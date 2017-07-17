Роджер Федерер выиграл Уимблдон в рекордный восьмой раз

Копірайт зображення AFP Image caption Федерер выиграл свой 19-й Большой шлем в карьере

Роджер Федерер выиграл Уимблдонский турнир, обыграв в финале хорвата Марина Чилича в трех сетах 6-3, 6-1, 6-4.

На протяжении всего турнира Федерер не проиграл соперникам ни одного сета.

Это был 11-й финал на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса за последние 15 лет в карьере Роджера Федерера. Восемь из них он выиграл, обойдя легендарного Пита Сампраса.

Всего на счету Федерера теперь 19 титулов Большого шлема, что делает его самым титулованным теннисистом всех времен. Также швейцарец стал самым возрастным теннисистом, выигравшим турнир Большого шлема.

Специалисты полагали, что матч будет упорнейшим. Чилич уже обыгрывал Федерера в матчах финальных стадий турниров Большого шлема.

Например, в 2014 году хорват обыграл швейцарца в полуфинале US Open и стал победителем этого турнира.

Упорное начало

Матч начался нервно для болельщиков швейцарца. Он с трудом удерживал свои подачи и за неполные четыре первых гейма допустил на подаче две двойные ошибки.

"Чилич очень мощно играет на приеме. Зная это, Роджер пытался вложиться помощнее в свою подачу, отсюда и двойные", - прокомментировал ситуацию легендарный теннисист Джон Макинрой.

Поначалу Чилич играл уверенно, но после первого брейка со стороны Федерера в седьмом гейме начал буквально разваливаться на части.

Первая партия осталась за швейцарцем 6-3.

Копірайт зображення EPA Image caption Для Марина Чилича это был второй финал турнира Большого шлема. В 2014 году он стал победителем US Open

Сдали нервы

Уступая 0-3 во втором сете, Марин позвал врача и расплакался. Раньше хорват не был замечен в проявлении таких эмоций, особенно во время таких важных матчей.

Как известно, крепкие нервы - один из самых главных факторов победы. Нервы Марина Чилича определенно сдали. Кроме бригады медиков к нему подошли и официальные лица турнира.

Комментаторы забеспокоились, что он может сняться с матча, что было бы крайне обидно для него самого, для зрителей на центральном корте и для многомиллионной телевизионной аудитории по всем миру. К тому же в королевской ложе за финалом следили герцог и герцогиня Кембриджские.

К счастью, Чилич продолжил матч, но противопоставить Федереру так ничего и не смог.

Во втором сете он выиграл всего один гейм - 1-6.

Слезы Роджера

Перед началом третьей партии хорват попросил медицинский перерыв. Врач сделал ему массаж стопы и наложил повязку.

Был ли это стратегичекий ход или действительно его беспокоили последствия травмы, но предпринятые меры немного помогли. В третьем сете он стал гораздо лучше подавать первым мячом, резко снизилось количество невынужденных ошибок, а в четвертом гейме Чилич даже был близок к тому, чтобы сделать брейк.

Но Федерера уже было не остановить. Всего лишь одного брейка ему хватило, что завершить партию - 6-4.

Копірайт зображення Reuters Image caption Увидев в боксе своей команды своих детей, Роджер заплакал

В ложе команды Роджера появились его дети - две пары близнецов. И теперь уже настала очередь швейцарца плакать.

На церемонию награждения оба игрока вышли с красными глазами.

Волнение чемпиона

Это был 11 финал Уимблдонского турнира для Роджера Федерера и первый для Марина Чилича.

Накануне матча журналистов интересовало, дает ли этот факт какое-то внутреннее преимущество швейцарцу.

"Я всегда волнуюсь перед крупными матчами или если играю против соперника, которого не знаю достаточно хорошо, - сказал на пресс-конференции Федерер. - Ноги становятся тяжелыми, пульс учащается, в голове бардак - множество тактических идей, из которых надо выбрать одну".

Марин Чилич на протяжении турнира сыграл два особенно сложных матча: пятисетовый четвертьфинал против Жюля Мюллера и четырехсетовый полуфинал против Сэма Куэрри.

"Травма все еще беспокоит меня, но я выхожу на каждый матч с твердым намерением выложиться по полной", - сказал накануне финала Марин.

Копірайт зображення ALLSPORT/Getty Images Image caption За финалом наблюдали обе пары близнецов Федерера - старшие дочки и младшие сыновья, с мамой Миркой. Федерер неоднократно говорил, что присутствие семьи на его турнирах для него чрезвычайно важно

Величайший спортсмен

Чиличу в этом году исполнится 29 лет, Федереру - 36.

На протяжении турнира швейцарца неоднократно спрашивали, сколько еще он намерен играть.

"Я теперь далеко не загадываю, только на год вперед. Пока ничто не указывает на то, что я скоро уйду. Этот вопрос во многом зависит от моей семьи. Пока мы все готовы упаковать чемоданы, сняться с места и отправиться на 7 недель на турнир, мы будем это делать. Как только это по каким-то причинам станет сложно - обсудим", - сказал Роджер Федерер.

Федерер - самый возрастной игрок в истории Открытой эры, выигравший титул Большого шлема. В этом году он даже сделал это дважды, победив в январе на Australian Open.

"Ни в одном виде спорта не было и нет такого же великого спортсмена, каким в теннисе является Роджер Федерер", - сказал пилот "Формулы-1" Нико Росберг.