"Я помню": украинка сшила 298 кукол в память о жертвах MH17

Копірайт зображення Lia Dostlieva Image caption Лия Достлева шьет куклы в память о жертвах катастрофы MH17

В годовщину катастрофы, которая выпала на ее день рождения, художница из Донецка сшила 298 кукол в память о жертвах рейса MH17.

В Познани, куда она переехала из Донецка, девушка сшила 298 кукол, чтобы вспомнить каждого из погибших 17 июля 2014 года.

Копірайт зображення Lia Dostlieva Image caption Куклы шьются из старой одежды - как материализация травматической памяти, говорит художница

Акция прошла у фонтана на площади Wolnosci в городе Познань, где живет Лия Достлева.

В Польшу девушка выехала на творческую стипендию незадолго до начала конфликта. Уже более трех лет художница не была дома, в Донецке.

О чувстве вины и о том, как катастрофа MH17 повлияла на ее жизнь, Лия Достлева рассказала ВВС Украина.

Копірайт зображення Lia Dostlieva

"В этот день, 17 июля, когда мне исполнилось 30, над моим городом был сбит самолет. Рейс MH17 должен был доставить 298 человек на отдых. Они все погибли. Я все еще жива. Война стала частью моего опыта. Я поняла, что никогда не смогу нормально радоваться в этот день, потому что знаю, что рядом с моим домом убили столько людей.

Чувствую ли я себя виновной в том, что они погибли в день, когда я каждый год вспоминаю, что я все еще жива? Чувствую ли я себя виновной в том, что они погибли над моим городом и над моей землей? Чувствую ли я себя виновной в том, что их убила та же самая сила, которая уже три года пытается убить мою страну, что на самом деле эта ненависть, от которой они погибли, была направлена ​​на нас - на меня? Да, да, да.

Копірайт зображення Lia Dostlieva

Пошив кукол - это не политический, а художественный проект. Скорее, я делаю это для себя. Это попытка вынести размышления о вине и ответственности в публичную сферу.

Речь идет об акте шитья как символическом контакте с телом. Куклы шьются из старой одежды - как материализация травматической памяти. Что будет дальше с куклами, еще не знаю.

Копірайт зображення Lia Dostlieva

Гибель этих людей - ужасный пример того, что война стала частью опыта Западной Европы. Об этом надо помнить. Три года - это не очень большой срок. Важно сказать, что я помню, что эта тема не исчезает".

Копірайт зображення Lia Dostlieva Image caption К акции присоединились друзья художницы, живущие в Познани

Официальные обвинения в гибели 298 человек в MH17 до сих пор никому не предъявлены. Совет безопасности Нидерландов назвал причиной катастрофы ракету, выпущенную из установки "Бук". Международная следственная группа заявила, что "Бук" привезли из России.

Кремль всегда отрицал участие действующих российских военных в конфликте на востоке Украины.