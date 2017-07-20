Ученые назвали факторы риска для возникновения слабоумия

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Одного из трех случаев деменции можно было бы избежать, если бы люди заботились о здоровье своего мозга, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

Ученые выделяют девять ключевых факторов риска, среди которых недостаточный уровень образованности, потеря волос, курение и физическая пассивность.

Исследование представили на международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Лондоне.

К 2050 году 131 млн человек в мире будут жить с деменцией.

На данный момент количество таких больных оценивают в 47 млн ​​человек.

"Несмотря на то, что деменцию диагностируют в пожилом возрасте, изменения в мозге обычно начинаются гораздо раньше", - говорит профессор Джил Ливингстон из Университетского колледжа Лондона.

"Своевременные меры значительно улучшат жизнь людей с деменцией и их родственников, а также изменят будущее общества", - говорит ученый.

В исследовании, которое объединило 24 работы международных экспертов, отмечено, что образ жизни играет огромную роль для риска возникновения деменции.

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Как факторы, которые можно изменить, влияют на риск возникновения деменции:

• потеря слуха в среднем возрасте - 9%

• отсутствие среднего образования - 8%

• курение - 5%

• депрессия - 4%

• отсутствие физической активности - 3%

• социальная изоляция - 2%

• высокое артериальное давление - 2%

• ожирение - 1%

• диабет второго типа - 1%

Факторы, на которые, как считают ученые, можно влиять, составляют 35% риска развития болезни. Остальные 65% риска возникновения деменции человек контролировать не может.

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В исследовании ученые рассмотрели преимущества "когнитивного резерва", что означает укрепление связей мозга, чтобы он мог продолжать функционировать в пожилом возрасте.

Самым большим фактором риска является незаконченное среднее образование. Авторы исследования убеждены, что люди, которые продолжают учиться в течение жизни, могут создавать дополнительные резервы мозга.

Другой важный фактор риска - это потеря слуха в среднем возрасте, утверждают исследователи. Это может лишить человека возможности познавать окружающий мир и вызвать изоляцию и депрессию, также существующие среди факторов, которые могут привести к деменции.

Еще один важный пункт исследования заключается в том, что все, что полезно для сердца, полезно и для мозга.

Не курить, делать физические упражнения, поддерживать нормальный для здоровья вес, лечить высокое давление и диабет - все эти действия могут уменьшить риск слабоумия, а также сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Исследователи подчеркнули, что не имеют достаточно информации относительно диеты и алкоголя, но убеждены, что это тоже важно.