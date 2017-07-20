Лукашенко в Киеве: на танке или на тракторе?

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Одной из ключевых тем переговоров президентов Беларуси и Украины в Киеве станет урегулирование конфликта на Донбассе.

Киев, по мнению экспертов, также будет добиваться от белорусского лидера Александра Лукашенко заверений в том, что российско-белорусские военные учения, которые должны пройти в сентябре близ украинской границы, не будут представлять угрозу для Украины.

В то же время аналитики отмечают, что, поскольку в Киеве президенты встретятся лицом к лицу, основные договоренности могут быть достигнуты именно там. Однако вряд ли их обнародуют.

Визит в годовщину гибели Шеремета

Еще до переговоров двух лидеров блогеры и политики возмущались в социальных сетях тем, что Александр Лукашенко приезжает в Киев 20 июля - в день, когда исполняется год со дня убийства Павла Шеремета - журналиста, который эмигрировал из Беларуси и которого белорусские власти в 2010 году лишили белорусского гражданства.

"Уверен даже, что это не специально - там просто забыли об этой годовщине и даже не сопоставили в голове, как будут смотреться рядом сюжеты и кадры улыбающихся Порошенко и Лукашенко и черные портреты Павла Шеремета с вопросом "Кто убил Пашу?", - написал депутат парламента Мустафа Найем в Facebook.

Даже не сопоставили в голове, как будут смотреться рядом сюжеты и кадры улыбающихся Порошенко и Лукашенко и черные портреты Павла Шеремета Мустафа Найем, депутат ВРУ

Блогеры высказали надежду, что советники Александра Лукашенко подскажут ему, что следует положить цветы на место убийства журналиста. Другие же говорили, что дата не была назначена из-за запланированных масштабных совместных белорусско-российских учений, которые послужили стимулом для проведения встречи с белорусским лидером.

"Спешка сопряжена с учениями "Запад-2017". Хотя день визита мог бы быть и другим, согласен", - отметил в Facebook политический эксперт Тарас Березовец.

Масштабный "Запад-2017"

Совместные учения российских и белорусских вооруженных сил "Запад-2017" пройдут в сентябре в западных регионах России и в Беларуси. В мероприятиях будут задействованы 13 тысяч человек личного состава РФ и Беларуси и почти 700 единиц техники.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов назвал их "опасными" как для Украины, так и восточных рубежей НАТО.

"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим странам Центральной и Восточной Европы; угрожает окончательной потерей независимости стран, которые сейчас находятся в кремлевской орбите", - заявлял Александр Турчинов.

Ссылаясь на оценки военных специалистов, секретарь СНБО подчеркнул, что конечная цель этих учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных ограниченных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку.

"Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси", - заявил Александр Турчинов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В прошлом году Россия провела масштабные учения "Кавказ-2016" в южных регионах страны, а также в Крыму

Министр обороны России Сергей Шойгу, анонсируя предстоящие учения, признал, что это - ответ на "усиление активности НАТО".

"При разработке замысла и сценария учений будет учтена ситуация, связанная с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства", - заявил российский министр.

В то же время Александр Лукашенко две недели назад назвал военные учения "важным шагом с точки зрения укрепления национальной безопасности Беларуси".

"Зачем вы пишете, что Россия оккупирует Беларусь? Этого никогда не будет. [...] Даже если сюда введут тысячу танков - это невозможно", - заявил белорусский лидер.

Минобороны Беларуси сообщило, что совместные военные учения Белоруссии и РФ должны быть прозрачными и доступными для наблюдения международных организаций, включая НАТО, а также стран-соседей - Украины, Польши, Литвы и Латвии.

Подобные учения уже проходили в 2009 и 2013 годах.

Политическая "акробатика"?

Это постоянные маневры. И это означает, что решения, которые будут объявлены в Киеве публично, станут зонтиком для непубличных договоренностей Евгений Магда, политический эксперт

Визит Александра Лукашенко в Киев проходит на фоне его последних заявлений о необходимости пересмотра внешней политики Беларуси.

Неделю назад на встрече с белорусскими дипломатами он сказал, что основой новой внешней политики страны должна стать многовекторность.

"Вместо того, чтобы ссориться и втягиваться в конфликты, мы должны дружить со всеми. Беларуси в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними", - заявил он.

"Современный этап развития белорусского государства требует выстраивать нашу внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность по-новому. Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы. И не ради каких-то амбиций, а ради того, чтобы укрепить наше суверенное и независимое государство. Как политически, так и экономически", - подчеркнул белорусский президент.

"Александр Лукашенко по своей природе - политический "акробат", он вынужден маневрировать между Украиной и Россией, Россией и ЕС, Россией и Китаем. Это постоянные маневры. И это означает, что решения, которые будут объявлены в Киеве публично, станут зонтиком для непубличных договоренностей", - сказал ВВС Украина политический эксперт Евгений Магда.

По его словам, это, в частности, может касаться сотрудничества в оборонной сфере.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Лукашенко в апреле 2017 года принял участие в мероприятиях, посвященных очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

Директор компании Berta Communication Тарас Березовец считает, что Александр Лукашенко будет стремиться к углублению контактов как с Украиной, так и со странами ЕС.

"Зависимость его от России растет. Мы не можем исключать, что Кремль разрабатывает гибридный сценарий устранения Александра Лукашенко с поста и появления более зависимого от Москвы президента. Или же речь может идти о подписании нового Союзного договора с еще большей зависимостью Минска от Кремля", - сказал Тарас Березовец в комментарии ВВС Украина.

Эксперты напоминают, что отношения между Россией и Беларусью начали ухудшаться в 2016 году из-за спора о ценах на газ и снижения беспошлинных поставок нефти из России.

На фоне ухудшения отношений между странами Лукашенко не стал участвовать в саммитах Евразийского экономического союза и Организации договора коллективной безопасности, которые прошли в конце 2016 года в Москве.

Белорусский лидер ищет поддержки везде, в том числе в Украине Тарас Березовец, политический эксперт

В феврале 2017 года в Беларуси начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, в том числе для США и стран ЕС. Это возмутило Россию, ответным шагом которой стало решение ввести режим пограничной зоны вдоль всей российско-белорусской границы. Однако этот подверг критике Александр Лукашенко.

"Поэтому белорусский лидер ищет поддержки везде, в том числе в Украине. Он вынужден играть в опасную игру - с одной стороны, поддерживать тесные отношения с Россией, демонстративно депортируя из Беларуси людей, которых разыскивает ФСБ России. С другой стороны, поддерживать отношения с Украиной, поставлять горючее для украинской армии и работать над совместными проектами в оборонной сфере", - сказал Тарас Березовец в комментарии для ВВС Украина.

Больше экономики

Пресс-служба белорусского президента сообщила, что основное внимание на переговорах будет уделено экономическому сотрудничеству, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика и тому подобное. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

Как отмечает политический эксперт Евгений Магда, Александр Лукашенко, скорее всего, снова повторит свое крылатое выражение о том, что "Беларусь может приехать только на тракторе, но никогда - на танке", подчеркивая, что для его страны на первом месте всегда будут вопросы экономики и благосостояния людей.

Участники заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось накануне переговоров президентов, пришли к мнению, что за два года товарооборот между странами следует увеличить до восьми миллиардов долларов.