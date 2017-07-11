Фестиваль на родине "основателя Донецка" - репортаж из Уэльса

Image caption Панорама города, который когда-то был всемирно известным сердцем металлургии

Утро выходного дня. В живописном уголке южного Уэльса город Мертир-Тидвил медленно просыпается и возвращается к жизни.

Центр полупустой. Людей мало. Но в здании бывшей мэрии Redhouse, которое красно-кирпичным великаном доминирует над центральной площадью, кипит работа.

Волонтеры и организаторы завершают приготовления к фестивалю "Энтузиазм" - уникальной и беспрецедентной попытке перебросить мостик во времени и пространстве между южным Уэльсом и Донбассом, между 2017 годом и концом XIX века.

Сегодня Донецк символически "гостит" в родном городе своего основателя - Джона Хьюза.

Название фестиваля Enthusiasm - заимствовано из фильма советского документалиста-конструктивиста Дзиги Вертова "Энтузиазм: Симфония Донбасса".

Показ этого фильма, но в интерпретации современников, завершит длинный день погружения в историю, культуру и даже кухню Донбасса и Восточной Европы. Но пока день только начался.

Родина Хьюза

Image caption Энтузиазм: Джон Хьюз и основание Юзовки - часть экспозиции на выставке, которая продлится до конца июля

Именно здесь, в Мертир-Тидвиле, в 1814 году в семье главного инженера металлургического завода родился мальчик, именем которого спустя более полувека назовут основанное им поселение металлургов на юге России - Юзовку.

Сегодня горожанам и гостям Мертир-Тидвила покажут, как жилось в Юзовке на рубеже ХIХ и ХХ веков, как Донбасс превратился в локомотив сталинской индустриализации и как основанный Хьюзом город вырос до нынешнего гиганта с миллионным населением, который сейчас мелькает в новостях в связи с мрачным поводом - там идет война.

Расцвет самого Мертир-Тидвила, или просто Мертира, пришелся на время, когда в южном Уэльсе процветало производство для "жаждущей железа" индустриальной революции, во времена наполеоновских войн, когда британский королевский флот нуждался в большем количестве пушек и ядер, металла для обшивки кораблей, а для нового в те времена способа передвижения и транспортировки товаров и людей - железной дороги - ненасытной была потребность в рельсах.

Image caption Старая мэрия после реставрация стала центром культуры Мертир-Тидвила Redhouse (Красный дом или "Редхаус")

Организаторы фестиваля, преподаватель Сент-Эндрюсского университета Виктория Донован и художник и преподаватель Университета Южного Уэльса Стефан Каддик в программе фестивального дня рассказывают историю валлийского поселения на Донбассе и переосмысливают его роль в истории и культуре удаленного отсюда уголка континентальной Европы. А также знакомят местных жителей - земляков Хьюза - с Донецком нынешним.

По словам д-ра Донован, вдохновением для однодневного фестиваля "Энтузиазм" стали богатые красочными деталями архивные материалы, хранящиеся в Кардиффе. Они настолько красноречивы, что проливают свет на многие страницы жизни людей, уехавших с Хьюзом.

"В архиве много о том, как Джон Хьюз и валлийские рабочие-мигранты в конце XIX века поехали в Юзовку. Узнав о том, что существует эта малоизвестная история валлийской миграции в нынешнюю Украину, я подумала, что это слишком хорошая история, чтобы ограничиться сухой научной статьей", - делится замыслом Виктория Донован.

А творческое наполнение этого замысла - и программа фестиваля в Мертир-Тидвиле - это уже результат сотрудничества с художником и преподавателем Университета Южного Уэльса Стефаном Каддиком, добавляет д-р Донован.

