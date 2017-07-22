Эксгумация Дали: "Абсолютно сюрреалистическое событие"

Копірайт зображення AFP/EPA Image caption Мартинез родилась в 1956 году и утверждает, что ее отцом является Сальвадор Дали

В ночь на пятницу состоялась эксгумация тела художника Сальвадора Дали с целью установления отцовства, на которое претендует женщина, называющая себя его дочерью.

Операция, в ходе которого были взяты образцы зубов, костей и ногтей художника, продолжалась четыре часа. Теперь эксперты сопоставят образцы ДНК Дали с образцами ДНК его самозванной дочери.

Чтобы добраться до тела художника, понадобилось поднять полуторатонную плиту, которая накрывает его могилу.

Могила художника-сюрреалиста, который умер в 1989 году в возрасте 85 лет, находится в посвященном его жизни и творчеству музее в Фигерасе в Каталонии.

Процесс идет своим ходом, несмотря на возражения местных властей и фонда Сальвадора Дали, которые считают основания для эксгумации недостаточными.

Мария Пилар Абель Мартинез, практикующая гадание на картах таро, родилась в 1956 году. Она утверждает, что у ее матери Антонии был роман с Дали за год до того, как она появилась на свет. Антония работала в семье, которая тогда проводила время в Кадакесе неподалеку от дома художника.

В прошлом месяце судья из Мадрида распорядился провести эксгумацию, чтобы разрешить вопрос. Против эксгумации выступил фонд Сальвадора Дали, распоряжающийся наследством художника, у которого, как считается, детей не было.

Мартинез утверждает, что ее мать и бабушка по отцовской линии рассказывали ей, что ее отцом является Дали. Она привела слова своей бабушки в беседе с журналистами из газеты El Mundo: "Я тебя очень люблю, но я знаю, что ты не дочь моего сына. Более того, я знаю, кто твой отец - Сальвадор Дали".

Однажды, по словам Мартинез, она спросила у своей мамы: "А я правда дочь Сальвадора Дали? Ведь посмотри, как он был некрасив". Ее мама тогда ответила: "Да, но у него был свой шарм. И да, он твой отец".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Биограф эксцентричного художника утверждает, что сама идея того, что в результате романа у Дали родился ребенок, "абсолютно невозможна"

Действия Мартинез идут вразрез с интересами государства, которому Дали завещал свое имущество. Если подтвердится отцовство, она сможет претендовать на его фамилию и часть наследства.

Сама же история о романе Дали удивила многих не столько потому, что Дали женился в 1955, сколько ввиду его сложных сексуальных предпочтений. Для многих именно это объясняет невозможность идеи о том, что от него могла забеременеть женщина.

По словам биографа Дали Яна Гибсона, сама идея того, что у художника когда-либо была физическая близость с женщиной, "абсолютно невозможна", несмотря на 50 лет супружеской жизни с Еленой Ивановной Дьяконовой - его русской женой, более известной как Гала.

"Дали всегда хвастался, что он импотент и что необходимо быть импотентом, чтобы стать великим художником", - рассказывает биограф.

Сальвадор Дали: жизнь сюрреалиста

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жена Дали Гала умерла в 1982 году, после чего, говорят, у художника пропал интерес к жизни

Родился 11 мая 1904 года в Фигерасе в Каталонии

За свою жизнь нарисовал более 1500 картин

Женился на Елене Ивановне Дьяконовой (Гала) в 1934 году; у пары не было детей

Пара находилась в свободных отношениях и зачастую устраивала оргии в своем доме. Дали, однако, предпочитал участию наблюдение

Умер 23 января 1989 года в Фигерасе

Близкая дружба Дали с гомосексуальным поэтом Федерико Гарсиа Лорка разжигала слухи о том, что Дали был гомосексуалом, но Ян Гибсон уверен, что они никогда не переходили дружескую грань.

Карлос Лозано, который был в кругу близких людей Дали какое-то время, рассказал биографу, что "Дали в принципе не мог ни с кем иметь сексуальных отношений, даже с Галой… Он терпеть не мог прикосновения, а когда сам прикасался к кому-нибудь, создавалось впечатление, будто орел вцепляется в тебя своими когтями".

"Великий вуайерист"

Странные сексуальные наклонности Дали, по всей видимости, были вплетены в его творчество, а в 1956 году - в год рождения Мартинез - он написал в своем дневнике: "Я ощущаю состояние постоянного интеллектуального возбуждения".

Копірайт зображення AFP Image caption Такие работы, как "Великий мастурбатор", отсылают к непростому отношению Дали к сексуальности и эротике

Есть ряд картин, которые поспособствовали особой репутации Дали за его причудливые эротические вкусы. Так, на картине "Великий мастурбатор" (1929) из огромного человеческого профиля, под носом которого сидит крупное крылатое насекомое, появляется женское лицо и прижимается к мужской паховой зоне.

Художник и писатель Луис Лонгуэрас, знавший Дали с начала 1960-х годов до его смерти, находит причины своеобразного отношения к сексу еще в детстве художника. По его словам, когда Дали был подростком, его отец нанес ему психологическую травму, постоянно показывая картинки мужских половых членов, изуродованных сифилисом.

Тем не менее, Лонгуэрас отмечает, что предпочтение художника наблюдать за физической близостью, нежели участвовать в ней самому было абсолютно объяснимо для человека с таким талантом, как Дали.

"Он был художником и, поэтому, вуайеристом - каждому из нас, художников, необходимо быть вуайеристами. В ином случае как же нам работать с человеческим телом?" - поясняет Лонгуэрас.

Однако интересы Дали не ограничивались эротикой и человеческими формами - они включали еще и особенности человеческой памяти, религию и даже мир науки. Так, картина 1963 года "Galacidalacidesoxiribunucleicacid" нарисована в честь Фрэнсиса Крика и Джеймса Уотсона - ученых, обнаруживших структуру ДНК.

"Мне кажется, Дали бы понравилось, что его эксгумировали, ведь это абсолютно сюрреалистическое событие, - заметил Гибсон. - Он был бы очень заинтригован всем этим процессом, я в этом уверен".