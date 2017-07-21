Из окопов в копы - как АТОшнику служится в патрульной полиции

Копірайт зображення Василь Коряк Image caption Василий Коряк больше года отвоевал в зоне АТО. Сейчас - рядовой полиции

Василий Коряк (позывной "Танцор") был мобилизован в пятую волну, командовал ротой 41-го мотопехотного батальона, больше года воевал под Донецком и на мариупольском направлении.

Бойцы его подразделения шутливо называли себя "эльфийской ротой" (или "2-ой когортой 41-й отдельной конно-пехотной эльфийской центурии"). Так ребята нашли способ писать в Facebook о своих буднях, не выдавая информации о расположении позиций.

После демобилизации старший лейтенант Василий Коряк решил пополнить ряды патрульной полиции.

О разнице в уровне подготовки военных и патрульных, а также об отношениях АТОшников-нарушителей с полицией экс-командир "эльфийской роты" рассказал ВВС Украина.

На войне

Копірайт зображення Василь Коряк

ВВС Украина: Как оказались на войне?

Василий Коряк: Мобилизовали как офицера запаса и попал в львовскую "учебку". Там вроде как восстанавливали мои офицерские знания, но после военной кафедры они были очень условными.

Потом попал в 41-й отдельный мотопехотный батальон, который входил в состав 1-й танковой бригады, но воевал вместе с 72-й белоцерковской бригадой.

Воевал под Старогнатовкой, севернее Гранитного ... Там познакомился со своим подразделением, так как прибыл в качестве командира взвода. А через месяц стал командиром роты, потому что других офицеров не было.

ВВС Украина: В чем была наибольшая сложность?

В.К.: В первых обстрелах. Влияла специфика того участка фронта - мы стояли в 3,5 км от сепаратистов, то есть врага не видели, а лишь подвергались обстрелу его артиллерии. "Сепарская" артиллерия била по нам, наша артиллерия за нами била по ним, а мы стояли в качестве кордона.

ВВС Украина: Ваше подразделение довольно своеобразно описывало свои будни - называя себя "ротой эльфов".

В.К.: Нас направили на усиление под Новотроицкое, ближе к Донецку. Там контакты с противником были более близкими: классическая "серая зона", когда то наши группы туда заходят, то "сепарские". Бои с пехотным вооружением, гранатометы, пулеметы, снайперы ...

Изначально меня обижало, что открываешь интернет и читаешь: бедные солдаты, их уничтожают, а продажная власть запрещает стрелять.

Копірайт зображення Мартін Брест Image caption Шеврон "эльфийской роты"

Когда попал "на передок", то увидел, что все совсем не так.

Вот читаем, что вчера нас обстреляли, и вспоминаем - был обстрел, но наши так ответили, что несколько дней было спокойно.

Мой друг Мартин Брест, он неофициально был моим заместителем, хорошо пишет тексты. И вот мы стали вести свою небольшую информационную войну в Facebook, чтобы бороться с тотальным "предательством".

Столкнулись с тем, что не можем говорить от первого лица, так как работаем в режиме секретности. Поэтому Мартин начал писать свои рассказы от имени эльфов, но все изложенные ситуации были реальными.

Копірайт зображення Мартін Брест Image caption Мартин Брест и Василий Коряк

Замполит от нас требовал все убрать, но к тому моменту мы мало чего боялись - полгода на передовой, мы собаке своей дали кличку Выговор.

Но комбат сказал: "Ребята работу делают? Делают. Пускай развлекаются".

Тем более не было ни одного реального имени, позывного или привязки к местности...

Из армии в полицию

Копірайт зображення Василий Коряк Image caption Василий Коряк с другим ветераном АТО Евгением, который также пошел служить в полицию

ВВС Украина: Почему не остались служить по контракту?

В.К.: "Дембелям" иногда говорят - война же не закончилась, почему вы не остались воевать?

Мы, "дембеля", находимся в оперативном резерве, если потребуется, нас дернут. Какой смысл постоянно держать людей в АТО, если, хоть и с треском, но сил хватает?