От Хьюза - до Юза и Юзовки

Image caption Джефф Хендерсон считает, что все валлийцы должны гордиться Хьюзом

Выставочный зал "Редхауса" заполняется гостями и участниками фестиваля. некоторые пришли целыми семьями: один молодой отец укачивает малыша в коляске. Кто-то пришел из самого Мертир-Тидвила, остальные приехали из Кардифа или других мест, как историк-любитель Джефф Хендерсон, который был на фестивале первым, проехав для этого более 70 км.

О том, что нынешний Донецк, Юзовку, основал мужчина из Мертир-Тидвила, он узнал из мемуаров Никиты Хрущева. И утверждает, что у Джона Хьюза и Хрущева, на его взгляд, есть много общего.

"Я считаю, что каждый валлиец должен гордиться господином Хьюзом, - говорит Джефф. - Если бы он был жив сейчас, его бы напугало то, что происходит в основанном им городе".

Валлийские трудовые мигранты в царской России

Image caption Как возникла Юзовка - лекция с элементами драмы

Первая в программе фестиваля - театрализованная лекция заведующей архивом Гламоргана Сьюзан Эдвардс о злоключениях валлийских поселенцев в степях Донбасса, где зимы были суровые, лета жаркие, и где они начинали с нуля, но уже через два года возвели восемь доменных печей и начали выплавлять железо.

За спиной лектора - стенд с историческими фото, письмами, портретами, ценными бумагами, с помощью которых основанная Хьюзом "Новая российская компания" занимала капитал на Лондонской бирже.

В архиве Гламоргана, по ее словам, хранится с полдюжины сундуков артефактов эпохи ранней Юзовки - письма, воспоминания, предметы быта, много фотографий. Частично их показывают на фестивале.

Image caption Культура, идентичность, революция - стенды для архивных материалов намеренно сделали из фанеры, говорит автор концепции мероприятия Стефан Каддик

Одна из центральных тем фестиваля Юзовки на родине Юза - то, что валлийцев, которые основали поселение металлургов на Донбассе, можно считать трудовыми мигрантами.

По словам Виктории Донован, упадок промышленности на родине подтолкнул валлийцев, особенно опытных мастеров всех уровней производства - от добычи, шахтеров, до литейного дела, металлургов - искать счастья за рубежом.

"То же, что побудило валлийцев мигрировать на юг Российской империи, и сегодня подталкивает мировую миграцию", - считает преподаватель Сент-Эндрюсского университета.

Новый шанс?

Image caption Ценные бумаги компании Хьюза, которые помогли ему создать капитал

Заведующая архива Гламоргана Сьюза Эдвардс тем временем начинает лекцию об истории основания Юзовки и о том, как Донецкая степь стал для Джона Хьюза и более сотни валлийцев, которые на восьми кораблях отправились вместе с ним открывать производство железа в Российской империи, этим новым шансом, потому что на родине металлурги теряли работу в результате кризиса.

В известной степени люди, которые поехали вместе с Хьюзом в поисках работы на восток, были мигрантами-гастарбайтерами, говорит она.

Сейчас, когда трудовая миграция в Британию стала одним из мощных раздражителей для здешних евроскептиков, архивист отмечает универсальность стремления улучшить свое материальное положение, поехать туда, где есть применение вашим навыкам, и напоминает о валлийской миграции на Донбасс.

"Они были трудовыми мигрантами... Не интегрировались - грустно читать их письма домой, видишь, что описываемые ими события являются отголоском будущей революции", - говорит Эдвардс.

Революция как катаклизм

После февральской революции все валлийские поселенцы Юзовки быстро собрались и вернулись на историческую родину. Это было больше похоже на побег, рассказывает Сьюзан Эдвардс.

Один мастер-валлиец не захотел уехать сам, так местные рабочие выкатили его за ворота, запихнув в деревянную бочку. Намек он понял, добавляет архивист.

На однодневный фестиваль Донецка в Мертир-Тидвиле пришел и сын последнего родившегося в Юзовке валлийского младенца. Семья задержалась в 1917 году, потому что жена должна была вот-вот родить и, посовещавшись, решили подождать до родов.

