Деревья и подсолнухи: в Нидерландах открыли монумент МН17

На третью годовщину катастрофы рейса МН17 в Нидерландах открыли Национальный монумент МН17.

Копірайт зображення ЕРА Image caption Монумент, расположенный близ амстердамского аэропорта Schiphol, состоит из деревьев. Если посмотреть сверху, они образуют траурную ленту

Копірайт зображення Frank van Beek ЕРА Image caption Деревья сажали родственники погибших - около каждого есть имя

Первое посадили в честь капитана рейса МН17. Сюда приносят цветы и игрушки. Среди 298 погибших было 80 детей.

Копірайт зображення REMKO DE WAAL / POOL Image caption Сейчас деревья маленькие, но потом они вырастут в лес, который в любое время года будет меняться и напоминать о жертвах МН17

"Дерево, которое символизирует надежду и будущее во многих культурах, - очень мощный символ. Мы хотим не только почтить память жертв MH17, но также создать место, где каждый сможет вспоминать об этих людях. Каждая жертва будет метафорически жить в этих мемориальных деревьях", - говорится в описании памятника на его официальном сайте.

Копірайт зображення AFP Image caption Полоса деревьев окружена подсолнухами, которые цветут в июле

Копірайт зображення Getty Images Image caption Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима

Подсолнухи напоминают о поле в Украине, куда упали обломки самолета. Проект разработал ландшафтный дизайнер Роберт де Конинг.

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На церемонии присутствовали король и королева Нидерландов, премьер страны Марк Рютте и сотни родственников погибших.