Резерв должен быть, так как люди выматываются. После 11 месяцев на передовой здоровье у моих ребят начало подводить - из-за перемерзания, недоедания и постоянного психологического напряжения.

Последние три месяца особенно активно участвовали в боях, заняли высоту, где было очень "жарко". Там на адреналине еще держались, но когда вышли на полигон, то поняли, что все ребята были на грани...

В конце концов, у меня определенные обязательства перед женой и детьми. За год я провел дома 16 дней ...

ВВС Украина: Почему пошли в полицию?

В.К.: Шучу, что уже не могу без формы и оружия.

Замкомбрига 72-й бригады с позывным "79", с которым общался на службе, мне говорил: подписывай контракт с ВСУ, у тебя получается людей беречь - за год не было ни одного погибшего. Эта фраза меня поразила.

Но как-то увидел статистику, что за год у нас на дорогах гибнет больше людей, чем погибло солдат за три года войны.

Армейская тактика - совершенно другая: в полиции же нельзя ликвидировать угрозу выстрелом из танка, нужно по-другому разбираться

Так где людей беречь надо?

Я встретился с Евгением Жуковым, начальником патрульной полиции Украины, и сказал, что хочу к ним, потому что мне больно от того, что происходит на дорогах, что происходит с преступностью.

Он меня спросил, хорошо ли я подумал, "потому что это в АТО ты - герой, а тут в первый же день станешь "ментом продажным" и "псом Авакова".

Я ответил, что справлюсь. И на общих основаниях прошел отбор.

Общение с АТОшниками

ВВС Украина: "Учебка" в полиции похожа на армейскую?

В.К.: Нет. Та "учебка", которую американские и канадские консультанты создали сейчас в полиции, должна быть везде.

Летом 2015-го армейская "учебка" была более формальной: главное - построение, чтоб бойцы были выбриты...

Копірайт зображення Василий Коряк Image caption Во время практических занятий

А в полицейской нас учили очень четко. Было масса теории, изучали законодательство, много смежных предметов - противодействие торговле людьми, медицину.

Было много тактических занятий. Армейская тактика - совершенно другая: в полиции же нельзя ликвидировать угрозу выстрелом из танка, нужно по-другому разбираться.

ВВС Украина: А как складываются отношения с другими ветеранами, которые, например, что-то нарушают?

В.К.: Нас обучали тактике поведения в конфликте с участниками боевых действий. Это не предательство, не означает, что готовят бить патриотов.

Но сейчас ситуация такова, что выдано 300 тыс. свидетельств УБД (участников боевых действий. - Ред.), плюс есть неоформленные. Многие люди понюхали пороха. После демобилизации бойцам трудно возвращаться к мирной жизни. Много оружия на руках.

Нас учили, как вести себя с этими людьми. Большинство из них не особо агрессивны...

Однако есть особая категория, которая размахивает "корочками", рассказывают, что грызли танки, пересказывают военные байки.

Ты за что воевал, чтобы сейчас пьяным ездить по городу на "левой" машине?" Он согласился, что это неправильно

С такими не у всех патрульных - да и не у всех гражданских - получается выстроить диалог. Кто-то "ведётся" на их рассказы, но со мной это не проходит.

Были ситуации, когда они спрашивали: а ты был, где я был? Говорю: был. А видел, что я видел? Отвечаю: видел, 72-я бригада, 41-й батальон, сектор М. Тогда этот козырь уже не срабатывает.

Другая ситуация: возник конфликт и свидетель отказался задержаться и предоставить показания. Слово за слово, выяснилось, что он воевал в одном из черниговских батальонов. Тогда он говорит: "Друг, задержусь, все напишу".

Как-то поймали пьяного водителя и увидели, что у него машина с поддельными документами.

Оказалось, что он служил в 72-й бригаде, еще и во втором батальоне, с которым мы воевали. Масса общих знакомых - я с ним завел беседу, чтобы сбавить градус напряжения.

И удалось его убедить. Говорю: "Ты за что воевал, чтобы сейчас пьяным ездить по городу на "левой" машине?" Он согласился, что это неправильно.

