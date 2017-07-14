Робот и подводная лодка: учения Си Бриз-2017 в фото

На юге Украины продолжаются международные учения "Си Бриз-2017", в которых принимают участие представители вооруженных сил 16 стран мира.

Копірайт зображення Oleksandr Milyukov Image caption В "Си Бриз-2017" принимают участие представители 16 стран - Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции

По данным министерства обороны, в мероприятиях задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов, свыше 3 тысяч человек личного состава военно-морских сил Украины, США, Грузии, Румынии и Турции.

В одесском порту в эти дни можно увидеть румынский корвет "Мачелариу", украинский фрегат "Гетман Сагайдачный", а также американский ракетный крейсер "Hue City" и эсминец "Carney".

Копірайт зображення Oleksandr Milyukov Image caption Американский ракетный крейсер "Hue City"

От США в учениях, помимо боевого корабля и судна, участие принимают четыре самолета, мобильное инженерное подразделение и морской отряд спецопераций.

Копірайт зображення Oleksandr Milyukov Image caption Вертолет с американского крейсера также будет задействован в учениях

Учения запланированы на 10-23 июля в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.

Копірайт зображення Oleksandr Milyukov Image caption Также в учениях принимает участие подводная лодка ВМС Турции

Военные, в частности, отрабатывают навыки поиска и разминирования подводных взрывоопасных предметов.

Копірайт зображення Oleksandr Milyukov Image caption Военнослужащие НАТО показывают журналистам сонар для поиска взрывчатки под водой

Копірайт зображення Oleksandr Milyukov Image caption А это - робот для разминирования

Пограничники и военные проводят осмотр судна и задержание нарушителей.

Копірайт зображення Oleksandr Milyukov Image caption Отработка навыков по осмотру судна и задержанию нарушителей

Военные водолазы отрабатывают спуски, а также навыки эвакуации и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Копірайт зображення Oleksandr Milyukov

Копірайт зображення Oleksandr Milyukov

"Си Бриз" - многонациональные военные учения, которые проводятся в Украине с 1997 года. Организаторами учений являются Украина и США.

Фото - Александра Милюкова для ВВС Украина.