"Умные" очки Google возвращаются: что нового?
Компания Google, более двух лет назад прекратившая продажу первой версии своих очков дополненной реальности, намерена вновь начать продажи улучшенной версии этих смарт-очков, правда, только для бизнеса.
Google заявляет, что в Glass Enterprise Edition (так называется новая модель) увеличен срок службы батареи, и очки будут удобнее при длительном ношении.
Внешне новые очки по-прежнему напоминают оригинальную модель с небольшим прозрачным дисплеем и встроенной камерой.
Новинка будет конкурировать, среди прочего, с Microsoft HoloLens.
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Многие полагали, что после ухода в отставку в прошлом году исполнительного директора компании Тони Фаделла проект "умных очков" вообще будет закрыт.
Однако подразделение "Х" материнской компании Alphabet продолжало развивать эту технологию и недавно сообщило на новостном сайте Medium о своих последних достижениях.
"Работники многих сфер - производства, перевозки, услуг, здравоохранения - находят такие носимые устройства весьма полезными, когда нужно получить информацию, а руки при этом заняты, - поясняет менеджер проекта Джей Котари. - Вот почему последние два года мы провели в тесном сотрудничестве с более чем 30 специалистами в разных областях и создали специфические программы для наших очков".
Как добавляет журнал Wired, все работавшие над проектом обязались держать в секрете существование Glass Enterprise Edition и для всех фотографий позировать в старых очках.
Чем новая версия отличается от оригинальной Explorer Edition
- более мощный процессор
- камера не на 5, как в предыдущих очках, а на 8 мегапикселей
- кнопка камеры выполняет двойную функцию, позволяя отделять электронику от оправы и переставлять ее на обычные или защитные очки
- зарядки аккумулятора хватает на 8 часов работы в обычном режиме, не включая видео-стриминга, в отличие от старой модели, где батареи хватало на 5 часов
- более устойчивое подключение к wi-fi
Google продавала оригинальный прототип очков за 1200 евро.
На этот раз очки будут продаваться через компании, специализирующиеся на программном обеспечении, которые будут предлагать их как часть пакета вместе с другими своими услугами.
Базирующаяся в Германии компания Ubimax, которая создает программное обеспечение для производственной сферы и доставки, сообщила ВВС, что будет брать за свой пакет около 1500 евро, не считая абонентской платы.
Однако пока компания Google отсутствовала на рынке, конкуренты, включая Vuzix, Meta и Epson, разработали собственные очки дополненной реальности для бизнеса.
А в прошлом году и Microsoft начала продавать усовершенствованную и более дорогую модель очков дополненной реальности HoloLens.
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Преимущество модели Microsoft в том, что графика накладывается на оба глаза, и очки могут выполнять более сложные задачи, поскольку работают на платформе Windows 10 для компьютеров, а не смартфонов.
Впрочем, у HoloLens есть и крупный недостаток: продолжительность работы составляет всего 2-3 часа.
Корреспондент ВВС Рори Кехлан Джонс:
Где-то в ящике у меня дома валяется один из самых удивительных и в то же время раздражающих образцов современных технологий.
В качестве журналистского эксперимента я около шести недель носил очки Google.
Они сообщали мне новости и передавали сообщения из соцсетей, служили навигатором, но в первую очередь выполняли функцию переносной видеокамеры, фиксируя все, что я видел и что со мной происходило.
Но когда я снял эти очки, я испытал чувство облегчения. Потому что прекратился поток издевательств со стороны друзей, коллег и членов семьи, которые - вполне справедливо - полагали, что в этих очках я выгляжу как дурак.
При этом некоторые расценивали мои очки как вторжение в их частную жизнь, хотя мигающая красная лампочка делала съемку не столь незаметной, как если бы это был смартфон.
Оглядываясь назад, нужно отметить, что решение Google запустить очки в продажу как потребительский товар было неуклюжей ошибкой, и сподвигло их на это желание попиариться, а не коммерческая необходимость.
В мире бизнеса, где Microsoft тихо разрабатывал свои очки HoloLens, такого рода устройства имеют куда больший смысл.
В рабочей обстановке эстетика высокотехнологичной штуковины на вашем лице вполне оправдана.
И тем не менее, я подумываю о том, не достать ли мне из ящика мои старые очки и не попробовать ли еще разок…