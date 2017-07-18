Украинские самолеты на авиашоу в Британии - фото

Но главной звездой показа был Су-27, здесь - неподвижный, а другой Су-27 был в небе. В этом году украинский истребитель впервые с 1999 года показал фигуры высшего пилотажа в небе над Глостерширом, хотя в 2011 году украинский Су-27 был частью статического дисплея, но не летал на RIAT