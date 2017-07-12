Чем чреваты злоключения Дональда Трампа-младшего?

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Американская пресса тремя ударами отправила Трампа-младшего в нокдаун.

Новый поворот в "русском деле" может иметь далеко идущие последствия для программы реформ президента Дональда Трампа, расследования его связей с Кремлем и политической карьеры его сына.

В пятницу New York Times написала, что за несколько месяцев до победы Трампа на президентских выборах его сын Дональд Трамп-младший, зять Джаред Кушнер и (на тот момент) глава избирательного штаба Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с юристом Натальей Весельницкой, которая - согласно New York Times - "связана с Кремлем".

В воскресенье газета сообщила, что они обсуждали компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

А в понедельник New York Times нанесла решающий удар, написав, что Трамп-младший перед встречей с Весельницкой полагал, что источником компромата на Клинтон являются российские власти.

Разоблачения New York Times наряду с репортажами на ту же тему вызывают серьезные вопросы. Вот лишь некоторые из них.

Копірайт зображення Reuters Image caption Штаб Трампа вышел за рамки в поиске компромата на Клинтон

Прямые улики или общепринятая практика?

Что улика, а что нет? Как определить "сговор"? Что вообще правда, а что ложь? Границы размыты: пресса может накопать гору неопровержимых доказательств, но тут же поднимется армия скептиков и объявит всё фейком.

Едва ли последние разоблачения обострят борьбу за монополию на правду, однако они отвечают на часть вопросов и представляют потенциальную угрозу для Трампа-младшего.

Впервые публике представлено доказательство того, что люди из ближайшего окружения Трампа обсуждали предвыборную кампанию с человеком, связанным с российскими властями.

Более того, похоже, младший Трамп шел на встречу под впечатлением, что Кремль желает помочь его отцу, - и тому есть подтверждение в виде электронного письма.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Зачем Трамп-младший и Кушнер встречались с российским юристом?

Как пишет Washington Post: "Сам факт встречи указывает на то, что помощники Трампа искали негативную информацию, чтобы использовать ее против Клинтон, - в момент, когда американские власти пришли к выводу, что русские собирают подобные сведения".

Это еще не доказательство сговора, но похоже на доказательство намерения вступить в него.

Через неделю появились первые сообщения о взломе серверов кампании Клинтон. А через месяц украденная почта стала появляться на Wikileaks.

Добавьте сюда обвинения в адрес Манафорта и Кушнера, связанные с Россией, и картина станет полнее.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Штаб Хиллари тоже собирал компромат на Трампа

Трамп-младший попытался было оправдаться, но под градом новых обвинений перешел в наступление под лозунгом "А что такого, все так делают".

"Ну разумеется, до меня никто и никогда не обсуждал противника в избирательной кампании, - вылил он свой сарказм в Twitter. - Ничем не закончилось, но должен был выслушать".

Собирать информацию об оппоненте - стандартная практика любой кампании. Однако такая рыба ловится в мутной воде, и традиционно люди, занимающиеся поиском компромата, далеко дистанцированы от штаба кандидата.

Только не в этом случае.

Три ключевых фигуры штаба Трампа оказались на встрече, организованной российским подданным по просьбе британского промоутера российского певца - сына девелопера-миллиардера.

По замечанию стратега республиканцев Эвана Зигфрида, это "не только глупо", но в целом представляет собой серьезное отступление от стандартной практики.

Другой представитель республиканцев Стюарт Стивенс проводит параллели с эпизодом президентской гонки Буш-Гор 2000 года.

"Когда в штаб Гора прислали черновые наброски Буша к дебатам, они позвонили в ФБР, - написал он в Twitter. - Если иностранные группы влияния предлагают вам информацию о бывшем [госсекретаре], вы звоните в ФБР".

Штаб Трампа этого не сделал. Напротив, они согласились на встречу.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Генеральный прокурор США Джефф Сешнс отрицает связи штаба Трампа с Россией

Россия как любимая мозоль Трампа

В июне Трамп-младший публично радовался заявлению бывшего директора ФБР Джеймса Коми об отсутствии прямых доказательств того, что предвыборный штаб республиканца "неоднократно контактировал" с русскими.

Теперь выясняется, что он сам и организовал одну из таких встреч и, как пишет американская пресса, рассчитывал на помощь российских властей.