ВВС Украина:Много ли АТОшников пошло работать в полицию, по вашим наблюдениям?

В.К.: Кто-то говорил, что около полутора тысяч. То есть если общая численность патрульных полицейских составляет на сегодняшний день 12-13 тысяч, то это где-то 10%.

Это - хорошая статистика. Если взять общество в целом, то процент УБД в нем гораздо меньше. А полиция - это одно из мест, где УБД может найти себя.

Вот у меня в группе в "учебке" был Женя - замечательный парень, схватывал все на лету. Мы с ним как-то разговорились, и оказалось, что он из 128-й бригады, выходил из Дебальцево, воевал в Станице Луганской.

Разочарования нет

Копірайт зображення УНІАН Image caption Василий Коряк отмечает, что нынешним выпускам патрульной службы легче, чем первым - более опытные коллеги могут дать совет в сложных ситуациях

ВВС Украина: Какие вообще впечатления от полиции? Определенное количество патрульных из первых наборов уже уволилось, "разочаровавшись в системе".

В.К.: Я несколько месяцев поработал в департаменте патрульной полиции на гражданской должности, наблюдал, как все происходит.

Разочаровавшихся действительно хватает. Но когда, к примеру, начинают новый бизнес, то кадровики понимают, что в течение года 20% сотрудников "отсеется": кому-то не понравится работа, кому-то - зарплата.

В полиции та же ситуация, не думаю, что число разочаровавшихся превышает 20%.

Мне разочароваться сложно. Я пожил в землянке, и эти полицейские "микроизмены" вызывают лишь усмешку.

Есть объективные недостатки. Например, с моей точки зрения, неправильно обеспечивают формой. Новым патрульным выдают по одному комплекту.

А у меня подряд две ночные смены. Если я в первую смену где-то испачкаю форму - в подвале буду за кем-то гнаться - в чем мне выходить во вторую смену?

Но это еще старые советские нормы. В армии их уже меняют...

Хуже "ментов"

ВВС Украина: Опишите сложные моменты работы "в полях"?

В.К.: Трудно даются семейные конфликты. Это еще с войны - не терплю, когда оскорбляют детей или пожилых родителей.

ВВС Украина: С проявлениями сепаратизма сталкивались?

В.К.: Не так, чтобы явно. Вот мы кого-то штрафуем за проезд на красный свет, а нам говорят, что при Януковиче такого не было, зачем нужен был Майдан и т.д.

Говорят, что мы хуже, чем старые "менты" - "те, хоть людьми были, а вы штрафуете".

Был случай на вокзале, когда возникли подозрения в сепаратизме. Пьяный мужчина громко кричал, нецензурно выражался. Мы подошли сделать замечание, он показал паспорт. И у него за обложкой были чеки донецкого магазина.

Мы действуем по закону - чего-то запретного у него не было, предъявлять ему ничего.

Но посмотрели друг на друга, по нему было видно, что он не какой-то пекарь, а "тертый калач". Поняли, наверное, "рыбак рыбака видит...".

Копірайт зображення Укрінформ Image caption К патрульным все еще нередко относятся как к старой милиции

ВВС Украина: Часто называют "ментами"?

В.К.: Да. У нас долго было модным не любить милицию.

Говорят, что мы хуже, чем старые "менты" - "те, хоть людьми были, а вы штрафуете".

Да, штрафуем. Но вот в минувшую смену мы оштрафовали и "Жигули", и Porsche Panamera. Для нас разницы нет.

В то же время, хорошо, когда за смену кто-то скажет спасибо. Если удалось человеку помочь - неважно, в какой ситуации - когда человек остается доволен и говорит "спасибо", то уже не зря на работу вышел.

ВВС Украина: И благодарят?

В.К.: Хорошим показателем считается, когда за смену дважды поблагодарят - это, как именины.

Бывает наоборот - только ругают. Но на занятиях по тактике нас научили правильно реагировать на это - ставишь себе барьер, это не тебя лично ругают, а форму, значок, систему. И тогда проще.