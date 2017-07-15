ФОТО: открылся Одесский международный кинофестиваль
В Одессе начал работу 8-й Одесский международный кинофестиваль.
Торжественная церемония открытия состоялась в Одесском Национальном академическом театре оперы и балета.
Фильмом открытия организаторы выбрали французско-бельгийскую ленту "Чтобы быть уверенным". Ее в Одессе представили режиссер Карин Тардье и композитор Эрик Слабьяк.
В этом году на фестивале представлено рекордное количество украинский работ - 48.
В национальной конкурсной программе фестиваля заявлено 6 полнометражных и 17 короткометражных фильмов, а две украинские ленты будут участвовать одновременно в международном и национальном конкурсах.
Жюри кинофестиваля возглавит немецкий режиссер, одна из ключевых персон Берлинской киношколы Кристиан Петцольд.
В состав международного жюри вошли актрисы актриса турецкого происхождения Сибель Кекилли, украинская актриса Римма Зюбина, член Европейской киноакадемии Тудор Джурджу, композитор, автор многих саундтреков Евгений Гальперин.
Оценивать работу украинских кинематографистов на ОМКФ-2017 будет жюри национальной конкурсной программы, в которое вошли: актер Эйдан Тернер (Ирландия), продюсер, режиссер, сценарист Наталья Ворожбит (Украина), кинокритик и историк кино Шарль Тессон (Франция), режиссер, сценарист, продюсер Заза Урушадзе (Грузия).
В состав жюри конкурса европейских документальных фильмов вошли Роман Бондарчук (Украина), Марианна Каат (Эстония) и Тала Хадид (Великобритания).
8-й Одесский международный кинофестиваль продлится до 22 июля.