Робот и подводная лодка: учения Си Бриз-2017 в фото
На юге Украины продолжаются международные учения "Си Бриз-2017", в которых принимают участие представители вооруженных сил 16 стран мира.
По данным министерства обороны, в мероприятиях задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов, свыше 3 тысяч человек личного состава военно-морских сил Украины, США, Грузии, Румынии и Турции.
В одесском порту в эти дни можно увидеть румынский корвет "Мачелариу", украинский фрегат "Гетман Сагайдачный", а также американский ракетный крейсер "Hue City" и эсминец "Carney".
От США в учениях, помимо боевого корабля и судна, участие принимают четыре самолета, мобильное инженерное подразделение и морской отряд спецопераций.
Учения запланированы на 10-23 июля в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.
Военные, в частности, отрабатывают навыки поиска и разминирования подводных взрывоопасных предметов.
Пограничники и военные проводят осмотр судна и задержание нарушителей.
Военные водолазы отрабатывают спуски, а также навыки эвакуации и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
"Си Бриз" - многонациональные военные учения, которые проводятся в Украине с 1997 года. Организаторами учений являются Украина и США.
Фото - Александра Милюкова для ВВС Украина.