Зять Трампа Кушнер в анкете для получения доступа к государственной тайне написал, что никогда не встречался с гражданами России. Позже выяснилось, что встречался, и неоднократно - и ему пришлось менять показания.

Еще один высокопоставленный член штаба Трампа Майкл Флинн вынужден был покинуть пост почти сразу после переезда Трампа в Белый дом, поскольку выяснилось, что он скрыл информацию о своих беседах с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Манафорт, со своей стороны, признал, что получил 17 млн долларов от Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Годами он отрицал подобные связи, но позже был вынужден зарегистрироваться задним числом как иностранный агент.

Близкий соратник Трампа, а ныне - генеральный прокурор США Джефф Сешнс самоустранился от расследования "русского дела", запутавшись в показаниях о своих встречах с послом Кисляком.

Снова и снова люди из окружения Трампа вынуждены признавать, что их утверждения об отсутствии контактов или связей с россиянами не соответствуют действительности.

По отдельности ничего особенного эти эпизоды из себя не представляют. Однако в совокупности они сливаются в стройный хор отговорок и оправданий, громко вступающий всякий раз, когда звучит тема России.

Копірайт зображення Getty Images Image caption У спецпрокурора Мюллера могут возникнуть вопросы к Трампу-младшему

Что будет с "русским делом"?

Обвинения в сговоре кампании Трампа с Кремлем расследуют несколько комитетов Конгресса и спецпрокурор Роберт Мюллер. Встреча в "Трамп-тауэр" их наверняка заинтересует, и в результате Трамп-младший может попасть в поле зрения правоохранительных органов.

Сын Трампа заверяет, что Кушнер и Манафорт ничего не знали о теме встречи с юристом Весельницкой, и это ограждает их от политических и судебных последствий. Аналогичную цель преследует заявление президентского адвоката о том, что Трамп не знал о встрече.

Трампу-младшему повезло меньше.

"Его заявления делают его потенциальной мишенью для уголовных обвинений в нарушении законодательного запрета принимать ценности от иностранцев, а также в сговоре против Соединенных Штатов", - пишет Даррен Самуэльсон в Politico.

На протяжении нескольких недель некоторые сторонники Трампа твердили, что даже если его штаб и советовался с русскими, ничего незаконного и даже неэтичного в этом нет.

Поначалу эти заверения казались неожиданными и ненужными. Теперь - другое дело.

Копірайт зображення Getty Images Image caption У республиканцев Трампа и Макконнела большие планы

Как это повлияет на внутреннюю политику Трампа?

Две школы мысли превалируют в споре о том, как злоключения Трампа-младшего скажутся на планах его отца провести реформы налоговой системы и здравоохранения, сверстать федеральный бюджет, выбить у Конгресса деньги на масштабные инфраструктурные проекты и другие предвыборные обещания, пока отошедшие в тень.

Одна говорит, что "русское дело" доминирует в общественной дискуссии, не оставляя пространства для обсуждения и продвижения реформ Трампа. После провала попытки провести через Конгресс альтернативу Obamacare республиканцам потребуется крайне благоприятное стечение обстоятельств, чтобы вернуться к обсуждению непопулярной реформы здравоохранения.

Прочие пункты повестки дня, включая снижение налогов, так далеко отошли на второй план, что фактически скрылись за горизонтом.

С другой стороны, некоторые полагают, что русский скандал отвлечет публику и позволит политикам, обжегшимся на первом подходе к Obamacare, вернуться к обсуждению вопроса, пока пресса занята Трампом-младшим.

Две недели назад репортеры бегали за сенаторами с одним вопросом: что там с реформой здравоохранения? Теперь их волнует совсем другое.

Тем временем лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел уже направил два законопроекта на экспертизу в бюджетный офис Конгресса, и если он добьется благоприятного заключения, то может попытаться поставить их на голосование, прежде чем оппозиция сумеет организовать достойное противодействие.

Конечно, теории эти не взаимоисключающие.

Даже если республиканцам в Конгрессе удастся по-быстрому протащить альтернативу Obamacare, им не хватит времени убедить граждан принять непопулярную реформу, что чревато провалами на промежуточных выборах следующего года и при рассмотрении других законодательных инициатив президента-республиканца.

Благодаря старшему сыну Трамп может прийти через победы к поражению. Или наоборот.