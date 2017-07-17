Деревья и подсолнухи: в Нидерландах открыли монумент МН17
На третью годовщину катастрофы рейса МН17 в Нидерландах открыли Национальный монумент МН17.
Первое посадили в честь капитана рейса МН17. Сюда приносят цветы и игрушки. Среди 298 погибших было 80 детей.
"Дерево, которое символизирует надежду и будущее во многих культурах, - очень мощный символ. Мы хотим не только почтить память жертв MH17, но также создать место, где каждый сможет вспоминать об этих людях. Каждая жертва будет метафорически жить в этих мемориальных деревьях", - говорится в описании памятника на его официальном сайте.
Подсолнухи напоминают о поле в Украине, куда упали обломки самолета. Проект разработал ландшафтный дизайнер Роберт де Конинг.
На церемонии присутствовали король и королева Нидерландов, премьер страны Марк Рютте и сотни родственников погибших.