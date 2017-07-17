Си Бриз-2017: военные "игры" на севере Черного моря
В Одесской и Николаевской областях продолжаются международные военно-морские учения "Си Бриз-2017".
В них принимают участие Украина, США и другие страны. Тема - проведение многонациональной морской операции. Это уже 20-е международные учения из этой серии.
После российской аннексии Крыма и событий на востоке учения "Си Бриз" для Украины и НАТО приобрели особое значение.
Их участники учатся взаимодействовать в море и на суше. По легенде учений, многонациональные силы должны взять под контроль ситуацию в кризисном регионе.
Морские пехотинцы высаживаются на побережье Тендровской косы (Херсонская область) из десантного корабля СДК "Юрий Олефиренко".
Чтобы "закрепиться" на берегу, участникам учений приходится применять минометы.
Одним из важнейших этапов учений станет обнаружение подводной лодки противника. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 "Poseidon" ВВС США впервые выполняет задачи в украинском небе.
Впервые в Украину прилетели и американские конвертипланы CV-22 "Osprey", которые сочетают скоростные качества самолета и способность садиться на землю, как вертолет - горизонтально.
Украинские СУ-25 маневрируют перед нанесением удара по "противнику" с воздуха.
Ударный вертолет Ми-24 выходит на боевой курс.
Вертолеты Ми-14 приспособлены для действий в морской зоне.
Министерство обороны Украины сообщает, что в этом году в мероприятиях задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов, более 3000 личного состава.
Фото - Александра Милюкова для ВВС Украина