Успех или критика: чего ждать от саммита ЕС-Украина?

Копірайт зображення FACEBOOK.COM/PETROPOROSHENKO Image caption В Киеве саммит соберется в том же составе, что и в ноябре в Брюсселе

Саммит ЕС-Украина 13 июля в Киеве, сразу же после окончательной ратификации соглашения об ассоциации и введения безвизового режима, может оказаться не слишком оптимистичным для Киева.

Хотя главным фоном встречи будут успех с безвизом и начало действия соглашения об ассоциации, европейцы могут строго спросить и об обещанных реформах. А также не вспомнить о будущем членстве Украины в ЕС.

Более того, по данным экспертов, Украина и ЕС до последнего не могли согласовать компромиссный текст совместной декларации саммита.

Главной же темой должны стать механизмы и алгоритмы выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.

Позитивный настрой

Прошлый саммит Украины и ЕС в ноябре 2016 года проходил в атмосфере неопределенности. Одна из главных проблем - безвизовый режим - тогда находилась в подвешенном состоянии.

Как и ратификация ЕС соглашения об ассоциации, которая была заблокирована Нидерландами.

С тех пор оба едва ли не самых важных вопроса были решены. Безвизовый режим заработал 11 июня, а соглашение об ассоциации до конца ратифицировали 11 июля. Полностью оно заработает с 1 сентября.

В последние недели ЕС приблизился к расширению торговых преференций для Украины и увеличению квот на экспорт украинской "аграрки" и промышленности.

"Саммит будет выглядеть как историческое событие, чтобы отметить переход к новому качеству отношений", - говорит Тарас Качка, который не один год работал над соглашением об ассоциации.

Он предполагает, что во время саммита будут упомянуты успехи безвиза, полного запуска ассоциации и других реформ.

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли за неделю до саммита в Киеве заявлял, что за последние три года Украина провела больше реформ, чем за все предыдущие.

Однако он, как и большинство экспертов, сразу же после позитива переходит к теме коррупции и проблемам с реформами.

Копірайт зображення EPA Image caption На предыдущем саммите в ноябре Украине пообещали безвиз и ратификацию ассоциации

Проблемные вопросы

Старший аналитик Института мировой политики Леонид Литра в разговоре с ВВС Украина рассказал о ряде проблем с подготовкой саммита.

По его словам, стороны несколько по-разному видели сам формат встречи.

Украина рассматривала его в качестве мероприятия для обсуждения будущего после начала безвиза и ратификации ассоциации. Особенно на фоне важного саммита Восточного партнерства осенью.

А ЕС, по данным эксперта, больше настроен говорить о реформах, которые уже должны были быть проведены в Украине, однако этого так и не произошло.

"ЕС беспокоит тема коррупции. Украина уже должна была создать антикоррупционный суд, но не сделала этого", - указывает Литра.

Украина еще в прошлом месяце должна была создать этот суд вместе с усилением полномочий Антикоррупционного бюро по прослушиванию.

Это же требование содержалось в меморандуме о сотрудничестве с МВФ. Однако к таким шагам в парламенте еще не приблизились.

Литра напомнил, что Украина нарушает положения соглашения о зоне свободной торговли, которое начало работать еще с 1 января 2016 года.

Это касается моратория на экспорт из Украины леса-кругляка, а также сохранения пошлин на вывоз металлолома.

"Есть еще много подобных реформ и вопросов. ЕС точно хочет обсудить, почему это не было сделано", - настаивает Леонид Литра.

Копірайт зображення IWP.ORG.UA Image caption Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли перед саммитом отмечал и успехи, и проблемы Украины

Тарас Качка считает, что дискуссии саммита будут концентрироваться вокруг выполнения соглашения об ассоциации и целей, которые Украина должна достичь во время этого.

"Будет серьезный разговор о деталях ассоциации. Четкое и тщательное объяснение, что хорошо, а что плохо, что не выполняется, как это решить", - настаивает он.

Многие положения соглашения об ассоциации работали еще до ратификации, и это не только экономическая часть. Украина со своей стороны "пробуксовывала" с исполнением. Пока соглашение окончательно не ратифицировали, Украина могла ссылаться на недоработки ЕС, сейчас же эта возможность исчезла.

Тарас Качка указывает, что ратификация соглашения дает право ЕС жестче мониторить его выполнение.

"Можно прогнозировать, что ЕС будет вести себя достаточно жестко на саммите. Можно и так заметить, что ЕС стал более открыто критиковать некоторые моменты", - добавляет Леонид Литра.

Россия, деньги и членство

В официальном анонсе повестки дня саммита на сайте президента указано, что, кроме ассоциации, темами встречи будут реформы, а также "ситуация в оккупированных Донбассе и Крыму".

Тарас Качка указывает, что темы России, Донбасса и помощи ЕС - уже традиционные для таких встреч.

Эксперт также ожидает диалога относительно дальнейших торговых преференций Украине и сферы энергетики. И не только относительно реформ энергетической отрасли в самой Украине, но и касательно дел в самом ЕС.

В частности, строительства газопровода "Северный поток-2" в ЕС в обход Украины.

Image caption Введением безвизового режима ЕС исполнил одно из важных обещаний Украине

Что касается России, Леонид Литра указывает на отдельную линию противостояния в тексте совместной декларации.

По его словам, Украина хотела больше упоминаний об агрессии России, а ЕС - больше сосредоточиться на реформах и собственно отношениях Украины и Евросоюза.

"ЕС не хочет в совместной декларации слишком много России, но увидим", - добавляет эксперт.

Deutsche Welle со ссылкой на источник в Еврокомиссии отмечала желание Украины вспомнить в итоговом документе о перспективе членства.

Однако ряд стран, в том числе и Нидерланды, якобы выступили резко против.

Здесь стоит вспомнить, что для ратификации соглашения об ассоциации Нидерланды добились у ЕС отдельного официального разъяснения, что соглашение не обязывает в будущем предоставить Украине членство.

Тарас Качка прогнозирует, что слова о перспективе членства на саммите точно будут звучать от украинских политиков.

"Я скептически отношусь к тому, чтобы ставить условие членства краеугольным элементом. Оно отнимает много политических усилий. А есть практичные и важные задачи", - считает он.

Качка напоминает, что в ЕС есть устоявшаяся формальная позиция - "рано говорить о членстве".

"Но общие разговоры о дальнейших целях интеграции Украины точно будут", - добавляет эксперт.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На саммите могут обсудить строительство газопровода в обход Украины

Еще одной важной темой, по данным ВВС Украина, будут деньги.

В частности, третий транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро осенью.

Предыдущий транш в 600 млн Украина получила авансом с обещанием ряда реформ, а также снятия моратория на вывоз леса-кругляка.

Без выполнения этого осенний транш Украина может не получить.

"600 млн евро не делают погоды Украине, однако помощь ЕС может быть привязана к помощи МВФ. Там могут задуматься, если не дает деньги ЕС, то в стране проблемы", - рассказал ВВС Украина Леонид Литра.