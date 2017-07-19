Зачем в Донецке заявили о "Малороссии"?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Захарченко стал едва ли не единственным известным предводителем боевиков, заявившим о "Малороссии"

Лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко удивил многих, сделав неожиданное заявление о создании "Малороссии".

В это новое образование, кроме "ДНР" и "ЛНР", должны войти и другие регионы Украины, за исключением Крыма.

Проект якобы давно готовили, а представители всех регионов будущей "Малороссии" даже подписали некий "конституционный акт".

Заявление Захарченко сразу же резко осудили руководители Украины, назвав его "выдумкой" Кремля.

Петр Порошенко также напомнил, что предыдущий план создания так называемой "Новороссии" провалился.

Негативные заявления сделали и представители Германии и Франции, которые входят в нормандскую четверку и пытаются оживить минский процесс.

19 июля в Минске должен состояться очередной раунд переговоров, и украинские представители прогнозируют их возможный срыв.

Неожиданно "Малороссию" раскритиковали и в "Луганской народной республике". Мол, с ними никто не говорил и не согласовывал это.

Под вечер вторника о несвоевременности "Малороссии" заявил также один из руководителей "ДНР" Денис Пушилин.

Что стоит за идеей "Малороссии", как во времена Российской империи называли часть украинских земель, ВВС Украина поинтересовалась у политических и военных экспертов.

Валентин Красноперов, политолог:

Ситуация на оккупированных территориях трудная. Поэтому это был внутренний и внешний информационный посыл.

Внутренний, чтобы сказать: вот, все вместе мы будем строить "Малороссию", и так поднять дух...

Если смотреть глубже, то, возможно, "Малороссия" - это часть концепции более агрессивного крыла в Москве.

Потому что будет создан новый субъект вместо "ЛДНР" и это - уход от сценария сепаратистского развала Украины с гибридным влиянием и созданием псевдофедеративных образований.

Как в свое время в революцию создали Харьковскую коммунистическую республику - антагониста Украинской народной республики.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Луганске открестились от "Малороссии"

Возможно, и сейчас будут раскручивать альтернативное государство. Это будет такая идея в "долгий ящик".

Здесь все будет зависеть от отношений между Россией и США. Все свидетельствует, что их ожидает конфронтация, и тогда, возможно, достанут из ящика историю "Малороссии" и будут ее раскачивать.

Есть и внешний посыл - "сбить" информацию извне, возможно, относительно MH17.

В общем, вероятно, политтехнологи из одного крыла в Москве не договорились с другими.

В результате "ЛНР" не понимает, что происходит и почему Захарченко делает свои заявления. "ЛНР" будет возмущаться и в дальнейшем, потому что там есть свое формирование и интересы.

Владимир Фесенко, политолог:

Серьезно заявления Захарченко я не воспринимаю. Он не совсем адекватный человек, уже обещал "освобождение" Мариуполя, "освобождение" всего Донбасса, обещал быть в Киеве на танке...

Скорее всего, это новая квази-идеологическая игра команды Суркова (помощник президента России. - Ред.).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Игорь Плотницкий разошелся во взглядах с Александром Захарченко

Они любят такие игры - не получилось с "Новороссией", давайте сделаем "Малороссию" (Россия последовательно отрицает свое участие в конфликте на Донбассе и вооруженную поддержку сепаратистов. - Ред.).

Это не стиль Захарченко, чтобы Донбасс назвал себя "Малороссией" - с акцентом на "мало"? Это не донбасские выдумки...

С политической точки зрения, смысл всей этой идеи заключается в том, чтобы попугать возможной эскалацией конфликта на востоке Украины Запад, особенно новичка переговорного процесса Макрона.

А реализовать такой проект на практике, думаю, будет невозможно. Это понимают даже в Москве, но там ищут какой-то креатив.

Безусловно, это противоречит минскому процессу. Но Москве срыв Минских соглашений невыгоден. Они полностью соответствуют российским интересам в политической части и являются инструментом давления на Украину.

Поэтому Москва не будет отказываться от Минских соглашений, а без ее согласия этого не будут делать Захарченко и Плотницкий.

Олег Жданов, военный эксперт:

Многоходовка, чтобы развалить минский формат и при этом обвинить Украину в невыполнении договоренностей. Захарченко - это просто глашатай, ему дали команду и он это озвучил.

Минский формат действует с участием так называемых "ДНР" и "ЛНР", а здесь будет новое политическое образование. То есть, надо проводить новые переговоры и при этом будут снова говорить, что Украина не выполняет Минские соглашения.

Копірайт зображення AFP Image caption Эксперты не исключают, что инициатива "Малороссии" является ответом на предложение Макрона

В таком случае Путин вступает в конфронтацию с Западом, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ведь он взял на себя инициативу решения проблемы на востоке Украины и озвучил свой план.

Путина интересует особый статус для Донбасса. В любой ипостаси - в виде автономии, федерального округа. Главное - особый статус с правом вето на внешнеполитические решения. Это рычаг, чтобы оставить Украину в орбите Москвы. При этом Путину приходится идти на какие-то новые шаги, чтобы всучить Киеву эти земли с особым статусом.

Военная эскалация сейчас также возможна, но дальше позиционной войны она не пойдет.