Дресс-код королевской семьи

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Многих людей очаровывает одежда, которую носит британская королевская семья - от ярких пальто королевы Елизаветы до тиар герцогини Кембриджской.

Но принц Джордж не появляется на людях в футболке со Спайдерменом, а Кэтрин - в спортивном костюме.

То, что носит королевская семья на публике - от перчаток до военной униформы, - регламентируется правилами этикета.

Рассмотрим данный дресс-код подробнее.

Когда королева носит шляпу

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Королева известна своими яркими и смелыми шляпками.

Этикет требует от женщин головного убора на официальных мероприятиях, говорит Диана Мезер, старший преподаватель фирмы "Английские манеры", которая дает консультации по этикету.

"До 1950-х годов женщин очень редко видели без шляпы, показывать волосы на публике считали безвкусицей", - рассказывает она.

"С тех пор все изменилось, и шляпы теперь надевают только на более официальные мероприятия".

В прошлом месяце один из головных уборов королевы вызвал живой интерес в соцсетях.

На церемонию открытия нового парламента Елизавета II надела синюю шляпу с желтыми цветами, и многие увидели в этом сходство с флагом Евросоюза.

Почему принц Джордж всегда в шортах

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Принц Джордж, в отличие от многих трехлетних мальчиков, еще ни разу не появлялся на людях в футболке с мультяшным героем или даже в брюках.

Эксперты объясняют это королевской традицией: маленькие принцы и принцессы должны носить на публике официальную одежду.

Принц Джордж чаще всего одет в классические шорты и рубашку.

Эксперт по этикету Грант Гарролд говорит, что эту традицию можно проследить с XVI века, когда мальчики в определенном возрасте меняли платья на бриджи.

"До восьми лет мальчики носили платья. К счастью, в конце XIX - начале XX века они трансформировались в шорты. Эту традицию королевская семья поддерживает до сих пор".

Королева и перчатки

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Настоящая леди должна выходить в свет в перчатках, говорит Гарролд, который публикует советы по этикету в Twitter под ником @TheRoyalButler.

Перчатки традиционно считают модным аксессуаром, но они также имеют практическую цель: предотвращают распространение бактерий от человека к человеку.

Королева ежегодно пожимает руку сотням людей, поэтому для нее это не только этикет, но и защита от микробов.

"Не будем забывать, что она не всегда носит перчатки, встречаясь с людьми, поэтому это зависит от ее наряда, от того, где она и что делает", - добавляет г-н Гарролд.

В стиле кэжуал

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Кто знает - может, дома герцог и герцогиня Кембриджские ходят в пижамах.

Но на публике они должны соблюдать дресс-код даже в повседневных ситуациях.

Для женщин этикет предусматривает в таких случаях дневное платье или брюки с пиджаком или кардиганом. Для мужчин - свитер с рубашкой и брюки чинос.

Принц Уильям и Кэтрин в целом следуют этим традиционным правилам, и иногда позволяют себе показать свою современность и надевают джинсы.

"Во многих местах джинсы не разрешены, потому что их до сих пор считаются слишком повседневными. Так что обоим полам лучше перестраховаться", - говорит Мазер.

"Но если герцогиня, скажем, вышла выгулять собаку, джинсы - это допустимо", - добавляет эксперт по этикету.

Вспышка цвета

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Фанаты королевской семьи знают, что гардероб королевы охватывает все цвета радуги.

Говорят, однажды Елизавета II сказала: "Если надену бежевое, меня никто не узнает".

Г-н Гарролд говорит, что смелые цвета для официального королевского наряда выбирает ее личный ассистент Анджела Келли.

Рассказывают, что королева носит яркое, чтобы те, кто приходит на людные мероприятия, могли заметить ее издали, из толпы.

"Она любит насыщенный цвет и знает, что он выделяется, - и это хорошо для нее", - говорит Мазер.

Военный стиль

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Принцы Уильям и Гарри служили в вооруженных силах и были замечены в военной униформе.

Члены королевской семьи часто носят форму своих подразделений на мероприятиях, связанных с войсками, например, на параде в честь дня рождения королевы, когда перед ней маршируют гвардейцы.

Принц Уильям служил в Военно-воздушных силах, но также имеет звание полковника Ирландской гвардии - с ее нарядной красной униформой.

Именно ее он надел на свою свадьбу в 2011 году.

Драгоценности короны

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До свадьбы герцогиня Кембриджская вряд ли появилась бы на людях в тиаре.

Этикет предписывает носить это украшение замужним женщинам или членам королевской семьи.

Тиары обычно надевают на торжества, особенно когда дресс-код - вечернее платье, говорит г-жа Мазер.

"По старому правилу, после шести вечера в помещении не носят шляпы, потому что это то время, когда леди переодеваются в вечерние платья и достают тиары и фамильные драгоценности".

"Бриллианты и тиары не носят днем, и только замужняя женщина может надеть тиару".

"Это был признак статуса, который демонстрировал, что вы заняты и не ищите мужа", - продолжает консультант.

"А для джентльмена это был четкий знак: не подбивать клинья к этой леди".