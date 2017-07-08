"Прибежище ИГ" против огнеметов: как ссорился Киев с Москвой в ОСБЕ

Image caption Депутат Госдумы России Николай Рыжак заявил, что "Исламское государство" ищет убежище в Украине, не уточнив при этом, откуда поступила такая информация

Украинская и российская делегации сошлись в жесткой риторике на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит сейчас в Минске.

Причиной тому послужил предложенный украинской делегацией проект резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" с неприятными для Москвы формулировками о Крыме и Донбассе.

В итоге можно говорить об успехе Киева: комитет ПА ОБСЕ поддержал его проект, и теперь он имеет все шансы стать частью общей резолюции Парламентской ассамблеи, которая будет принята по итогам дискуссий.

А это означает, что ОБСЕ будет использовать в отношении действий России выражения "аннексия Крыма" и "спонсирование террористической деятельности в Украине" еще как минимум год.

"Эшелоны нацистов" и упоминание об аншлюсе

Image caption Российская делегации в ПА ОБСЕ во главе с экс-ведущим Петром Толстым не удовлетворена результатами рассмотрения резолюции по Украине

Риторика делегаций Украины и России на международных форумах уже давно отошла от дипломатических формулировок, а их представители не гнушаются использовать самые жесткие определения и оценки.

Например, депутат Госдумы Николай Рыжак обвинил Украину в предоставлении убежища боевикам "Исламского государства".

"На самом деле в Украине сейчас находят приют остатки сторонников ИГИЛ и других террористических организаций", - заявил российский политик во время своего выступления.

Уже после дискуссии ВВС Украина спросила у него, откуда поступают подобные данные.

"Есть на этот счет соответствующая информация. А об ее источнике я пока не имею права говорить", - ответил Николай Рыжак.

Его коллега из российской делегации заверил присутствующих, что без вмешательства России "последствия в Крыму были бы еще более трагическими, чем в Донецке и Луганске", ведь в 2014 году "эшелоны с вооруженными отрядами националистов направлялись на полуостров".

Image caption Украинская делегация в Минске

В своих выступлениях российская сторона неоднократно упоминала о "героизации нацизма" в Украине, проводя параллели с нацистской Германией.

Эти аргументы россиян прокомментировал австрийский представитель, напомнив об "аншлюсе" Австрии нацистским режимом в канун Второй мировой войны:

"Мы, как и Украина, столкнулись в свое время с политическим и экономическим кризисом ... А большой сосед - нацистская Германия - воспользовалась этим и в итоге завоевала Австрию".

"Принимая во внимание историю, самое малое, что мы можем сделать - это поддержать эту резолюцию", - добавил австрийский делегат.

Эти слова единственный раз за время дебатов вызвали аплодисменты зала.

Убийственные аргументы

Украинская делегация реагировала на все обвинения российских коллег традиционными заявлениями о "незаконном референдуме под дулами автоматов Калашникова" в Крыму и ведении "гибридной войны" на Донбассе.

Единственное оживление среди украинцев вызвало заявление главы российской делегации и бывшего телеведущего Петра Толстого об отсутствии доказательств наличия российской тяжелой техники у сепаратистов.

"В докладе мониторинговой миссии ОБСЕ нет никаких упоминаний о так называемых российских гибридных силах. Это лживый штамп украинской пропаганды. Обстрелы, запугивания и другие трудности, с которыми сталкиваются наблюдатели ОБСЕ, и которые, безусловно, недопустимы, происходят по обе стороны разграничения во внутриукраинском конфликте", - подчеркнул Петр Толстой.

В завершение дискуссии слово взял глава украинской делигации Артур Герасимов:

"А что тогда означает станция помех Р-330Ж "Житель" и тяжелая огнеметная система "Буратино"? Это из отчетов ОБСЕ. Могу вам сказать, что это новейшие образцы российского вооружения".

Ранее украинский Генштаб в своих сводках неоднократно упоминал о том, что на Донбассе зафиксирована работа российской станции радиоэлектронной борьбы "Житель", а также мощного огнемета "Буратино", в частности, возле аэропорта Донецка.

В штабе также пояснили, что такую технику украинская армия у России никогда не закупала.

Миссия ОБСЕ действительно упоминала в своих отчетах об обнаружении этой российской техники на подконтрольной сепаратистам территории.

В чем суть конфликта?

В итоге комитет по политическим вопросам и безопасности большинством голосов одобрил предложенную резолюцию - против проголосовала только РФ и некоторые представители других стран (например, Сербии).

Традиционный союзник России и хозяйка мероприятия Беларусь воздержалась.

Image caption Летняя сессия ПА ОБСЕ работает в Минске

В проекте резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" ПА ОБСЕ призывает Российскую Федерацию "отказаться от временной оккупации АР Крым и города Севастополь" и вывести оттуда "оккупационные силы".

В документе также требуют от РФ "прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный Киеву участок украинско-российской государственной границы".

Из относительных новшеств следует отметить обращение к России с просьбой не признавать документы "ДНР" и "ЛНР" и не распространять обращение российского рубля на территории самопровозглашенных "республик", а также призыв к странам ОБСЕ не признавать парламентские выборы в Крыму 2016 года.

"Теперь это ляжет в основу Минской декларации, которая будет принята по итогам дискуссий, - пояснил ВВС Украина член украинской делегации Игорь Попов. - Конечно, российская делегация будет оппонировать этому", - добавил он.

В украинской делегации высказали предположение, что российские коллеги оказались не готовы к обсуждению проекта резолюции. Для этого им нужно было заранее обжаловать каждый из 36 пунктов документа.

Тем не менее россияне пообещали подготовить свой ответ.

"Россия может представить не 36, а 136 пунктов по фактам нарушений фундаментальных прав и всех международных норм со стороны нынешних властей Украины", - заявил Петр Толстой.

"Безусловно, российская делегация представит и свой проект. Не на этой сессии, так на следующей", - пообещал Толстой.

Впрочем, определенные шансы не допустить принятия резолюции о восстановлении суверенитета и целостности Украины еще во время нынешней сессии у российской делегации все-таки есть.

"Для этого нужно, чтобы они за два дня убедили всех исключить ее из финальной версии общей резолюции", - пояснил представитель Украины Игорь Попов.

"Теоретически это возможно, но здесь же есть мы", - добавил он.