Мальчик родился в июле - между двумя революциями. Затем юзовские беглецы долго скитались, выпрашивая у революционной власти большевистского Петрограда разрешения уехать из красной России. Западные границы и южный путь по морю были заблокированы, потому что продолжалась Первая мировая война.

Неизвестный Хьюз

По словам Сьюзан Эдвардс, даже в Уэльсе немногие знают, что Донецк - город в центре нынешней активной войны в Европе - основан валлийцем Хьюзом.

"Только когда донецкий "Шахтер" побеждает в европейских кубках, а наша единственная команда выбывает, как это традиционно случается, - тогда Радио Уэльс интересуется, почему мы должны поддерживать украинскую команду, - делится хранительница истории валлийской Юзовки. - А я им говорю, потому что это наш город!"

То, что в Уэльсе мало знают о валлийских основателях Донецка, признают и некоторые посетители фестиваля, которые о Юзовке узнали относительно недавно.

Image caption Мартин говорит, что теперь считает Юзовку частичкой валлийских долин

Один из гостей по имени Мартин честно признается, что о Хьюзе узнал две недели назад, когда встретил в городе подругу Ану, которая пригласила его прийти.

Изменило ли знание того, что Донецк основан его земляком, восприятие событий в Украине? "Собственно, да. Зная, какие там неспокойные времена и то, что город связан с нами, чувствую, словно это - частичка нашего города", - говорит молодой человек.

А то, что в Украине о Хьюзе знают, вызывает у него чувство гордости, добавляет Мартин. "Я этим горжусь, потому что в целом нам, валлийцам, не всегда отдают должное. Так что это хорошо".

Впрочем большинство из тех, кто пришел или на часть дня, или на полный день на этот художественный фестиваль-"хеппенинг", либо интересуются историей и уже знали о Хьюзе и Юзовке, либо являются потомками валлийских поселенцев, создававших тамошнюю общину.

Image caption Розмари Прайор узнала, что она - родня Хьюза по материнской линии

"Когда я была маленькая, то моя прабабушка рассказала мне о своем дяде, который уехал в Россию и якобы там в его честь назвали город, "Юзекановка", как она произносила, - рассказывает седая дама по имени Розмари Прайор. - А еще она говорила, что он изобрел пистолет. Я тогда этому не придала значения, думала, бабушка придумывала".

Розмари Прайор говорит, что не только всю жизнь прожила в родном городе Хьюза, но даже венчалась в той же церкви, что и он - полтора века назад.

А когда все же решила поискать в архивах, то обнаружила в переписи 1881 года среди своих предков некоего Эдварда Хьюза, который был братом Джона. Его сестра Энн Хьюз и была прабабушкой Розмари.

Image caption Так выглядело производство в 1894 году, Мертир-Тидвил

Хотя сейчас Мертир-Тидвил - небольшой город с населением около 50 тыс., в XVIII веке это был самый большой город Уэльса, мировая "столица железа", с населением более 80 тыс.

В 1831 году здесь произошла массовая забастовка недовольных условиями труда рабочих, которая вошла в историю индустриальной революции как "Мертирский бунт"

Если в прошлом город процветал благодаря разведке залежей под землей, то сейчас, в постиндустриальную эпоху, главная его прелесть - красота окружающих валлийских долин

Город - база для исследователей национального ландшафтного заповедника Брекон Биконз.

После лекции девушки и парни-волонтеры так же быстро, как расставляли стулья перед лекцией, вынесли их из выставочного зала - и пока гости рассматривали экспонаты и архивные материалы из быта валлийских поселенцев Юзовки, в зале появились столы для следующей части фестивальной программы.

Накормить всех

"Хлеб и слово" - эклектичная, хаотичная, экспериментаторская попытка продолжить разговор о миграции как явлении, которое обогащает культуру страны-хозяина.

