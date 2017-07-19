ВВС обнародовала зарплаты своих звезд

Image caption Слева направо: Грэм Нортон, Гари Линекер, Клаудия Уинклман, Крис Эванс, Фиона Брюс и Эндрю Марр

Рекордсменами по размерам гонораров на ВВС стали телеведущий Top Gear Крис Эванс и футбольный комментатор Гари Линекер. Они заработали в прошлом году соответственно 3 и 2 миллиона фунтов. Но это существенно меньше, чем зарабатывают их коллеги на коммерческих телеканалах.

В Британии опубликован ежегодный доклад Британской вещательной корпорации ВВС.

Впервые он содержит данные о размерах гонораров и зарплат, получаемых ведущими журналистами и исполнителями корпорации.

Имя Размер вознаграждения Крис Эванс, ведущий телепрограммы Top Gear около 3 млн фунтов Гари Линекер, спортивный обозреватель, программа "Матч дня" около 2 млн фунтов Грэм Нортон, ведущий телепрограммы One BBC 850 тысяч фунтов Клаудия Уинклман, ведущая телепрограммы Strictly Come Dancing 450-500 тысяч фунтов Тесс Дали, соведущая телепрограммы Strictly Come Dancing 350-400 тысяч фунтов Дерек Томпсон, актер в больничном телесериале Casualty 350-400 тысяч фунтов Аманда Милинг, актриса в больничном телесериале Casualty 250-300 тысяч фунтов Питер Капалди, исполнитель роли доктора Кто в телесериале 200-250 тысяч фунтов Эндрю Марр, ведущий воскресной политической телепрограммы 500 тысяч фунтов Джордж Алагая, ведущий новостных и документальных программ 250-300 тысяч фунтов

В этом списке 96 имен и все они получают более 150 тысяч фунтов в год. В совокупности их заработки превышают 30 млн фунтов.

Рекордсменом по заработкам оказался бывший ведущий телепрограммы Top Gear Крис Эванс, который покинул передачу спустя год. Его гонорар за прошлый год составил почти 3 млн фунтов.

На втором месте - футбольный обозреватель ВВС Гари Линекер, который в прошлом году получил без малого 2 млн фунтов.

Но эти цифры далеки от рекордных 6 млн, которые получал 10 лет назад бывший ведущий шоу-программ первого канала ВВС Джонатан Росс.

Женщинам платят меньше?

До этого года ВВС никогда не публиковала таких данных, отстаивая тезис о том, что они могут привести к росту материальных аппетитов среди британских журналистов.

Однако нынешнее правительство в ходе переговоров о пересмотре Королевской хартии, которая определяет деятельность ВВС, настояло на публикации этой информации.

Накануне публикации ежегодного доклада глава ВВС лорд Тони Холл выступил с обращением к сотрудникам корпорации, в котором подчеркнул собственное отрицательное отношение к этому требованию правительства.

Он заявил, что такая информация может побудить другие средства информации на медийном рынке, которые располагают куда большими, чем ВВС, средствами, развернуть кампанию по переманиванию к себе "талантов", что приведет к войне гонораров.

Женщины составили лишь треть имен высокооплачиваемых сотрудников.

В своем выступлении лорд Холл подчеркнул, что это выявило необходимость принятия срочных и глубоких мер по устранению этой проблемы.

Как отреагировали звезды ВВС на эту публикацию

Гари Линекер уже объявил в Twitter, что он любит и ценит свою работу на ВВС и не раз в прошлом отказывался от более выгодных предложений от других вещательных каналов.

Известный политический обозреватель и публицист Эндрю Марр, который ведет популярную воскресную политическую программу на первом телеканале ВВС и который, как оказалось, заработал в прошлом году не менее 500 тысяч фунтов, заявил, что чувствует себя неловко в связи с обнародованием этих данных.

"Мне хорошо платят, но переплачивают куда меньше, наверное, чем людям, которые работают в конкурирующих организациях и которые не должны отчитываться в своих заработках", - заявил он.