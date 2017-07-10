Как ОБСЕ признала "российские гибридные силы" на Донбассе

Image caption Парламентская ассамблея проходила в "Президент Отеле", где проходят переговоры по Донбассу

Минская сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ закончилась несколькими положительными решениями для Киева. В российской делегации говорят, что проукраинские настроения в организации будут господствовать недолго.

Самое важное решение для Украины - принятие в главном летнем документе ОБСЕ резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" с формулировками относительно действий России в Крыму и на Донбассе.

Дипломатические маневры

Резолюция по Украине - дополнительный документ к общей декларации. Украинская делегация подготовила ее заранее и вынесла в пятницу на комитет по политике и безопасности.

Несмотря на активное противодействие российской делегации, резолюция о восстановлении суверенитета Украины в Крыму и на Донбассе была полностью поддержана.

Члены украинской стороны рассказали ВВС Украина, что россияне просто не подготовились для того, чтобы по всем процедурам заблокировать инициативу Киева.

Image caption Буклет о погромах российских банков в Украине - делегация России раздавала их перед голосованием

В итоге, при рассмотрении на комитете россияне высказывали лишь единичные замечания и раздавали в зале буклеты "О ситуации с погромами российских банков в Украине".

В воскресенье ПА ОБСЕ декларацию приняла окончательно, и все ее формулировки стали официальными определениями организации минимум на год.

"Гибридные силы" на Донбассе

Минская декларация имела бы жесткие формулировки в отношении России даже без резолюции по Украине.

В первом ее разделе, в частности, осуждается давление на членов мониторинговой миссии ОБСЕ в районах Донбасса, "находящихся под контролем российских гибридных сил".

А уже в следующих абзацах декларация призывает "РФ воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии АР Крым".

В самой же резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" формулировки еще более неприятные для Москвы.

Например, о "спонсировании террористической деятельности в Украине" и "наемниках" на Донбассе.

Несколько пунктов:

• "[ПА ОБСЕ] настойчиво призывает Российскую Федерацию отказаться от временной оккупации АР Крым и города Севастополя, вывести российские оккупационные силы из временно оккупированных АР Крым и города Севастополя и вернуть их под контроль правительства Украины";

• "[ПА ОБСЕ] настойчиво призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине за счет перемещения боевиков, денег и оружия через неподконтрольный правительству участок российско-украинской государственной границы и перестать в любой форме поддерживать незаконные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые осуществляют террористические акты в Украине";

• "[ПА ОБСЕ] призывает Российскую Федерацию обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под мониторингом ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных формирований".

Конкретно к Украине Минская декларация предостережений не содержит. Упоминается призыв к "обеим сторонам" конфликта на Донбассе прекратить боевые действия, отвести крупнокалиберное оружие и дать полный доступ наблюдателям и гуманитарным миссиям.

Последствия

Руководитель украинской делегации Артур Герасимов говорит, что Минская декларация - мощный сигнал поддержки Украины: "Россия четко признана страной оккупантом. Четко признано, что российские оккупационные войска, а также террористы, которые поддерживаются российским оружием, присутствуют как в Крыму, так и на Донбассе" .

"Эти документы будут сейчас немедленно направлены министрам иностранных дел всех стран-членов ОБСЕ для принятия решений правительствами и парламентами", - добавил политик.

Декларация ПА ОБСЕ - лишь рекомендательный документ, но он может иметь определенные практические последствия, добавляет другой член украинской делегации Игорь Попов.

"Подобная декларация будет очень важным фактором при принятии решений, скажем, о помощи Украине или о санкциях против России", - отметил украинский политик.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой убежден, что такие проукраинские настроения недолго будут господствующими в организации.

"Уверен, что через некоторое время конфронтационный дух, который пытаются внести в работу ПА ОБСЕ украинские коллеги и ряд других стран, уступят место конструктивному сотрудничеству", - заявил он.

Image caption Глава российской делегаций Петр Толстой убежден, что проукраинские настроения недолго будут господствующими в ОБСЕ

На вопрос ВВС Украина о том, не является ли поддержка ОБСЕ украинской резолюции проявлением "международной изоляции" РФ, о которой говорят в Киеве, Толстой ответил: "У России есть своя позиция, мы на ней настаиваем ... И никакой изоляции РФ не чувствовала и чувствовать не может. Россия - это большая страна, и изолировать ее ни от Европы, ни от мира, не удастся".

Он добавил, что РФ пока не будет готовить ответную резолюцию. Однако ранее он утверждал, что может привести больше сотни фактов украинских нарушений.

