Коррупция и членство в ЕС: о чем спорили на саммите в Киеве

Копірайт зображення UNIAN Image caption Президент Украины Петр Порошенко, председатель Европейского Совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер побеседовали в непринужденной обстановке

19-й саммит Украина-ЕС прошел на фоне "безвиза" и вступления в силу соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Однако атмосферу мероприятия несколько омрачили споры по поводу перспектив членства в ЕС, а также упреки в коррупции со стороны европейцев.

Еще ранее было известно, что главной темой саммита станет имплементация соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которое уже было ратифицированы.

Однако стороны так и не смогли согласовать совместную декларацию по итогам саммита.

Главным препятствием стало желание Украины внести туда упоминание о перспективе членства страны в ЕС.

Об обоснованности европейских стремлений Украины заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, однако от себя лично, процитировав преамбулу соглашения об ассоциации.

Саммит безвиза и ассоциации

"Этот саммит войдет в историю как саммит безвиза и ассоциации", - заявил в начале встречи Петр Порошенко.

Он отметил успехи Украины в отношениях с ЕС и намекнул, что ни одна страна-член ЕС не сможет помешать европейским устремлениям украинцев.

Неформально представители ЕС признавали, что некоторые страны, в частности Нидерланды, все-таки добились, чтобы в итоговый документ саммита не внесли формулировки о возможном присоединении Киева к объединению.

Image caption Петр Порошенко делал упор на успехах Украины, в частности, получении "безвиза"

Поэтому текст заявления так и не удалось согласовать. Это - не первый подобный случай, ведь предыдущий саммит, который состоялся в ноябре в Брюсселе, также завершился без совместного итогового заявления.

"Для меня основная важность соглашения об ассоциации в том, что, цитирую, ЕС признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор", - добавил позже Дональд Туск от себя лично.

После заседания Дональд Туск передал Петру Порошенко копию решение о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Президент Украины поделился радостью, что за месяц действия безвизового режима уже 100 тысяч украинцев воспользовались возможностью безвизового пересечения украинской границы.

Коррупция и помощь

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер акцентировал внимание на необходимости эффективной борьбы с коррупцией.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петру Порошенко передали копию решения о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом

"Что нас беспокоит, так это борьба с коррупцией. Я понимаю, что президент и парламент сделали все необходимое, достигли прогресса. Но ситуация не является удовлетворительной, и здесь надо работать много", - заявил Юнкер.

По его словам, коррупция ставит под угрозу все усилия страны для продвижения вперед.

"Если на всех уровнях вы не разрушите коррупцию, инвесторы не придут в вашу страну", - отметил председатель Евросовета.

ЕС давно требует от Украины создания специализированного антикоррупционного суда для облегчения работы вновь созданных антикоррупционных органов.

Однако во время саммита Юнкер заявил, что в рамках борьбы с коррупцией в Украине будет достаточно создать антикоррупционную палату, а не целый суд.

Проблема в том, что для этого необходимо внести изменения в украинское законодательство. Однако раньше осени это сделать не удастся.

Во время саммита обсуждали механизмы имплементации соглашения об ассоциации и реформы, которые должна провести Украина. Кроме того, говорили о формах тесного сотрудничества и помощи ЕС.

"Мы обсудили возможности подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины ... наподобие "плана Маршалла", и использование Украиной фондов вновь созданного внешнего инвестиционного плана ЕС", - отметил Петр Порошенко на брифинге по результатам саммита Украина-ЕС.

Он добавил, что Украина в перспективе намерена присоединиться к таможенному союзу с Европейским Союзом и интегрироваться в шенгенскую зону, стать частью цифрового рынка и энергетического союза.

Что касается конкретного плана помощи ЕС, на саммите обсуждали предоставление Украине третьего транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко побеседовал с коллегами "на природе"

Юнкер напомнил, что условия получения Украиной помощи касаются борьбы с коррупцией, продолжения программ энергоэффективности, углубления взаимодействия в сфере проблем вынужденных переселенцев.

Обязательным условием при этом также остается отмена моратория на экспорт из Украины леса-кругляка.

Донбасс, заложники и газ

Во время саммита обсуждали ситуацию на Донбассе и важность мирного урегулирования конфликта. В ЕС поддерживают территориальную целостность Украины и выполнение минских соглашений с помощью переговоров в нормандском формате.

Петр Порошенко в начале встречи выразил надежду, что в будущем саммиты Украина -ЕС смогут пройти в Донецке и Ялте.

Дональд Туск также публично призвал Россию освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан, в том числе Олега Сенцова.

В этом контексте Дональд Туск поздравил с днем рождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого арестовали в Крыму и осудили.

Среди обсуждавшихся тем были также вопросы энергетики и рынка газа. Несмотря на то, что о каких-либо конкретных результатах газовых переговоров не объявляли, Петр Порошенко намекнул, что речь шла о строительстве российских газопроводов в обход Украины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Туск призвал Россию освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан, в том числе Олега Сенцова

"Мы предложили Европейской комиссии провести в 2018 году конференцию относительно перспектив использования ГТС Украины под условным названием "Потенциальные возможности ГТС Украины для энергетической безопасности Европы", - заявил Порошенко.

При этом президент выразил надежду, что "удастся остановить политически мотивированные российские проекты в энергетической сфере".