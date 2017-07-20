Закрыты крупнейшие онлайн-площадки даркнета

Копірайт зображення US Department of Justice Image caption AlphaBay ушла в оффлайн в начале июля

После международного расследования спецслужб власти США закрыли в дарквебе две площадки AlphaBay и Hansa, на которых продавали наркотики, вредоносное программное обеспечение, оружие. На площадках также продавались краденые товары и документы, поддельные паспорта удостоверения личности и водительские права.

Как утверждает в своем заявлении европейское правоохранительное агентство Europol, на одном только сайте AlphaBay нашли более 250 тыс. наименований наркотиков и других токсичных химических веществ, запрещенных к продаже и распространению.

Директор Федерального бюро расследовани Эндрю Маккейб назвал эту операцию "одним из самых важных уголовных расследований в этом году".

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AlphaBay неожиданно ушла в оффлайн в начале июля. Пользователи даркнет-маркета почти сразу начали подозревать, что это связано с возможной полицейской операцией, то есть заподозрили, что торговую площадку могли закрыть власти.

"Мы знаем о нескольких американцах, которые были убиты наркотиками, купленными с помощью AlphaBay", - заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс, комментируя операцию.

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"Одной из жертв на момент смерти было 18 лет - она погибла в феврале от передозировки мощным синтетическим опиоидом, который она купила на AlphaBay".

По словам генпрокурора, силовики "сталкиваются с новым вызовом со стороны преступников и транснациональных незаконных организаций, которые думают, что могут совершать свои свои действия в дарквебе безнаказанно".

По его словам, дарквеб - не место, где можно спрятаться.

Международная операция по захвату инфраструктуры AlphaBay возглавлялась Соединенными Штатами с привлечением к сотрудничеству правоохранительных органов Таиланда, Нидерландов, Литвы, Канады, Великобритании и Франции, а также европейского правоохранительного агентства Европол.

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Исследованием работы незаконных сервисов занимались ФБР, Агентство США по борьбе с наркотиками и Национальная полиция Нидерландов.

Они установили личность предполагаемого администратора AlphaBay - это 25-летний Александр Казес из Канады.

По информации издания, он был арестован в Таиланде 5 июля при участии властей США, Канады и Таиланда. Через некоторое время после ареста Казес был найден мертвым в одной из тюрем в Бангкоке. Предположительно он покончил жизнь самоубийством.

Финляндия в 2013 году закрыла нелегальную интернет-площадку по продаже наркотиков и оружия Silk Road, а ее версия Silk Road 2.0 была заблокирована в следующем году.

Однако в своем сегодняшнем пресс-релизе минюст США заявил, что количество предложений на сайте AlphaBay превысило 350 тысяч, тогда как показатели Silk Road на момент его закрытия в 2013 году составили лишь 14 тысяч.