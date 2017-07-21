Донбасс: сколько на самом деле погибло солдат за два дня?

Копірайт зображення Міноборони України Image caption Несмотря на "хлебное перемирие", боевые действия на Донбассе не прекращаются

В четверг украинское медиапространство всколыхнула новость о том, что только за минувшие сутки силы АТО понесли существенные потери на Донбассе: 9 погибших, один пленный, более десяти раненых.

Это означало бы наибольшие потери украинской армии за одни сутки в течение последних месяцев.

Впрочем, ВВС Украина выяснила, что на самом деле речь шла о потерях за двое суток.

Путаница

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Утром 20 июля под Красногоровкой Донецкой области произошел бой

Путаница возникла из-за того, что в ежедневной сводке Минобороны за четверг объединили потери сил АТО за 19-е и 20-е июля, когда произошел бой под Красногоровкой.

Если проанализировать сообщение представителя Минобороны по вопросам АТО Андрея Лысенко и пресс-центра Штаба АТО, то ситуация выглядит следующим образом:

20 июля (5 погибших, 8 раненых, 1 пленный)

3 погибших, 1 пленный, 7 раненых - Красногоровка (танковые обстрелы и боевое столкновение с ДРГ сепаратистов)

1 погибший, 1 раненый - Шахта Бутовка (обстрелы)

1 погибший - Новгородское (снайперский огонь)

19 июля (4 погибших, 3 раненых)

1 погибший - Марьинка (обстрелы)

3 погибших, 3 раненых - Новотошковское (подрыв группы на мини ОЗМ-72)

"Сейчас почему-то потери за два дня свели в одну цифру. Причем потери различных воинских частей, в различных оперативных секторах, при разных обстоятельствах: где-то снайпер, где-то подрыв на мине, где-то боестолкновение", - пояснил ВВС Украина советник президента по вопросам армии Юрий Бирюков.

Он считает, что информация вызвала резонанс из-за "драматичности" подачи со стороны некоторых СМИ.

"Да, к сожалению, в течение двое суток погибли девять человек. Для большего драматизма пускай сведут потери за месяц. Да, у нас действительно война, каждый день какие-то проблемы, каждый день есть раненые и погибшие", - добавляет Юрий Бирюков.

Что произошло под Красногоровкой

Копірайт зображення Міноборони України

Красногоровка - город, который расположился к западу от Донецка. Это традиционно "горячая" точка, откуда поступают сообщения о многочисленных обстрелах и боевых столкновениях.

Обстоятельства боя, который произошел утром 20 июля, подробно описал пресс-центр штаба АТО.

Там сообщают, что обострение началось с обстрелов одной из позиций украинской армии из 120-мм минометов и танков - последних было по меньшей мере четыре.

Под прикрытием обстрелов к опорному пункту подошла диверсионная группа сепаратистов, которая открыла огонь по украинским бойцам. В первые минуты боя двое из них погибли.

"Учитывая внезапность удара противника и боевые потери украинских защитников, командир подразделения для сохранения жизни собратьев принял решение отойти на промежуточную позицию", - говорится в сообщении штаба АТО.

Там добавляют, что в ходе боя один из украинских бойцов получил контузию и был взят в плен.

Копірайт зображення Пресс-центр АТО

Еще один боец АТО погиб во время отступления.

Впоследствии к украинским воинам подошло подкрепление, которое надежно закрепилось на позициях и заставило отступить нападавших, резюмируют в штабе.

По его данным, потери противника составили по меньшей мере шесть человек.

В самопровозглашенной "ДНР", в свою очередь, заявили о провокационных артиллерийских обстрелах со стороны украинских военнослужащих в Красногоровке.

Также там подтвердили гибель восьми своих бойцов, однако не уточнили, где именно это произошло.

Обострение?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В штабе АТО рассказали подробности танковой атаки под Красногоровкой

Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в комментарии для ВВС Украина отмечает - речь не идет о серьезном обострении на Донбассе или массированном наступлении с использованием техники, как это было летом 2015 года под Марьинкой.

"Нет причин говорить о некоем особом обострении. Это, фигурально выражаясь, нормальный ход событий", - говорит эксперт.

"Будут постоянно завозиться боеприпасы, складироваться, потом будут принимать решение на использование, и где-то что-то будет применяться", - добавляет Игорь Козий.

Большую опасность он усматривает в проведении масштабных российско-белорусских военных учений.

Совместные учения российских и белорусских вооруженных сил "Запад-2017" пройдут в сентябре в западных регионах России и в Беларуси. В мероприятиях будут задействованы 13 тысяч человек личного состава РФ и Беларуси и почти 700 единиц техники.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов назвал их "опасными" как для Украины, так и восточных рубежей НАТО.

Ссылаясь на оценки военных специалистов, он подчеркнул, что "есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси".

В Москве и Минске отрицают планы использовать учения "Запад-2017", чтобы начать агрессию против Украины.