Секреты суперучителя: как хорошо зарабатывать на образовании?

Копірайт зображення MARK MACLAINE Image caption Марк Маклейн, которого благодаря успехам его учеников прозвали "суперучителем", берет за часовой урок от 150 до 1000 фунтов (195-1300 долларов)

Образовательные услуги ежегодно приносят британской экономике 17,5 млрд фунтов (около 22,5 млрд долларов). Что же руководит спросом в британском образовании и почему некоторые родители согласны платить тысячи фунтов, чтобы с их ребенком занимался "суперучитель"?

"Я быстро осознал свою ошибку во время перелета", - рассказывает 25-летний частный учитель.

Он летел на лето в Нью-Йорк вместе с 12-летним учеником, которого должен был подготовить к "общему вступительному экзамену" - экзамену, который британские дети сдают при поступлении в частные средние школы.

Мать мальчика настояла, чтобы в самолете они сели рядом и использовали время перелета для обучения.

После часового урока учитель решил немного поспать - ведь впереди их ждали еще три недели уроков.

Впрочем, скоро его разбудил крик матери прямо над ухом: "Неужели вы думаете, что у вас отпуск?!"

Поскольку расценки у таких учителей очень высокие - из-за конкуренции за места в лучших школах Великобритании - неудивительно, что эта работа не из простых.

"В мире, ориентированном на привилегии, преподавать частно - это прилагать исключительные усилия", - говорит он.

Мой собеседник, житель Лондона, ценит свою работу за гибкость. Заработанные деньги он тратит на свою настоящую любовь - кинорежиссуру и актерскую деятельность. Он пожелал сохранить анонимность, чтобы не ставить под угрозу свои перспективы на будущее.

Как бы там ни было, он считает, что его заработок щедро компенсирует эпизодические трудности. В Британии часовое занятие с ним стоит 40-90 фунтов (52-117 долларов), хотя 25-50% этих денег забирают себе агентства-посредники.

Когда же он уезжает работать за границу, ставки растут, ведь тогда он не может делать другую работу по совместительству. В таких случаях он обычно зарабатывает 800-1500 фунтов (1000-1950 долларов) в неделю.

За три года работы частным учителем он работал в Индии, Индонезии, Коста-Рике и США.

Британских учителей все чаще приглашают на работу в различные страны мира. Заказчики их услуг - преимущественно родители, которые хотят отправить своих детей на учебу в Великобританию, в одну из частных средних школ, объясняет мой собеседник.

То, что он умеет "разговаривать аристократично" и сам окончил престижную школу в Лондоне, играет ему на руку, говорит он. Ведь в этой сфере "имидж не менее важен, чем послужной список".

Такие частные уроки - одна из самых прибыльных для британской экономики составляющих образования.

В целом предоставление образовательных услуг иностранцам принесло Британии 17,5 млрд фунтов (около 22,5 млрд долларов, последние доступные данные за 2011 год). Сюда входят платежи за различные образовательные продукты и услуги, обучение иностранных студентов в высших и средних учебных заведениях, а также репетиторство по английскому языку.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Традиции британского образования привлекают состоятельных иностранцев

Те, кто работает в этой сфере, полагают, что нынешние цифры еще выше.

Марк Маклейн - один из основателей агентства Tutorfair, которое он открыл в 2012 после более чем десяти лет преподавательской работы. Его иностранные клиенты - преимущественно выходцы из Азии, Восточной Европы, России и с Ближнего Востока.

Благодаря высокой успеваемости учащихся, Маклейна прозвали "суперучителем". Сегодня час его работы уже стоит от 150 до 1000 фунтов (195-1300 долларов) в зависимости от платежеспособности клиента.

На верхнем уровне этого ценового диапазона - консультационные услуги, объясняет он. Это когда он встречается с клиентом один-два раза и объясняет, как готовиться к экзамену самостоятельно, вместо того чтобы учить его длительное время.

Токсичная среда

Благодаря личным рекомендациям к нему обращались известные американские актеры и актрисы; что касается локаций, они бывали довольно экзотическими - от круиза по Карибскому морю до частных островов с роскошными виллами.

Он признает, что ожидания от него очень высокие, и рабочая среда порой оказывается токсичной. Опыт научил его внимательно разговаривать с семьями, прежде чем соглашаться на работу с их детьми.

Мы беседуем с Маклейном по телефону, пока он находится на Бали: по завершении рабочего проекта он остался там на отдых.

"Британская система частного образования считается одной из лучших в мире, - говорит он. - Королевские семьи и государственные руководители очень хотят, чтобы их дети получили образование в Великобритании, по крайней мере частично".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Образование - важный экспортный продукт для Великобритании

Спрос настолько высок, что два-три раза в год Маклейну поступает "срочный вызов" от семьи, которая нуждается в немедленном спасении.

Обычно это бывает, когда ребенок показывает плохой результат на пробном экзамене в британскую школу, и "все в панике".

В таких случаях он преимущественно дает консультации через Skype. Впрочем, иногда, когда ему предлагают "бешеные деньги", он соглашается вылететь на территорию клиента.

"Я тоже человек. Мне надо выплачивать ипотеку", - говорит он.

В то же время агентство Tutorfair заботится о справедливости: на каждого ребенка, чьи родители оплачивают полную стоимость услуг, учителя агентства помогают другому ученику, чьи родители или опекуны не имеют таких денег.

Кроме частных уроков, есть и другие способы удовлетворения иностранного спроса на британское образование.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Преподавание в пекинском Далидж-колледже базируется на школьной программе Англии

Многие частные школы открыли филиалы за рубежом: например, Хэрроу - в Гонконге, Пекине, Шанхае и Бангкоке, Далидж колледж и Веллингтон-колледж - в разных городах Китая.

Для частных школ эти филиалы - полезный источник прибыли, особенно на фоне определенного застоя на внутреннем рынке.

Впрочем, семьи все еще отдают предпочтение обучению на территории Британии, считает Чарльз Бонас - основатель компании Bonas MacFarlane, которая тоже предлагает частные уроки, а также консультирует по вопросам выбора образовательных учреждений, от садов до университетов.

Частично это объясняется тем, что таким образом состоятельные семьи прививают самостоятельность своим детям, привыкшим к няням и водителям.

Но главная причина, по мнению Бонаса, заключается в том, что в Британии английский - это главный язык общения, а местное образование считается гармоничным и всесторонним. Детей учат критическому мышлению и готовности к риску.

Многие родители хотят отдать детей только в самые престижные школы, говорит Бонас. Он вспоминает, как два года назад к нему обратились родители пятилетней девочки с просьбой помочь ей поступить в Итон уже со следующего семестра (Итонский колледж - школа-интернат для мальчиков 13-18 лет. - Ред.)

"Они долго не соглашались на отрицательный ответ", - рассказывает Бонас.

Но даже в таких случаях его фирма может предложить консультации. Иногда это растягивается на многие годы и стоит клиентам от 3 до 12 тыс. фунтов (4-16 тысяч долларов).

"В прошлом году я заключил договор с супругами, у которых пока нет детей. Но их будущим детям рано или поздно понадобятся детсад, начальная школа и средняя школа", - объясняет он.

Не способствуют ли такие договоры укреплению социального неравенства? Как бы там ни было, Бонас убежден, что Великобритания получает от них не только непосредственную прибыль, но и долгосрочную выгоду.

"Многие из этих детей унаследуют семейный бизнес. Они будут руководить своими кусочками мира. Если при этом они будут иметь теплые чувства к Британии, это прекрасно!" - заключает он.