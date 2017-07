Почему Америка уже никогда не станет белой?

Копірайт зображення Getty Images

На белых американцев старшего поколения до сих пор приходится наибольшая доля экономической и политической власти в США. Однако молодые поколения американцев куда менее однородны в расовом отношении, так что перемены неизбежны.

Уже скоро в Америке бесповоротно изменятся и состав экономически активного населения, и его политические взгляды, и место страны на мировой арене.

Изменения в составе народонаселения столь масштабны и стремительны, что уже в ближайшее десятилетие США преобразятся куда глубже других стран.

Почти половина миллениалов (поколение, родившееся в период примерно с 1980-го по 2000 годы) и детей относятся к различным этническим меньшинствам. Это многообразие и является центральным фактором демографических перемен.

Поскольку в будущем благополучие Америки будет зависеть от этих поколений, всем необходимо задуматься о том, как перестроить общество, чтобы оно преуспевало и в этой новой реальности.

Напуганное поколение

Дональд Трамп въехал в Белый дом на волне поддержки от белых американцев старшего поколения - старше 45 лет.

Многих из них привлекли его обещания более благоприятных экономических условий.

Но в немалой степени им импонировала и его позиция по вопросу о росте численности иммигрантов и политической корректности.

Эта позиция отражала опасения части старших белых американцев и стала частью поколенческого культурного разрыва, выявленного опросами в последние годы.

Больше половины бэби-бумеров и американцев старшего возраста в опросе Исследовательского центра Пью 2011 года видели в увеличении числа выходцев из других стран угрозу американским ценностям и обычаям.

Также, согласно опросу PRRI 2015 года, белые американцы старшего поколения с большей вероятностью, чем более молодые, считали, что культура и ценности американского общества сейчас хуже, чем в 1950-е годы.

Однако, несмотря на эти страхи, экономическое благополучие страны будет зависеть как раз от этих новых, этнически неоднородных поколений.

Белое население быстро стареет

Белое население Соединенных Штатов скоро начнет убывать.

Медианный возраст белых сейчас составляет 43 года. Это значит, что если ранжировать всех белых по возрасту, то ровно половина из них окажется старше 43 лет, а другая половина - моложе.

Среди латиноамериканцев - крупнейшего меньшинства в США - медианный возраст составляет 29 лет. Среди американцев смешанной расовой принадлежности - это самая быстрорастущая группа - медианный возраст 20 лет.

Через восемь лет можно ожидать, что белое население Америки начнет сокращаться: число умерших будет превышать число рождающихся.

Количество белых в возрасте до 18 лет уже падает, и эта тенденция продолжится из-за снижения численности белых женщин репродуктивного возраста.

Но более всего поражает скорость старения белого населения.

К 2030 году число белых старше 65 лет вырастет на 42%. Число же белых трудоспособного возраста вырастет всего на 9%.

Реальность такова, что скоро в Америке большое число старых белых людей будет зависеть от поддержки молодых и расово неоднородных поколений.

Поддержка молодых работников

В ближайшей перспективе большинство детей, рождающихся в США, будут из числа этнических меньшинств.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Калифорнии уже функционируют двуязычные школы, поскольку значительная часть учащихся - испаноязычные

Меньшинства уже составляют почти половину американской молодежи. По мере выбывания белых бэби-бумеров из экономической жизни их место будут занимать меньшинства, экономически активное население будет прирастать за счет меньшинств, прежде всего латиноамериканцев.

От них будут зависеть экономический рост, налоговые поступления, пенсии, взносы в фонды медицинского страхования престарелых.

Эти демографические факты поднимают важные вопросы о приоритетах при расходовании государственных средств.

В настоящее время большое число детей этнических меньшинств учится в школах, которые хронически недофинансируются.

Численность латиноамериканцев и чернокожих, поступающих в высшие учебные заведения, хотя и растет, продолжает сильно отставать от белых.

У многих из них нет ни финансовых ресурсов, ни знаний для того, чтобы найти работу, свойственную среднему классу.

Среди этнических меньшинств неравенство в доходах проявляется особенно резко и грозит сохраниться в будущем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Среди чернокожих и латиноамериканцев процент студентов все еще заметно ниже, чем среди белых

Стране нужна молодежь

Молодые поколения "новых меньшинств" - латиноамериканцев, азиатов и американцев смешанных рас - в процессе поиска возможностей преуспеть в стране, нуждающейся в молодежи, взаимодействуют с другими людьми - меньшинствами старших поколений и белыми.

И здесь как раз вовремя подоспел резкий скачок населения, вызванный недавними волнами иммиграции и немного повысившейся рождаемостью.

Наибольшие выгоды от этого пожинают южные и западные штаты США, где меньшинства резко увеличили численность детей.

В противоположность им, на северо-востоке и Среднем Западе большинство детей - белые, и их становится меньше, а рождаемость и приток мигрантов из числа меньшинств их не восполняет.

Как в других странах

Этот резкий прирост численности молодого и работающего населения приводит к тому, что положение США значительно лучше, чем у других промышленно развитых стран.

Население США составляет около 325 миллионов человек. С 1980 года оно увеличилось почти на 100 миллионов.

К середине века, как ожидается, оно достигнет 400 миллионов. Этот сценарий разительно отличается от прогнозов для большинства других развитых стран.

К примеру, по сравнению с Японией, Германией, Италией и Великобританией - странами с более старым населением, более низкой рождаемостью и более низкими темпами иммиграции, в США население трудоспособного возраста будет расти быстрее: в период с 2010 по 2030 годы - темпами выше 5% в год.

Этот рост населения поможет поддерживать экономический рост - наращивать производство, потребление и возможности для предпринимательства.

Но все это возможно лишь благодаря молодым меньшинствам - латиноамериканцам и азиатам. Если бы не они, экономически активное население страны было бы обречено сокращаться.

Новые меньшинства могут также привнести присущие их молодости энергию, инновации и дух предпринимательства.

На пороге больших перемен

Хотя в краткосрочной перспективе культурный разрыв между поколениями может сохраняться, реальность меняющегося американского народонаселения будет означать, вероятно, что "демография - это судьба".

"Взрыв многообразия", который сегодня переживает Америка, изменит все аспекты жизни общества.

Лидеры правительств всех уровней - и вообще все американцы - должны задуматься о том, какие капиталовложения в молодые меньшинства необходимы сегодня для того, чтобы страна преуспевала завтра.

Более чем другие страны, Соединенные Штаты стоят на пороге больших перемен.

Этот анализ написан экспертом сторонней организации по заказу ВВС.

Уильям Фрей - старший научный сотрудник Института Брукингса и автор книги Diversity Explosion: How New Racial Demographics Are Remaking America.

Институт Брукингса называет себя некоммерческой организацией, проводящей исследования с целью выработки новых идей для решения проблем, стоящим перед современным обществом.