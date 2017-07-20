Лукашенко в Киеве: на танке или на тракторе?
Одной из ключевых тем переговоров президентов Беларуси и Украины в Киеве станет урегулирование конфликта на Донбассе.
Киев, по мнению экспертов, также будет добиваться от белорусского лидера Александра Лукашенко заверений в том, что российско-белорусские военные учения, которые должны пройти в сентябре близ украинской границы, не будут представлять угрозу для Украины.
В то же время аналитики отмечают, что, поскольку в Киеве президенты встретятся лицом к лицу, основные договоренности могут быть достигнуты именно там. Однако вряд ли их обнародуют.
Визит в годовщину гибели Шеремета
Еще до переговоров двух лидеров блогеры и политики возмущались в социальных сетях тем, что Александр Лукашенко приезжает в Киев 20 июля - в день, когда исполняется год со дня убийства Павла Шеремета - журналиста, который эмигрировал из Беларуси и которого белорусские власти в 2010 году лишили белорусского гражданства.
"Уверен даже, что это не специально - там просто забыли об этой годовщине и даже не сопоставили в голове, как будут смотреться рядом сюжеты и кадры улыбающихся Порошенко и Лукашенко и черные портреты Павла Шеремета с вопросом "Кто убил Пашу?", - написал депутат парламента Мустафа Найем в Facebook.
Блогеры высказали надежду, что советники Александра Лукашенко подскажут ему, что следует положить цветы на место убийства журналиста. Другие же говорили, что дата не была назначена из-за запланированных масштабных совместных белорусско-российских учений, которые послужили стимулом для проведения встречи с белорусским лидером.
"Спешка сопряжена с учениями "Запад-2017". Хотя день визита мог бы быть и другим, согласен", - отметил в Facebook политический эксперт Тарас Березовец.
Масштабный "Запад-2017"
Совместные учения российских и белорусских вооруженных сил "Запад-2017" пройдут в сентябре в западных регионах России и в Беларуси. В мероприятиях будут задействованы 13 тысяч человек личного состава РФ и Беларуси и почти 700 единиц техники.
Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов назвал их "опасными" как для Украины, так и восточных рубежей НАТО.
"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим странам Центральной и Восточной Европы; угрожает окончательной потерей независимости стран, которые сейчас находятся в кремлевской орбите", - заявлял Александр Турчинов.
Ссылаясь на оценки военных специалистов, секретарь СНБО подчеркнул, что конечная цель этих учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных ограниченных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку.
"Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси", - заявил Александр Турчинов.
Министр обороны России Сергей Шойгу, анонсируя предстоящие учения, признал, что это - ответ на "усиление активности НАТО".
"При разработке замысла и сценария учений будет учтена ситуация, связанная с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства", - заявил российский министр.
В то же время Александр Лукашенко две недели назад назвал военные учения "важным шагом с точки зрения укрепления национальной безопасности Беларуси".
"Зачем вы пишете, что Россия оккупирует Беларусь? Этого никогда не будет. [...] Даже если сюда введут тысячу танков - это невозможно", - заявил белорусский лидер.
Минобороны Беларуси сообщило, что совместные военные учения Белоруссии и РФ должны быть прозрачными и доступными для наблюдения международных организаций, включая НАТО, а также стран-соседей - Украины, Польши, Литвы и Латвии.
Подобные учения уже проходили в 2009 и 2013 годах.
Политическая "акробатика"?
Визит Александра Лукашенко в Киев проходит на фоне его последних заявлений о необходимости пересмотра внешней политики Беларуси.
Неделю назад на встрече с белорусскими дипломатами он сказал, что основой новой внешней политики страны должна стать многовекторность.
"Вместо того, чтобы ссориться и втягиваться в конфликты, мы должны дружить со всеми. Беларуси в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними", - заявил он.
"Современный этап развития белорусского государства требует выстраивать нашу внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность по-новому. Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы. И не ради каких-то амбиций, а ради того, чтобы укрепить наше суверенное и независимое государство. Как политически, так и экономически", - подчеркнул белорусский президент.
"Александр Лукашенко по своей природе - политический "акробат", он вынужден маневрировать между Украиной и Россией, Россией и ЕС, Россией и Китаем. Это постоянные маневры. И это означает, что решения, которые будут объявлены в Киеве публично, станут зонтиком для непубличных договоренностей", - сказал ВВС Украина политический эксперт Евгений Магда.
По его словам, это, в частности, может касаться сотрудничества в оборонной сфере.
Директор компании Berta Communication Тарас Березовец считает, что Александр Лукашенко будет стремиться к углублению контактов как с Украиной, так и со странами ЕС.
"Зависимость его от России растет. Мы не можем исключать, что Кремль разрабатывает гибридный сценарий устранения Александра Лукашенко с поста и появления более зависимого от Москвы президента. Или же речь может идти о подписании нового Союзного договора с еще большей зависимостью Минска от Кремля", - сказал Тарас Березовец в комментарии ВВС Украина.
Эксперты напоминают, что отношения между Россией и Беларусью начали ухудшаться в 2016 году из-за спора о ценах на газ и снижения беспошлинных поставок нефти из России.
На фоне ухудшения отношений между странами Лукашенко не стал участвовать в саммитах Евразийского экономического союза и Организации договора коллективной безопасности, которые прошли в конце 2016 года в Москве.
В феврале 2017 года в Беларуси начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, в том числе для США и стран ЕС. Это возмутило Россию, ответным шагом которой стало решение ввести режим пограничной зоны вдоль всей российско-белорусской границы. Однако этот подверг критике Александр Лукашенко.
"Поэтому белорусский лидер ищет поддержки везде, в том числе в Украине. Он вынужден играть в опасную игру - с одной стороны, поддерживать тесные отношения с Россией, демонстративно депортируя из Беларуси людей, которых разыскивает ФСБ России. С другой стороны, поддерживать отношения с Украиной, поставлять горючее для украинской армии и работать над совместными проектами в оборонной сфере", - сказал Тарас Березовец в комментарии для ВВС Украина.
Больше экономики
Пресс-служба белорусского президента сообщила, что основное внимание на переговорах будет уделено экономическому сотрудничеству, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика и тому подобное. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.
Как отмечает политический эксперт Евгений Магда, Александр Лукашенко, скорее всего, снова повторит свое крылатое выражение о том, что "Беларусь может приехать только на тракторе, но никогда - на танке", подчеркивая, что для его страны на первом месте всегда будут вопросы экономики и благосостояния людей.
Участники заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось накануне переговоров президентов, пришли к мнению, что за два года товарооборот между странами следует увеличить до восьми миллиардов долларов.