Трудовые мигранты и беженцы, которые сейчас живут в Мертире, кормили гостей собственным "хлебом" - румынским фасолевым рагу, которое на глазах у всех готовила Эммануэла, варениками в исполнении польки Иоанны, сырниками, которые пекла студентка из Украины Виктория, острыми колбасками, которые жарил португалец Фернандо - и валлийскими лепешками, которые пекла вместе с детьми жена Стефана Каддика.

"Откуда творог на сырники? - спрашиваю Викторию. - Polski sklep (польский магазин. - Ред.), - отвечает она и добавляет. - Решила готовить сырники, потому что с борщом было бы долго".

А рядом - стол, где, как следует из программы, местный эксперт по всему украинскому Анастасия Аллен-Кормило учит гостей фестиваля расписывать писанки.

В разговоре с красивой девушкой не сразу понимаю, что она валлийка, а украинский для нее - не родной, а выученный язык.

Ее мама Сабина Аллен-Кормило - немка, которая вышла замуж за валлийца Криса Аллена, но решила сохранить на память об отце девичью украинскую фамилию. По-украински не разговаривает, но с радостью помогает дочери расписывать писанки.

А потом, во время паузы на общение, будет играть на свирели, чтобы создать двухголосие музыкальных инструментов с колесной лирой мужа.

Только отведав свежеприготовленных вареников со шкварками (или луком - для вегетарианцев), замечаю в центре женщину в черной мусульманской одежде, которая на расстеленной на земле клеенке раскатывает корж теста. Рядом - на коленях - Стефан с Оксфордским словарем арабского языка. Это Вафа, объясняет он, - беженка из Сирии.

Приехала сюда недавно, английский еще не выучила, а в общине нет людей со знанием арабского. Поэтому общаются с помощью жестов, словаря - а также энтузиазма. Она печет, как когда-то в лагере для беженцев, сухие сирийские лепешки с начинкой из фиников.

Хороши в дальний путь, объясняет молодая волонтер Магда, которая угощает гостей фестиваля. "Шукран", - благодарят Вафу, угостившись лепешками, другие участники кулинарного мастер-класса.

Стефан говорит, что считает миссию выполненной, если гости фестиваля увидят универсальность истории миграции - что ехать из дома в поисках лучшей доли является общечеловеческим свойством.

"Когда читаете письма, датированные 1890-м годом, хотя бы процитированное сегодня "Дорогой Сид...", то возникает картина родителей, которые переживают за своего сына на чужбине - как он там, не начал ли ненароком пить... Это могло быть написано даже сейчас, - говорит художник и преподаватель. - Вот эта простая обыденность и отражает универсальность человеческих стремлений".

Человеческая река и ковчег миграции

Пока люди делятся этим едва ли не библейским "хлебом и словом", поток посетителей меняется: одни послушали лекцию, поделились семейными историями, удовлетворили любопытство - и ушли; другие - пришли только на дегустацию мировой кухни.

Image caption Эммануэла и Иоанна готовят национальные блюда румынской и польской кухни

Третьи приходят на следующую части программы: разговор с фотографом Донбасса Александром Чекменевым и показ фильма Дзиги Вертова "Энтузиазм" с музыкальным сопровождением, которое по заказу организаторов фестиваля написал валлийский композитор Саймон Гор.

Выставочный зал также напоминает некий абстрактный ковчег: с одной стороны - история валлийского поселения на Донбассе, с противоположной, на таких же поставленных под углом стендах - фото жизни Донбасса нынешнего, шахтерского, до войны; посередине - люди: валлийцы, украинцы, поляки, румыны, португальцы, сирийцы, англичане, - которые делятся хлебом и словом о своей культуре; а над всем этим - наверху, как парус, экран в темном кинозале, где трое музыкантов экспериментаторов предлагают "погружение" в содержание фильма о Донбассе времен Сталина.

Но перед тем, как показать жизнь Юзовки, переименованной в Сталино, в программе фестиваля - разговор с фотографом Александром Чеменевым о его творческом проекте фотопортретов, объединенных в альбом "Донбасс".

