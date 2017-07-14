Как новое поколение украинских артистов завоевывает Россию
Конфликт между Россией и Украиной не мог не отразиться на шоу-бизнесе. Если раньше российские и украинские артисты могли свободно гастролировать в обеих странах, то сейчас украинских исполнителей за проведение концертов в России часто критикуют на родине, а российским артистам, поддерживающим официальную политику государства, запрещают въезд в Украину.
При этом молодые украинские исполнители вполне успешно покоряют российскую поп-сцену.
В топе российских чартов
О популярности украинских артистов в России свидетельствует то, что они становятся хедлайнерами музыкальных фестивалей, проводят концерты в России, возглавляют чарты и часто выступают в эфире федеральных телеканалов.
В мае этого года украинцы победили в трети номинаций российской музыкальной премии RU.TV, включая престижные категории за лучшую песню, певицу и старт года, а в июне попурри из песен украинских исполнителей - Монатика, "Грибов" и "Время и стекло" - открывало ежегодную премию "Муз-ТВ 2017".
В то же время в интернете русскоязычные песни украинцев соперничают с произведениями международных артистов. Так, трек "Имя 505" группы "Время и стекло" набрал более 162 млн просмотров на YouTube за три года, тогда как международный хит "Take Me to Church" ирландского исполнителя Хозиера просмотрело лишь 159 млн за чуть больший период.
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Постсоветское вдохновение
Группа "Грибы" - возможно, одни из самых обсуждаемых украинских исполнителей в России сегодня. За пять месяцев их клип на песню "Тает лед" собрал более 102 млн просмотров, а также вызвал волну многочисленных пародий, сделанных студентами, артистами, дворниками и другими энтузиастами.
На первый же концерт группы в Москве пришло больше 3000 человек, а дебютный альбом "Дом на колесах ч. 1", как сообщается, стал самым прослушиваемым в российской социальной сети "ВКонтакте" в прошлом году.
Секрет популярности "Грибов" пытаются разгадать музыкальные эксперты, психотерапевты и государственный новостной телеканал. Самой популярной версией причин успеха - помимо музыкальных достоинств группы - является использование "Грибами" постсоветской стилистики 1990-х, которая уже вошла в молодежную моду вместе с коллекциями дизайнера Гоши Рубчинского.
Схожая эстетика присуща и молодой украинской певице, жене участника и продюсера "Грибов" Юрия Бардаша, Кристине Бардаш, выступающей под псевдонимом Луна, которую уже называют "лицом музыкальной революции Украины". В России концерты Луны собирают полные залы, а многоэтажки спальных районов в клипе "Осень" знакомы каждому, кто рос на территории бывшего СССР.
Поддержка блогеров
К популярности украинских артистов причастны и известные блогеры, российские и украинские. "Погоди-ка, да ты шо говоришь? Ты шо, конечно, говорю", - таким скетчем популярного украинского Instagram-блогера Kyivstoner, произнесенного с заметным украинским диалектом, начинается дебютный клип "Грибов" "Интро".
Видео актрисы и Instagram-блогера Ирины Горбачевой, танцующей за диджейским пультом на московском фестивале "Пикник "Афиши" - 2016" под трек "Грибов", только на YouTube было просмотрено более 119 тысяч раз. Вместе с комедийным актером и влогером Сергеем Мезенцевым Горбачева также снялась в клипе украинского певца Ивана Дорна на песню "Ты всегда в плюсе".
Вне политики
Комментируя успех молодых украинских артистов в России на фоне политического кризиса, музыкальные эксперты отмечают, что происхождение музыкантов не является главной составляющей успеха.
"Оказалось, рядовому слушателю плевать, откуда музыка - из Украины, Белоруссии, Бангладеш или ЮАР. Главное, чтобы играло громче и бас наваливался", - говорит обозреватель Life.ru Иван Талачев.
По мнению музыкального критика и редактора сайта Meduza Александра Горбачева, "главным общественным достижением "Грибов" и Луны можно считать то, что в тексте о киевских музыкантах, завоевавших Москву, ни разу не приходится упоминать современные отношения между Украиной и Россией".
Часть слушателей считает, что украинские артисты смогут нормализовать отношения между странами. Так, в одном из популярных комментариев к видео "Тает лед" написано: "Браво украинцы которые завоевали Российский рынок! Между РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ Дествительно растает лёд,благодаря вам!!!!" (орфография и пунктуация автора).
Возможный запрет выступлений
На родине успех украинских артистов в России не остался незамеченным. В начале июля несколько депутатов Верховной рады внесли законопроект о запрете выступления украинских исполнителей в России, в Крыму и на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, также предусматривающий запрет на выступления всех российских артистов на Украине.
По мнению депутатов, находясь на территории России, украинские артисты "могут стать заложниками или объектами для использования в пропагандистских целях". Россия "также ведет информационную войну против Украины, особенно с помощью российских гастролеров", считают парламентарии.
Инициатива не успела вызвать широкий резонанс в обществе, но некоторые политики уже высказались в ее поддержку. По мнению вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, "во время российской вооруженной агрессии можно использовать и полный запрет".
Кириленко говорил, что работает над поправками к законодательству, которые обязуют организаторов концертов информировать украинские спецслужбы и правоохранительные органы о планах пригласить российских артистов в Украину. Это, по его мнению, даст возможность отказывать российским музыкантам во въезде на украинскую территорию заблаговременно, в то время как сейчас это происходит на украинской границе, если их имя внесено в стоп-лист.
Российские артисты в Украине
Хотя количество выступлений российских артистов на Украине значительно уменьшилось, некоторые из них до сих пор популярны в стране, некоторым даже удается обходить местные законы.
В июне рэпер Баста смог провести аншлаговый концерт в Киеве - несмотря на то что до этого он выступал на Крымском полуострове.
Российскому певцу Дельфину повезло меньше: въезд в Украину ему запретили за пару часов до выступления в связи с тем же Крымом. Однако это не стало преградой для его фанатов. Музыканты из его группы, которые въехали в страну, провели выступление в формате караоке, тексты же песен они демонстрировали на экране концертного зала.
Деликатная тема
Также на Украине чувствительно относятся и к комментариям украинских артистов о двустороннем конфликте. Недавно в интервью российскому журналисту Юрию Дудю музыкант Иван Дорн назвал Украину "младшим братом" по отношению к России: "Когда произошла ссора двух братьев, младшие братья сказали "нет" всему от старшего брата".
Эти слова вызвали волну критики в украинских соцсетях. Певец отменил один из своих концертов на Украине из-за угроз националистов.
В ответ артист записал видеообращение к тем, кто пытается диктовать музыкантам правила игры: "Пусть знают те, кто желал мне страстно "Покойся с миром, Дорн Иван", - со мной в гробу мой украинский паспорт, спрятан во внутренний карман".