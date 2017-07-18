Украинские самолеты на авиашоу в Британии - фото
В графстве Глостершир в авиашоу RIAT-2017 приняли участие Су-27 из Украины.
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Jeff Brown
Украинский реактивный истребитель Су-27 привлек большое внимание посетителей авиашоу. Впервые команда ВВС Украины приняла участие в авиашоу на аэродроме Фейфорд в 1996 году, через 5 лет после обретения Украиной независимости. Самолет, известный в классификации НАТО как Flanker, считается олицетворением противостояния двух военных блоков во времена Холодной войны.
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Jeff Brown
Украинский экипаж имел группу поддержки в Глостершире. Транспортный Ил-76 был частью показа на земле
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Jeff Brown
Но главной звездой показа был Су-27, здесь - неподвижный, а другой Су-27 был в небе. В этом году украинский истребитель впервые с 1999 года показал фигуры высшего пилотажа в небе над Глостерширом, хотя в 2011 году украинский Су-27 был частью статического дисплея, но не летал на RIAT
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Jeff Brown
К украинскому Су-27 можно было даже подойти совсем близко. Подтверждение участия украинских истребителей поступило после того, как командир эскадрильи Джонатан Никсон, глава комитета контроля полетов на авиашоу, посетил базу ВВС Украины в Миргороде
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Jeff Brown
Ил-76 стоял на земле, пока Су-27 показывал фигуры высшего пилотажа в небе. RIAT (Royal international Air Tattoo) - крупнейший в мире показ военно-воздушной техники.
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Jeff Brown
Полет Су-27 был одним из ключевых элементов программы авиапоказа. В целом в RIAT-2017 приняли участие 246 самолетов из 26 стран. На авиашоу присутствовали 63 военные делегации
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