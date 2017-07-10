Фотогалерея: звезды кино без прикрас

  • 10 июля 2017

Первым знаменитым человеком, уделившим тогда еще начинающему фотографу Энди Готтсу полторы минуты своего времени, стал Стивен Фрай.

С тех пор Готтс запечатлел множество всем известных лиц, но ни разу не изменял своему правилу: портрет ни в коем случае нельзя ретушировать.

Уникальную манеру фотографа можно увидеть в этой серии снимков - от портрета Джорджа Клуни в пиратской шляпе до фото Мэтта Дэймона, вылезающего из цветочного горшка.

Выставка Энди Готтса сейчас проходит в Лондоне.

Брэд Питт Копірайт зображення Andy Gotts
Image caption Брэд Питт
Пенелопа Крус Копірайт зображення Andy Gotts
Image caption Пенелопа Крус
Джордж Клуни Копірайт зображення Andy Gotts
Image caption Джордж Клуни
Кейт Уинслет Копірайт зображення Andy Gotts
Image caption Кейт Уинслет
Роберт Де Ниро Копірайт зображення Andy Gotts
Image caption Роберт Де Ниро
Сэмюэл Л. Джексон Копірайт зображення Andy Gotts
Image caption Сэмюэл Л. Джексон
Джулия Робертс Копірайт зображення Andy Gotts
Image caption Джулия Робертс
Том Хиддлстон Копірайт зображення Andy Gotts
Image caption Том Хиддлстон
Мэтт Дэймон Копірайт зображення Andy Gotts
Image caption Мэтт Дэймон
Harrison Ford pulls faces Копірайт зображення Andy Gotts

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