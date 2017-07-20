Земля превращается в "Планету мусора" - исследование

Копірайт зображення Getty Images Image caption Один из путей к переработке мусора - известный также как ресайклинг - это лучший дизайн, уверен профессор Ричард Томпсон из университета Плимута

Американские ученые посчитали, что общие объемы пластика, когда-либо изготовленного человечеством, составляют 8,3 млрд тонн.‎

Причем эта впечатляющая масса была изготовлена ​​в течение всего 65 лет.

8,3 млрд тонн - это, к примеру, 25 тысяч нью-йоркских небоскребов "Эмпайр-стейт-Билдинг" или миллиард слонов.

Большая проблема здесь заключается в том, что большая часть пластиковой продукции используется в течение короткого периода времени перед тем, как оказаться на помойке - как, например, пластиковые пакеты или упаковки.

Более 70% общей продукции пластика сейчас находится в мусорных стоках, которые в основном направляются на свалки - хоть большая их часть все еще загрязняет окружающую среду, включая океаны.

"Мы быстро движемся к тому, чтобы стать "Планетой пластика", и если мы не хотим жить в таком мире, тогда нам надо изменить свое отношение к тому, как мы используем некоторые материалы, в частности пластик", - заявил в комментарии BBC News индустриальный эколог из университета Калифорнии д-р Роланд Геер.

Его с коллегами новое исследование появилось в научном журнале Science Advances. Его назвали одним из первых действительно глобальных оценок того, сколько пластика выработало человечество, как этот материал в различных формах используется и чем это все может закончиться.

Вот несколько ключевых цифр:

• За свою истории человечество произвело 8,3 млрд тонн пластика;

• Половина этих объемов изготовлена ​​в течение последних 13 лет;

• Около 30% этих объемов до сих пор находятся в использовании;

• Из пластика, оказавшегося на свалке, были переработаны менее 9%;

• 12% были сожжены, еще 79% находятся на свалках;

• Самое короткое использование у упаковочного пластика - в среднем менее года;

• Дольше всего пластиковая продукция используется в строительстве и машинном оборудовании;

• Нынешние тенденции прогнозируют, что к 2050 году человечество изготовит 12 млрд пластика;

• В 2014 году в Европе перерабатывалось 30% пластика, в Китае - 25%, в США - 9%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пластиковая упаковка продуктов питания используется в основном всего один раз, прежде чем оказаться на свалке - в лучшем случае, а в худшем - в океане

Без всяких сомнений, пластик - чудо-материал. Его возможности адаптации и долговечность повлияли на то, что его производство за последние годы ускорилось до уровней, превышающих производство стали, цемента или кирпича.

С начала массового производства в 1950-х годах полимеры окружают нас повсюду - они встроены буквально во все, от упаковок пищи до одежды, от частей самолетов до огнезащитной продукции.

Но именно удивительные качества пластика привели к проблеме, которая сейчас набирает обороты.

Ни один из используемых в широком обращении видов пластика не разлагается. Единственный способ перманентно избавиться от него - это нагреть до разрушительных температур, то есть либо подвергнуть процессу, известному как пиролиз, либо просто сжечь, хотя второй вариант влечет за собой вредные выбросы и негативные последствия для здоровья.

Между тем, пластиковый мусор растет вокруг нас горами. По словам д-ра Геера и коллег, в мире столько пластикового лома, что достаточно, чтобы заполнить им полностью такую ​​страну, как Аргентина. Поэтому их команда надеется, что исследование даст новый толчок дискуссии о борьбе с пластиком.

"Наша мантра такова, что вы не можете справиться с тем, чего не измерили, - объясняет д-р Геер. - Поэтому наша идея заключалась в том, чтобы обнародовать цифры и не говорить миру, что мир должен делать, а взамен начать настоящую, концентрированную дискуссию".

Объемы переработки пластика растут, и новая химия предлагает некоторые биодеструктивные альтернативы, но производство нового пластика такое дешевое, что им трудно справиться со свежеприготовленной пластиковой продукцией.

Копірайт зображення Getty Images Image caption С современными темпами и тенденциями только к 2060 году мы сможем перерабатывать старого пластика больше, чем производим нового

‎В 2015 году та же команда - в составе также Дженни Джамбек из университета Джорджии и Кары Лавендер Лоу из Морской образовательной ассоциации - обнародовала отчет, в котором подсчитаны общие объемы пластика, ежегодно попадающие в мировой океан, - 8 млн тонн.

Именно эта цифра в последние годы, вероятно, вызвала наибольшее беспокойство, поскольку была четким доказательством, что часть этого выброшенного людьми материала попадает в пищевую цепочку, ведь рыба и другие морские жители питаются микрочастицами пластика.

Д-р Эрик ван Себиль из университета Утрехта в Нидерландах - океанолог, который исследует, как пластик попадает в моря и океаны. Комментируя новый доклад коллег, он сказал: "Мы сталкиваемся с цунами из пластикового мусора, и мы должны что-то с этим сделать".

"Мировая мусорная индустрия должна объединить свои усилия и убедиться, что постоянно растущие горы пластикового мусора не попадают в окружающую среду", - отметил он.

"Мы должны радикально изменить то, как мы обращаемся с пластиковым мусором. С нынешними темпами и тенденциями только к 2060 году мы достигнем того, что больше пластика будет перерабатываться, чем стекать на мусорные свалки или загрязнять окружающую среду. Это, очевидно, слишком медленно; мы не можем так долго ждать", - пояснил он в комментарии BBC News.

Его коллега из университета Плимута в Великобритании Ричард Томпсон говорит: "Если пластиковая продукция будет производиться с учетом возможности ее переработки, ее можно будет перерабатывать много раз. Некоторые могут предположить, что бутылку можно переделать 20 раз. А это уже значительное уменьшение объемов мусора. Сейчас нас ограничивает плохой дизайн".

Д-р Геер объяснил это на примере: "Святой Грааль переработки - это оставить материал в использовании, по возможности, навсегда. Но получается так, что в нашем исследовании только 90% материала, доходящего до переработки, - которые мы, кажется, посчитали как 600 млн тонн, перерабатываются только один раз".‎