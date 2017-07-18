Украинского военного Маркива допросили в Италии
Виталий Маркив, 28-летний нацгвардеец, арестованный 30 июня во Болонье, пока остается в итальянской тюрьме.
Украинца задержали по подозрению в умышленном убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в мае 2014 года под Славянском.
В понедельник, 17 июля, состоялся первый допрос Маркива.
Во время предыдущих заседаний подозреваемый воспользовался правом на молчание из-за замены адвоката. Теперь военного защищает известный на Апеннинах юрист Раффаэле делла Валле.
Вопрос изменения меры пресечения пока не поднимался, сообщила журналистам сторона защиты.
Допрос продолжался 6 часов и был очень детализированным.
Сторона защиты, которая настаивает на невиновности Маркива, предоставила свои объяснения и полученные из Украины документы.
Во-первых, утверждает защитник, он в это время был не командующим, а солдатом Нацгвардии, следовательно, не мог отдавать приказов. Во-вторых, его батальон не имел в своем распоряжении минометов.
Кроме того, отмечает Раффаэле делла Валле, с позиции, где находился Маркив, он даже не мог видеть подножие горы, где погибли журналисты.
Именно поэтому сторона защиты особо настаивает на выезде на место происшествия, на гору Карачун вблизи Славянска, в то время оккупированного.
"Только там можно понять всю сложность дела, - заявил адвокат. - Речь идет не о ровном стадионе диаметром 100 метров, а о горе окружностью в несколько километров, расстояния там значительны. Я попросил также, чтобы были заслушаны в качестве свидетелей боевые товарищи Маркива, которые были рядом с ним и могут рассказать об обстоятельствах".
В то же время сторона обвинения утверждает, что Маркив тогда был командующим и что он и другие лица "знали, что речь идет о журналистах и именно в них и целились".
По информации итальянской прессы, обвинение говорит о большом количестве - до 30 - минометных ударов, а также о "значительном промежутке времени, в котором они были нанесены".
Приобщены к делу и фотографии, сделанные Андреа Роккелли в день гибели.
Свидетелями обвинения являются французский журналист Уильям Роглон, уцелевший во время этого обстрела, и два итальянских журналиста, которые якобы общались с Маркивом по телефону.
Свидетели защиты также есть, но их имена пока не разглашаются. Как отмечает Раффаэле делла Валле, на его призыв к очевидцам уже откликнулись несколько человек, и в течение августа защита намерена провести собственное расследование.
В следующие 10 дней судья должен принять решение: либо разрешить выезд на место происшествия, либо объявить фазу расследования закрытой и начать собственно процесс.
18 июля, как ожидается, Виталий Маркив впервые с момента ареста увидится с родными.
В настоящее время его дважды посещали представители консульства Украины в Милане, по словам которых условия содержания - приемлемые.
Виталий Маркив имеет гражданство как Украины, так и Италии. Поскольку итальянские законы не исключают двойного гражданства, заключенный может пользоваться консульской поддержкой с украинской стороны.
Военного задержали в итальянском аэропорту. В Нацгвардии сообщали, что он уехал в Италию во время отпуска.
Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Украина депортировала в Италию гражданина этой страны, подозреваемого в масштабных схемах по отмыванию денег.
ГПУ надеется, что это будет способствовать возвращению Виталия Маркива в Украину.