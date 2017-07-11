Что известно о турбинах Siemens в Крыму?

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Немецкий концерн Siemens объявил, что примет юридические меры против людей, причастных к поставке в Крым газовых турбин, произведенных на предприятиях компании.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины собраны российскими компаниями.

С чего все началось

Скандал начался на прошлой неделе, когда Reuters сообщила, что Россия доставила газовые турбины производства немецкого концерна Siemens в Крым.

Европейским компаниям запрещено поставлять газовое оборудование на полуостров из-за санкций, введенных Евросоюзом после аннексии полуострова Россией в 2014 году.

"На протяжении нескольких месяцев наш клиент заверял нас, что поставок в Крым не будет. Теперь Siemens намерена инициировать уголовное расследование в отношении лиц, ответственных за произошедшее", - заявили в понедельник в Siemens.

По данным компании, по меньшей мере две из четырех газовых турбин, привезенных на объект в Краснодарском крае, впоследствии "против воли компании" попали в Крым.

В Siemens подчеркнули, что это является "очевидным нарушением контрактных обязательств", и теперь компания намерена пересмотреть все свои российские контракты.

По словам представителя Siemens, покупателем газовых турбин, которые попали в Крым, выступала российская государственная компания "Технопромэкспорт", входящая в "Ростех".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Siemens заявили, что две турбины попали в Крым "против воли компании"

О том, что газовые турбины производства Siemens доставили в Крым вопреки действующим санкциям, Reuters сообщила 5 июля. Как утверждали собеседники агентства, турбины модели SGT5-2000 выгрузили в порту Севастополя.

При этом представитель компании в Мюнхене Вольфрам Трост заявил агентству, что компания не поставляла турбины в Крым и придерживается всех ограничений экспортного контроля.

Версия "Технопромэкспорта"

Как сказал изданию РБК источник, близкий к топ-менеджеру "Технопромэкспорта", после сообщений о поставках турбин в Крым представители Siemens просили компанию пустить их проинспектировать склад в Краснодарском крае, куда привезли турбины, однако "дочка" "Ростех" в этой просьбе поставщику отказала.

По информации собеседников РБК, знакомых с проектом строительства электростанций в Крыму, турбины сделали на заводе совместного предприятия Siemens и "Силовых машин" в Санкт-Петербурге, но потом их частично переработали на заводах "Ростех".

По их словам, "степень модернизации настолько велика, что продукция уже не может носить имя производителя".

6 июля свою версию происхождения турбин для строительства электростанций в Крыму рассказали в "Технопромэкспорте". Там заявили, что компания приобрела четыре комплекта газотурбинных установок Siemens на вторичном рынке, а затем модернизировала их на российских заводах.

В "Технопромэкспорте" также сообщили, что изначально планировали купить турбины иранской компании MAPNA, однако в итоге "стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов".

Версия Кремля

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают для электростанций в Крыму, сделаны в России.

"В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях", - сказал он.

Ранее Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию и говорил, что в администрации президента "не занимаются турбинами".

Сейчас в Крыму строят две тепловые электростанции - "Севастопольская ПГУ-ТЭС" и "Симферопольская ПГУ-ТЭС".