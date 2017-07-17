Си Бриз-2017: военные "игры" на севере Черного моря

В Одесской и Николаевской областях продолжаются международные военно-морские учения "Си Бриз-2017".

Копірайт зображення Alex Milyukov

В них принимают участие Украина, США и другие страны. Тема - проведение многонациональной морской операции. Это уже 20-е международные учения из этой серии.

После российской аннексии Крыма и событий на востоке учения "Си Бриз" для Украины и НАТО приобрели особое значение.

Их участники учатся взаимодействовать в море и на суше. По легенде учений, многонациональные силы должны взять под контроль ситуацию в кризисном регионе.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Морские пехотинцы высаживаются на побережье Тендровской косы (Херсонская область) из десантного корабля СДК "Юрий Олефиренко".

Копірайт зображення Alex Milyukov

Чтобы "закрепиться" на берегу, участникам учений приходится применять минометы.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Одним из важнейших этапов учений станет обнаружение подводной лодки противника. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 "Poseidon" ВВС США впервые выполняет задачи в украинском небе.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Впервые в Украину прилетели и американские конвертипланы CV-22 "Osprey", которые сочетают скоростные качества самолета и способность садиться на землю, как вертолет - горизонтально.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Украинские СУ-25 маневрируют перед нанесением удара по "противнику" с воздуха.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Ударный вертолет Ми-24 выходит на боевой курс.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Вертолеты Ми-14 приспособлены для действий в морской зоне.

Копірайт зображення Alex Milyukov

Министерство обороны Украины сообщает, что в этом году в мероприятиях задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов, более 3000 личного состава.

Фото - Александра Милюкова для ВВС Украина