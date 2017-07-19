Грузинский дедушка пожал руку руководителям Украины

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Давид Ванишвили часто общается с известными топ-политиками мира

Петр Порошенко во время визита в Грузию посетил линию разграничения с непризнанной Южной Осетией. Там он провел "ритуал", уже ставший традиционным для высшего руководства Украины.

Украинские чиновники - президент, спикер парламента, руководитель МИД - поочередно в течение нескольких месяцев посетили село Хурвалетти, что в 80 километрах от Тбилиси.

В 2011 году, уже после войны августа 2008-го, это село под наблюдением российских военных поделили. Часть граждан Грузии оказались за колючей проволокой.

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Забор разделил не только улицы, но и двор.

Самая показательная - история 83-летнего Давида Ванишвили. Он оказался за колючей проволокой за пределами Грузии. Линия разграничения прошла как раз посреди его хозяйства.

Иногда он перелезает через проволоку, чтобы получить грузинскую пенсию. За это его задерживают российские пограничники и штрафуют.

Он не согласен с разделением села и постоянно нарушает установленные правила пересечения линии разграничения.

Копірайт зображення facebook.com/andriy.parubiy Image caption Давид Ванишвили и спикер Верховной Рады Андрей Парубий

На последних выборах в Грузии Давид Ванишвили пересек линию, чтобы проголосовать.

Его задержали пограничники и отвезли в Цхинвали в тюрьму. Его заставили заплатить 2000 российских рублей штрафа.

Также часть жителей села имеют проблемы с посещением кладбища, которое оказалось за линией разграничения.

Копірайт зображення @PavloKlimkin Image caption Давид Ванишвили и министр иностранных дел Украины Павел Климкин

История этого человека стала настолько популярной, что теперь многие политики приезжают в село Хурвалетти пообщаться с г-ном Ванишвили.

Они запечатлевают на фото рукопожатие с ним - и это уже стало классическим "ритуалом" украинских политиков.

В апреле 2017 года во время визита в Грузию с Давидом Ванишвили общался глава МИД Павел Климкин. А в конце мая это сделал и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Давид Ванишвили родился в 1934 году

В январе 2017-го к Давиду Ванишвили приезжал и известный американский сенатор, влиятельный республиканец Джон Маккейн.

Так что коллекция рукопожатий грузинского дедушки растет!