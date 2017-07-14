Робот и подводная лодка: учения Си Бриз-2017 в фото

  • 14 июля 2017

На юге Украины продолжаются международные учения "Си Бриз-2017", в которых принимают участие представители вооруженных сил 16 стран мира.

военные Копірайт зображення Oleksandr Milyukov
Image caption В "Си Бриз-2017" принимают участие представители 16 стран - Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции

По данным министерства обороны, в мероприятиях задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов, свыше 3 тысяч человек личного состава военно-морских сил Украины, США, Грузии, Румынии и Турции.

В одесском порту в эти дни можно увидеть румынский корвет "Мачелариу", украинский фрегат "Гетман Сагайдачный", а также американский ракетный крейсер "Hue City" и эсминец "Carney".

Американский ракетный крейсер "Hue City" Копірайт зображення Oleksandr Milyukov
Image caption Американский ракетный крейсер "Hue City"

От США в учениях, помимо боевого корабля и судна, участие принимают четыре самолета, мобильное инженерное подразделение и морской отряд спецопераций.

Вертолет с американского крейсера также участвует в учениях Копірайт зображення Oleksandr Milyukov
Image caption Вертолет с американского крейсера также будет задействован в учениях

Учения запланированы на 10-23 июля в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.

подводная лодка ВМС Турции Копірайт зображення Oleksandr Milyukov
Image caption Также в учениях принимает участие подводная лодка ВМС Турции

Военные, в частности, отрабатывают навыки поиска и разминирования подводных взрывоопасных предметов.

Военнослужащие НАТО Копірайт зображення Oleksandr Milyukov
Image caption Военнослужащие НАТО показывают журналистам сонар для поиска взрывчатки под водой
робот для разминирования Копірайт зображення Oleksandr Milyukov
Image caption А это - робот для разминирования

Пограничники и военные проводят осмотр судна и задержание нарушителей.

Учения Копірайт зображення Oleksandr Milyukov
Image caption Отработка навыков по осмотру судна и задержанию нарушителей

Военные водолазы отрабатывают спуски, а также навыки эвакуации и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

водолазы Копірайт зображення Oleksandr Milyukov
водолазы Копірайт зображення Oleksandr Milyukov

"Си Бриз" - многонациональные военные учения, которые проводятся в Украине с 1997 года. Организаторами учений являются Украина и США.

Фото - Александра Милюкова для ВВС Украина.

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