ослабить Евросоюз.
Ну а что же Трамп? Он тоже заявляет о намерении "вновь сделать Америку великой".
Для него это выражается в увеличении военных расходов, оказании давления на союзников с тем, чтобы они больше тратили на собственную оборону, и отказ от борьбы с климатическими изменениями в интересах защиты американской промышленности, такой как угольная.
Оба президента исповедуют стиль "сильного лидера" и "мачизма", который явно выражается в ходе их встреч с другими мировыми руководителями.
Во время скандальной фотосессии в марте этого года Трамп отказался пожать руку Ангеле Меркель, а на майском саммите НАТО в Брюсселе оттолкнул премьер-министра Черногории, чтобы самому оказаться в переднем ряду и в центре.
Владимир Путин прибегает к куда более изощренным методам запугивания, к примеру, на встречу с Ангелой Меркель, которая, как известно, боится собак, он пришел со своим лабрадором.
Дела семейные
В Белом доме Трамп окружен членами семьи, чего никак нельзя сказать о Путине в Кремле.
Дочь Трампа, Иванка, занимает офис в Западном крыле и является советником отца, хотя и не получает за это зарплаты.
Ее супруг, Джаред Кушнер, получил должность старшего советника президента и обладает значительным влиянием в Белом доме. Он отвечает за весьма широкий круг вопросов, от Ближнего Востока и Китая до реформы уголовного права и отношений с Мексикой.
А вот президент Путин всячески скрывает от посторонних глаз свою личную жизнь и семью.
В 2013 году он развелся с женой Людмилой, с которой они прожили почти 30 лет, а обе его дочери надежно скрыты от глаз общественности.
До 2015 года о них вообще практически ничего не было известно, до тех пор пока в СМИ не появились сообщения о том, что младшая дочь Путина Катерина якобы проживает в Москве под другим именем и занимает важный пост в МГУ, а также увлекается акробатическим рок-н-роллом.
Его старшая дочь, Мария, предположительно, работает эндокринологом.
У обоих президентов есть внуки, но и тут отношение совершенно разное. Если пятилетняя внучка Трампа Арабелла без тени смущения исполнила для китайского лидера Си Цзиньпина, в апреле посетившего с визитом США, песенку на мандаринском наречии, то Путин отказывается даже называть имена и возраст двух своих внуков.
"Фейковые новости"
Трамп первым ввел в обиход уничижительный термин "фейковые новости", который политики во всем мире теперь используют против журналистов, но он не первый, кто называет критику фальшивкой.
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Правительство Путина ведет счет публикациям в иностранной прессе, которые, по мнению Кремля, содержат "ложную информацию о России".
Однако общаясь с прессой, Владимир Путин обычно сохраняет хладнокровие.
В отличие от Трампа, он не строчит в "Твиттере" гневные комментарии по поводу публикаций, которые ему не нравятся. Отвечая на вопросы журналистов, он, как правило, взвешен и спокоен.