"Мы не страдаем юношескими комплексами, и на подобные выпады отвечать не собираемся. Мы заявили еще раз о своей позиции - Крым есть и будет частью РФ. Независимо от того, что об этом думают украинцы, шведы или балтийцы", - заявил Петр Толстой.

Его коллега по Госдуме и экс-директор ФСБ Николай Ковалев видит в таком решении ПА ОБСЕ последствия информационной войны против России.

"Абсолютное большинство парламентариев уже отравлены бациллой информационных войн. Практически во всех странах ОБСЕ идет обработка, и, конечно, парламентарии связывают свое будущее именно с антироссийской риторикой", - сетует Николай Ковалев.

Отношения между делегациями

Члены украинской делегации рассказали ВВС Украина, что никаких непосредственных переговоров с россиянами в рамках Парламентской ассамблеи у них не было. И с такой инициативой украинская сторона не выступала.

Российские же делегаты объяснили это нежеланием "компрометировать" украинских депутатов.

"Мы здороваемся с коллегами. Но поскольку в Украине такие контакты расцениваются как предательство родины, мы не хотим их каким-то образом компрометировать", - рассказал Петр Толстой.

Николай Ковалев вспомнил, что постоянную российско-украинскую группу при ПА ОБСЕ планировали создать с предыдущей делегацией Украины: "Но тот состав (украинской. - Ред.) делегации, который пошел на переговоры, был просто выметен из Рады. И пришел новый состав, который отказывается от любых контактов".

Image caption Слова Нестора Шуфрича в своих речах использовали российские представители

Впрочем, был один член украинской делегации, к которому апеллировали россияне - Нестор Шуфрич.

В своем выступлении на одной из сессий он вспомнил об обязательствах Киева принять законы об амнистии, специальном статусе Донбасса и местных выборах там, а также отметил, что "украинская власть сегодня не заинтересована в мирном урегулировании".

Слова Шуфрича впоследствии несколько раз упоминали российские представители, говоря о "вооруженном перевороте в Киеве".

Другие члены украинской делегации в разговорах сетовали, что Украина на ПА ОБСЕ стала едва ли не единственной страной, которая вынесла свои внутриполитические вопросы на всеобщее обсуждение.

Своеобразно складывались и отношения между другими делегациями.

Россия традиционно могла рассчитывать на поддержку нескольких стран СНГ. За итоговую декларацию с ней, например, не голосовали Беларусь, Казахстан и Таджикистан. В некоторых вопросах россиян поддерживали киргизы, узбеки, армяне и несколько представителей делегаций Сербии и Италии.

Упомянутая Беларусь во время голосования за резолюцию по Украине воздержалась. В украинской делегации это расценили скорее как положительный сигнал.

Председатель белорусской делегации Болеслав Пирштук говорит - в конфликте Киева с Москвой Минск хочет оставаться нейтральным.

"Нам не очень понятны многие нюансы этого процесса. И мы не очень хотим в них углубляться. Это должны делать профессионально люди, участвующие в миротворческом процессе", - рассказал белорус ВВС Украина.

"У нас хорошие отношения с делегацией Украины, мы понимаем друг друга очень хорошо", - добавил он, отвечая на вопрос о голосовании за резолюцию.

А в делегации США считают, что участие России в дискуссиях - это уже позитив.

Image caption Руководителя украинской делегации Артура Герасимова переназначили на должность заместителя председателя одного из комитетов ПА ОБСЕ

"Хорошо, по крайней мере, что россияне здесь и видят поддержку Украины. Они вовлечены. А если ты вовлечен - то есть надежда", - рассказала конгрессмен Шейла Джексон Ли.

"Нужно, чтобы Россия пришла к выводу, что лучший путь для построения сильной России, как и сильного ее соседа Украины - это сохранить Украину объединенной", - отметила американка.

В конце концов, Киев может быть доволен несколькими решениями ПА ОБСЕ в Минске.

В частности, переназначением руководителя украинской делегации Артура Герасимова на должность заместителя председателя комитета ПА ОБСЕ по вопросам экономики, науки, технологии и окружающей среды.

Image caption Представительница США Шейла Джексон видит позитив в том, что россияне видят поддержку Украины

Кроме того, в Минскую декларацию вошла резолюция по усилению энергетической безопасности в регионе ОБСЕ.

Один из ее пунктов подчеркивает "большой вес полной реализации потенциала существующих маршрутов энергообеспечения".

В украинской делегации объяснили, что такая формулировка имеет целью противодействие строительству Россией газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.