Фото как "зеркало жизни"

Родившийся в Луганске, Александр был признан украинским "Фотографом 2016 года". Его герои не позируют - они естественны, и в каждом фото можно прочитать драматическую историю жизни человека: когда отчаяние и безнадежность, когда - радость и ликование, а когда - опустошение и боль.

Image caption Виктория Донован сама вела разговор с фотографом Чекменевым

Виктория Донован сама ведет эту часть программы и вопросами - через переводчицу Оливию, которая является ее студенткой и начала изучать русский несколько лет назад, - побуждает Чекменева раскрыться, как и его герои, и рассказами приблизить будни жителей Донбасса к будням когда-то шахтерского и металлургического Уэльса.

Постепенно возникает картина того, как фотограф, чтобы побыть "в шкуре" своих героев, месяц работал на нелегальной шахте - выпивал с шахтерами, работал с ними. Только так они раскрылись перед ним, потому что считали своим, рассказал Александр.

И миссия фотожурналиста, как и любого репортера, должна быть не навредить своим героям, а попробовать "сопережить" с вместе ними.

Александр соглашается, что его фотоальбом не только черно-белый по форме, но и уныло-реалистичный по содержанию.

"Это - зеркало жизни, будней Донбасса", - говорит фотограф.

Фотоальбом вышел в 2005 году - задолго до нынешнего конфликта, но если он является открытием для валлийцев Мертир-Тидвила, то, по мнению Чекменева, не меньшим открытием он станет для многих украинцев.

"Я считаю, что сейчас самое время показать эти фото. Это словно мостик между "той стороной" ("ДНР". - Ред.) и остальной Украиной, - говорит фотограф. - Конфликт когда-то закончится, а людям и дальше жить. Поэтому эту выставку надо показывать в каждом городе Украины".

Полное "погружение"

Фильм "Энтузиазм" вышел в 1931 году, когда Юзовка уже успела потерять связь с именем своего основателя. Новые времена требовали новых вдохновителей, и город получил название Сталино.

Image caption Фрагмент афиши фильма Дзиги Вертова

Новый саундтрек, который Саймон Гор написал за полгода, лишил фильм, посвященный индустриализации и попыткам донбасских металлургов выполнить пятилетний план за четыре года, значительной части "энтузиазма" - возвеличивания тяжелой промышленности и триумфализма коммунистической индустриализации.

По словам Саймона, он действительно предлагает собственный взгляд на тот период, собственную интерпретацию творения Дзиги Вертова.

Композитор полностью изолировал себя от оригинального звучания первого звукового фильма Дзиги Вертова. В результате получилось что-то мистически-рефлексивное.

Автор нового саундтрека лишил фильм значительной части энтузиазма, говорю Саймону. Он соглашается: "Я хотел, чтобы некоторые части фильма звучали все печальнее и печальнее, и жалостливее".

Исполнение синтезаторной музыки вживую, дымовые эффекты в темном зале, рассаженные прямо между музыкантами зрители - все это производило впечатление полного погружения.

Image caption Экран прозрачный - чтобы зрители могли смотреть с обеих сторон

Озадаченные, смущенные, ошеломленные - и безусловно под впечатлением, те гости фестиваля, которые выдержали до конца этого насыщенного дня, начали несколько неохотно расходиться.

На дворе уже стемнело, и на улицы Мертир-Тидвила высыпала вечерняя толпа веселой молодежи, совершенно не осознающей, что в художественном центре чествовали их известного земляка.

А в планах организаторов далее - привезти "Энтузиазм" в Украину. Один из украинских партнеров - уже хорошо известная платформа для художественных инициатив "Изоляция".

Примечание: Фестиваль "Энтузиазм" прошел в Мертир-Тидвиле 1 июля, а выставка из архива Гламоргана, посвященная основанию Юзовки, продлится до конца июля.