Дональд Трамп и Владимир Путин: почувствуйте разницу

Копірайт зображення AFP Image caption Путин и Трамп: что же там внутри?

В пятницу в Гамбурге, где открывается саммит "Большой двадцатки", президент США Дональд Трамп впервые встречается лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным.

Весь мир будет внимательно следить за этой официальной встречей, которая проходит на фоне проводимого в США расследования возможного сговора между избирательным штабом Трампа и Кремлем в ходе прошлогодних президентских выборов в Америке.

Затронет ли Трамп в ходе этой встречи тему вмешательства российских хакеров в ход выборов? Это вопрос на миллион долларов, особенно если учесть, как он старался преуменьшить ту роль, которую, возможно, сыграла Россия.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Путин и Трамп пожали друг другу руки

Так или иначе, первая встреча двух президентов может принести много неожиданностей. В прошлом Дональд Трамп намекал, что сможет быстро найти общий язык с Владимиром Путиным и превозносил его как "сильного лидера", однако что он думает сейчас, трудно сказать.

В свою очередь Кремль видит в этой встрече возможность "поближе познакомиться и понять мотивы друг друга".

Но давайте попробуем заглянуть чуть дальше и понять, что общего у президентов России и США, и что их разделяет.

Путь к вершине: в тени и в центре внимания

Если говорить о разнице между двумя президентами, то она разительна в том, что касается их прихода во власть.

Владимир Путин начинал свою карьеру в мире шпионажа времен холодной войны. Он был советским разведчиком в ГДР, когда рухнул СССР и весь коммунистический блок.

Он привык оставаться в тени - в начале 90-х Путин был еще малозаметным помощником мэра Петербурга, и лишь позже занял пост руководителя ФСБ, а потом и президента.

Копірайт зображення AFP Image caption Бывший разведчик. Владимир Путин создал себе образ "крутого" мужика

Политической вершины Владимир Путин достиг в 2000 году. К тому времени у него сложился имидж опытного дворового бойца, заработанный еще в годы его жизни в не самом благополучном микрорайоне Ленинграда.

По его собственному признанию, те годы научили его простой премудрости: "Если драки не избежать, нужно бить первым".

Дональд Трамп, напротив, родился в весьма состоятельной семье нью-йоркского торговца недвижимостью.

Ему удалось избежать армии во время войны во Вьетнаме, а свой собственный риэлторский бизнес он начал, заняв у отца миллион долларов. Этот старт позволил ему построить собственную империю недвижимости, в которую входят жилые дома, гостиницы и развлекательные комплексы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Трамп стал первым президентом США, не занимавшим до этого выборных должностей и не служившим в армии

В отличие от Путина, державшегося в тени, Трамп всегда рвался к славе и добился ее, став ведущим популярного телешоу "Подмастерье" (The Apprentice).

Позже слава и богатство послужили ему трамплином для номинации на кандидата в президенты от Республиканской партии в 2015 году.

И все же, несмотря на то, что на публике Трамп ведет себя совершено иначе, чем Путин - он нахален и непредсказуем, в то время как российский президент расслаблен и сдержан, - президент США, как и Путин, никогда не уклоняется от боя.

Возвращение в золотой век

Ни тот, ни другой не скрывают стремления вернуть своим странам их былое величие.

Путин назвал крах Советского Союза "крупнейшей геополитической катастрофой XX века".

Его действия в Сирии и на Украине многие рассматривают как попытку укрепить мощь и влияние России и нанести ответный удар Западу за возмутительное, с точки зрения Путина, расширение НАТО на восток.

Западноевропейские политики также обвиняют его в том, что он вмешивается в их выборы - в попытке ослабить Евросоюз.

Ну а что же Трамп? Он тоже заявляет о намерении "вновь сделать Америку великой".

Для него это выражается в увеличении военных расходов, оказании давления на союзников с тем, чтобы они больше тратили на собственную оборону, и отказ от борьбы с климатическими изменениями в интересах защиты американской промышленности, такой как угольная.

Копірайт зображення AFP Image caption На коне и с голым торсом: Путин атлетичнее Трампа, который предпочитает гольф. Правда, Трамп и постарше, да и в армии не служил

Копірайт зображення AFP Image caption Неприятный сюрприз: на встречу с Ангелой Меркель, которая боится собак, Путин пришел со своим лабрадором

Оба президента исповедуют стиль "сильного лидера" и "мачизма", который явно выражается в ходе их встреч с другими мировыми руководителями.

Во время скандальной фотосессии в марте этого года Трамп отказался пожать руку Ангеле Меркель, а на майском саммите НАТО в Брюсселе оттолкнул премьер-министра Черногории, чтобы самому оказаться в переднем ряду и в центре.

Владимир Путин прибегает к куда более изощренным методам запугивания, к примеру, на встречу с Ангелой Меркель, которая, как известно, боится собак, он пришел со своим лабрадором.

Дела семейные

В Белом доме Трамп окружен членами семьи, чего никак нельзя сказать о Путине в Кремле.

Дочь Трампа, Иванка, занимает офис в Западном крыле и является советником отца, хотя и не получает за это зарплаты.

Ее супруг, Джаред Кушнер, получил должность старшего советника президента и обладает значительным влиянием в Белом доме. Он отвечает за весьма широкий круг вопросов, от Ближнего Востока и Китая до реформы уголовного права и отношений с Мексикой.

Копірайт зображення AFP Image caption Джаред Кушнер и Иванка Трамп пользуются немалым влиянием в Белом доме

А вот президент Путин всячески скрывает от посторонних глаз свою личную жизнь и семью.

В 2013 году он развелся с женой Людмилой, с которой они прожили почти 30 лет, а обе его дочери надежно скрыты от глаз общественности.

До 2015 года о них вообще практически ничего не было известно, до тех пор пока в СМИ не появились сообщения о том, что младшая дочь Путина Катерина якобы проживает в Москве под другим именем и занимает важный пост в МГУ, а также увлекается акробатическим рок-н-роллом.

Его старшая дочь, Мария, предположительно, работает эндокринологом.

У обоих президентов есть внуки, но и тут отношение совершенно разное. Если пятилетняя внучка Трампа Арабелла без тени смущения исполнила для китайского лидера Си Цзиньпина, в апреле посетившего с визитом США, песенку на мандаринском наречии, то Путин отказывается даже называть имена и возраст двух своих внуков.

"Фейковые новости"

Трамп первым ввел в обиход уничижительный термин "фейковые новости", который политики во всем мире теперь используют против журналистов, но он не первый, кто называет критику фальшивкой.

Правительство Путина ведет счет публикациям в иностранной прессе, которые, по мнению Кремля, содержат "ложную информацию о России".

Однако общаясь с прессой, Владимир Путин обычно сохраняет хладнокровие.

В отличие от Трампа, он не строчит в "Твиттере" гневные комментарии по поводу публикаций, которые ему не нравятся. Отвечая на вопросы журналистов, он, как правило, взвешен и спокоен.