Ученые назвали факторы риска для возникновения слабоумия
Одного из трех случаев деменции можно было бы избежать, если бы люди заботились о здоровье своего мозга, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.
Ученые выделяют девять ключевых факторов риска, среди которых недостаточный уровень образованности, потеря волос, курение и физическая пассивность.
Исследование представили на международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Лондоне.
К 2050 году 131 млн человек в мире будут жить с деменцией.
На данный момент количество таких больных оценивают в 47 млн человек.
"Несмотря на то, что деменцию диагностируют в пожилом возрасте, изменения в мозге обычно начинаются гораздо раньше", - говорит профессор Джил Ливингстон из Университетского колледжа Лондона.
"Своевременные меры значительно улучшат жизнь людей с деменцией и их родственников, а также изменят будущее общества", - говорит ученый.
В исследовании, которое объединило 24 работы международных экспертов, отмечено, что образ жизни играет огромную роль для риска возникновения деменции.
Как факторы, которые можно изменить, влияют на риск возникновения деменции:
• потеря слуха в среднем возрасте - 9%
• отсутствие среднего образования - 8%
• курение - 5%
• депрессия - 4%
• отсутствие физической активности - 3%
• социальная изоляция - 2%
• высокое артериальное давление - 2%
• ожирение - 1%
• диабет второго типа - 1%
Факторы, на которые, как считают ученые, можно влиять, составляют 35% риска развития болезни. Остальные 65% риска возникновения деменции человек контролировать не может.
В исследовании ученые рассмотрели преимущества "когнитивного резерва", что означает укрепление связей мозга, чтобы он мог продолжать функционировать в пожилом возрасте.
Самым большим фактором риска является незаконченное среднее образование. Авторы исследования убеждены, что люди, которые продолжают учиться в течение жизни, могут создавать дополнительные резервы мозга.
Другой важный фактор риска - это потеря слуха в среднем возрасте, утверждают исследователи. Это может лишить человека возможности познавать окружающий мир и вызвать изоляцию и депрессию, также существующие среди факторов, которые могут привести к деменции.
Еще один важный пункт исследования заключается в том, что все, что полезно для сердца, полезно и для мозга.
Не курить, делать физические упражнения, поддерживать нормальный для здоровья вес, лечить высокое давление и диабет - все эти действия могут уменьшить риск слабоумия, а также сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Исследователи подчеркнули, что не имеют достаточно информации относительно диеты и алкоголя, но убеждены, что это тоже важно.