Фотогалерея: звезды кино без прикрас

Первым знаменитым человеком, уделившим тогда еще начинающему фотографу Энди Готтсу полторы минуты своего времени, стал Стивен Фрай.

С тех пор Готтс запечатлел множество всем известных лиц, но ни разу не изменял своему правилу: портрет ни в коем случае нельзя ретушировать.

Уникальную манеру фотографа можно увидеть в этой серии снимков - от портрета Джорджа Клуни в пиратской шляпе до фото Мэтта Дэймона, вылезающего из цветочного горшка.

Выставка Энди Готтса сейчас проходит в Лондоне.

Копірайт зображення Andy Gotts Image caption Брэд Питт

Копірайт зображення Andy Gotts Image caption Пенелопа Крус

Копірайт зображення Andy Gotts Image caption Джордж Клуни

Копірайт зображення Andy Gotts Image caption Кейт Уинслет

Копірайт зображення Andy Gotts Image caption Роберт Де Ниро

Копірайт зображення Andy Gotts Image caption Сэмюэл Л. Джексон

Копірайт зображення Andy Gotts Image caption Джулия Робертс

Копірайт зображення Andy Gotts Image caption Том Хиддлстон

Копірайт зображення Andy Gotts Image caption Мэтт Дэймон