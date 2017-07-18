Украинского военного Маркива допросили в Италии

Копірайт зображення MVS.GOV.UA

Виталий Маркив, 28-летний нацгвардеец, арестованный 30 июня во Болонье, пока остается в итальянской тюрьме.

Украинца задержали по подозрению в умышленном убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в мае 2014 года под Славянском.

В понедельник, 17 июля, состоялся первый допрос Маркива.

Во время предыдущих заседаний подозреваемый воспользовался правом на молчание из-за замены адвоката. Теперь военного защищает известный на Апеннинах юрист Раффаэле делла Валле.

Вопрос изменения меры пресечения пока не поднимался, сообщила журналистам сторона защиты.

Допрос продолжался 6 часов и был очень детализированным.

Сторона защиты, которая настаивает на невиновности Маркива, предоставила свои объяснения и полученные из Украины документы.

Во-первых, утверждает защитник, он в это время был не командующим, а солдатом Нацгвардии, следовательно, не мог отдавать приказов. Во-вторых, его батальон не имел в своем распоряжении минометов.

Кроме того, отмечает Раффаэле делла Валле, с позиции, где находился Маркив, он даже не мог видеть подножие горы, где погибли журналисты.

Именно поэтому сторона защиты особо настаивает на выезде на место происшествия, на гору Карачун вблизи Славянска, в то время оккупированного.

"Только там можно понять всю сложность дела, - заявил адвокат. - Речь идет не о ровном стадионе диаметром 100 метров, а о горе окружностью в несколько километров, расстояния там значительны. Я попросил также, чтобы были заслушаны в качестве свидетелей боевые товарищи Маркива, которые были рядом с ним и могут рассказать об обстоятельствах".

Копірайт зображення AFP Image caption В Украине расследуют гибель итальянского журналиста Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова

В то же время сторона обвинения утверждает, что Маркив тогда был командующим и что он и другие лица "знали, что речь идет о журналистах и ​​именно в них и целились".

По информации итальянской прессы, обвинение говорит о большом количестве - до 30 - минометных ударов, а также о "значительном промежутке времени, в котором они были нанесены".

Приобщены к делу и фотографии, сделанные Андреа Роккелли в день гибели.

Свидетелями обвинения являются французский журналист Уильям Роглон, уцелевший во время этого обстрела, и два итальянских журналиста, которые якобы общались с Маркивом по телефону.

Свидетели защиты также есть, но их имена пока не разглашаются. Как отмечает Раффаэле делла Валле, на его призыв к очевидцам уже откликнулись несколько человек, и в течение августа защита намерена провести собственное расследование.

В следующие 10 дней судья должен принять решение: либо разрешить выезд на место происшествия, либо объявить фазу расследования закрытой и начать собственно процесс.

18 июля, как ожидается, Виталий Маркив впервые с момента ареста увидится с родными.

В настоящее время его дважды посещали представители консульства Украины в Милане, по словам которых условия содержания - приемлемые.

Виталий Маркив имеет гражданство как Украины, так и Италии. Поскольку итальянские законы не исключают двойного гражданства, заключенный может пользоваться консульской поддержкой с украинской стороны.

Военного задержали в итальянском аэропорту. В Нацгвардии сообщали, что он уехал в Италию во время отпуска.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Украина депортировала в Италию гражданина этой страны, подозреваемого в масштабных схемах по отмыванию денег.

ГПУ надеется, что это будет способствовать возвращению Виталия Маркива в Украину.