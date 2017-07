Как новое поколение украинских артистов завоевывает Россию

Копірайт зображення Alexander Scherbak/TASS Image caption Группа "Время и стекло" - одна из самых популярных в России

Конфликт между Россией и Украиной не мог не отразиться на шоу-бизнесе. Если раньше российские и украинские артисты могли свободно гастролировать в обеих странах, то сейчас украинских исполнителей за проведение концертов в России часто критикуют на родине, а российским артистам, поддерживающим официальную политику государства, запрещают въезд в Украину.

При этом молодые украинские исполнители вполне успешно покоряют российскую поп-сцену.

В топе российских чартов

О популярности украинских артистов в России свидетельствует то, что они становятся хедлайнерами музыкальных фестивалей, проводят концерты в России, возглавляют чарты и часто выступают в эфире федеральных телеканалов.

В мае этого года украинцы победили в трети номинаций российской музыкальной премии RU.TV, включая престижные категории за лучшую песню, певицу и старт года, а в июне попурри из песен украинских исполнителей - Монатика, "Грибов" и "Время и стекло" - открывало ежегодную премию "Муз-ТВ 2017".

В то же время в интернете русскоязычные песни украинцев соперничают с произведениями международных артистов. Так, трек "Имя 505" группы "Время и стекло" набрал более 162 млн просмотров на YouTube за три года, тогда как международный хит "Take Me to Church" ирландского исполнителя Хозиера просмотрело лишь 159 млн за чуть больший период.

Постсоветское вдохновение

Группа "Грибы" - возможно, одни из самых обсуждаемых украинских исполнителей в России сегодня. За пять месяцев их клип на песню "Тает лед" собрал более 102 млн просмотров, а также вызвал волну многочисленных пародий, сделанных студентами, артистами, дворниками и другими энтузиастами.

На первый же концерт группы в Москве пришло больше 3000 человек, а дебютный альбом "Дом на колесах ч. 1", как сообщается, стал самым прослушиваемым в российской социальной сети "ВКонтакте" в прошлом году.

Секрет популярности "Грибов" пытаются разгадать музыкальные эксперты, психотерапевты и государственный новостной телеканал. Самой популярной версией причин успеха - помимо музыкальных достоинств группы - является использование "Грибами" постсоветской стилистики 1990-х, которая уже вошла в молодежную моду вместе с коллекциями дизайнера Гоши Рубчинского.

Схожая эстетика присуща и молодой украинской певице, жене участника и продюсера "Грибов" Юрия Бардаша, Кристине Бардаш, выступающей под псевдонимом Луна, которую уже называют "лицом музыкальной революции Украины". В России концерты Луны собирают полные залы, а многоэтажки спальных районов в клипе "Осень" знакомы каждому, кто рос на территории бывшего СССР.

Поддержка блогеров

К популярности украинских артистов причастны и известные блогеры, российские и украинские. "Погоди-ка, да ты шо говоришь? Ты шо, конечно, говорю", - таким скетчем популярного украинского Instagram-блогера Kyivstoner, произнесенного с заметным украинским диалектом, начинается дебютный клип "Грибов" "Интро".

Видео актрисы и Instagram-блогера Ирины Горбачевой, танцующей за диджейским пультом на московском фестивале "Пикник "Афиши" - 2016" под трек "Грибов", только на YouTube было просмотрено более 119 тысяч раз. Вместе с комедийным актером и влогером Сергеем Мезенцевым Горбачева также снялась в клипе украинского певца Ивана Дорна на песню "Ты всегда в плюсе".

Вне политики

Комментируя успех молодых украинских артистов в России на фоне политического кризиса, музыкальные эксперты отмечают, что происхождение музыкантов не является главной составляющей успеха.

Копірайт зображення TASS Image caption Иван Дорн отменил один из своих концертов на Украине из-за угроз националистов

"Оказалось, рядовому слушателю плевать, откуда музыка - из Украины, Белоруссии, Бангладеш или ЮАР. Главное, чтобы играло громче и бас наваливался", - говорит обозреватель Life.ru Иван Талачев.

По мнению музыкального критика и редактора сайта Meduza Александра Горбачева, "главным общественным достижением "Грибов" и Луны можно считать то, что в тексте о киевских музыкантах, завоевавших Москву, ни разу не приходится упоминать современные отношения между Украиной и Россией".

Часть слушателей считает, что украинские артисты смогут нормализовать отношения между странами. Так, в одном из популярных комментариев к видео "Тает лед" написано: "Браво украинцы которые завоевали Российский рынок! Между РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ Дествительно растает лёд,благодаря вам!!!!" (орфография и пунктуация автора).

Возможный запрет выступлений

На родине успех украинских артистов в России не остался незамеченным. В начале июля несколько депутатов Верховной рады внесли законопроект о запрете выступления украинских исполнителей в России, в Крыму и на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, также предусматривающий запрет на выступления всех российских артистов на Украине.

По мнению депутатов, находясь на территории России, украинские артисты "могут стать заложниками или объектами для использования в пропагандистских целях". Россия "также ведет информационную войну против Украины, особенно с помощью российских гастролеров", считают парламентарии.

Инициатива не успела вызвать широкий резонанс в обществе, но некоторые политики уже высказались в ее поддержку. По мнению вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, "во время российской вооруженной агрессии можно использовать и полный запрет".

Кириленко говорил, что работает над поправками к законодательству, которые обязуют организаторов концертов информировать украинские спецслужбы и правоохранительные органы о планах пригласить российских артистов в Украину. Это, по его мнению, даст возможность отказывать российским музыкантам во въезде на украинскую территорию заблаговременно, в то время как сейчас это происходит на украинской границе, если их имя внесено в стоп-лист.

Российские артисты в Украине

Хотя количество выступлений российских артистов на Украине значительно уменьшилось, некоторые из них до сих пор популярны в стране, некоторым даже удается обходить местные законы.

В июне рэпер Баста смог провести аншлаговый концерт в Киеве - несмотря на то что до этого он выступал на Крымском полуострове.

Российскому певцу Дельфину повезло меньше: въезд в Украину ему запретили за пару часов до выступления в связи с тем же Крымом. Однако это не стало преградой для его фанатов. Музыканты из его группы, которые въехали в страну, провели выступление в формате караоке, тексты же песен они демонстрировали на экране концертного зала.

Деликатная тема

Также на Украине чувствительно относятся и к комментариям украинских артистов о двустороннем конфликте. Недавно в интервью российскому журналисту Юрию Дудю музыкант Иван Дорн назвал Украину "младшим братом" по отношению к России: "Когда произошла ссора двух братьев, младшие братья сказали "нет" всему от старшего брата".

Эти слова вызвали волну критики в украинских соцсетях. Певец отменил один из своих концертов на Украине из-за угроз националистов.

В ответ артист записал видеообращение к тем, кто пытается диктовать музыкантам правила игры: "Пусть знают те, кто желал мне страстно "Покойся с миром, Дорн Иван", - со мной в гробу мой украинский паспорт, спрятан во внутренний карман".