Победил ли Майдан в Польше?
Массовые протесты в Польше, ставшие следствием принятия противоречивых законов о судебной системе страны, могут завершиться уже в понедельник, 24 июля. Протестующие считают, что одержали победу, поскольку президент Польши Дуда заявил, что ветирует два из трех законов.
Законы, утвержденные польским сеймом, предоставляли правительству страны полный контроль над судебной системой в стране.
Это привело к массовым акциям протеста: несколько десятков тысяч поляков вышли на демонстрации в Варшаве, Кракове, Познани и других крупных городах.
Оппозиция убеждена, что законы наносят удар по независимости судебной власти.
Их, помимо всего прочего, осудили в ЕС, ОБСЕ, а также правозащитные организации. В частности, председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что они ослабляют независимость польского суда и нивелируют принцип разделения властей, и призвал президента Польши предотвратить это.
Анджей Дуда выразил сожаление в связи с тем, что данные законопроекты не были поданы на его рассмотрение раньше.
Что в законах?
Первый закон, принятый сеймом, передают право формирования совета по юстиции парламенту, а его контролирует правительственная партия "Закон и справедливость". Президент Польши Анджей Дуда - выходец из этой же партии.
Второй закон, одобренный парламентом, дает министру юстиции полномочия по назначению главных судей в окружных и апелляционных судах страны.
На прошлой неделе внезапно появился еще один законопроект - о новой реформе Конституционного суда страны. В нем предлагается радикально обновить состав КС и наделить министра юстиции правом сместить большую часть членов Конституционного суда и назначать других, оставив на своих местах судей, уже назначенных правительством два года назад.
Оппозиция и протесты
Парламент начал обсуждение этих законов под усиленной охраной и под аккомпанемент криков "позор", доносившихся с улицы.
Представитель крупнейшей оппозиционной фракции, "Гражданской платформы", призвал начать заседание во вторник с минуты молчания, "потому что сегодня, 18 июля, наша демократия, по сути, умерла".
В то же время, польское издание Rzeczpospolita написало, что не все в Польше разделяют такое мнение, а социологические опросы показали, что что значительная часть поляков либо не понимает проблемы изменения закона о назначении судей, либо даже поддерживает его.
Кроме того, недавний опрос показал, что спор вокруг закона о судьях не только не ослабляет рейтинг правящей партии, а наоборот - добавляет ей популярности.
По мнению издания, это, прежде всего, является демонстрацией того, что многие в Польше на самом деле считает, что судебные элиты следует менять. Без оговорки о грубости методов.
На это обращает внимание и польский эксперт Петр Козаржевский.
"Судебная система работает не очень хорошо. Но ее основная проблема - не в том, что она слишком независима, а в том, что технически она не всегда эффективно работает, решения выносятся годами. Причина низкой эффективности судебной системы - не в том, что над ней нет политического контроля, который власть пытается установить", - говорит политолог.
Позиция правительства
Реформы судебной системы правящая партия "Закон и справедливость" проводит давно и не впервые говорит о том, что, получив народный мандат на формирование правительства, должна иметь влияние и на судебную систему.
Объясняя необходимость реформы надзора за судами, представители правительства не раз заявляли, что новации должны очистить юриспруденцию от коррупции и положить конец закрытой элитарной системе назначений на судебные посты.
Министр юстиции Збигнев Зёбро уверен, что до сих пор порядок назначения судей был недемократичным.
"Мы хотим покончить с корпоратизмом и открыть доступ кислороду демократии. Польша - демократия, основанная на главенстве закона. Это не страна, где должны править судьи", - сказал он недавно.
Однако критики правительства видят в таких заявлениях чистый популизм, направленный на поляков, которые не довольны тем, как работает судебная система.
Строгие заявления Брюсселя
Председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что законы о судах "переносят нас - в политическом смысле - во времени и в пространстве: в прошлое и на восток".
Инициатива президента Польши по модификации одного из спорных законов, вероятно, на какое-то время ослабит критику органов ЕС, но не остановит ее вообще. Еврокомиссия - исполнительный орган ЕС - уже давно критикует польское правительство за усиление своей власти с отходом от демократических принципов.
В частности, без конкретных последствий остались и предупреждения европейских органов, связанные с принятым в январе 2016-го законом о государственных СМИ Польши. Правительство получило право назначать и снимать главных редакторов государственного радио и телевидения. Произошло этого после того, как партия "Закон и справедливость" обвинила журналистов в том, что в ходе предвыборной кампании ее преднамеренно очерняли.
Пока что, подчеркивает Петр Козаржевский, правительство в Варшаве поощряет достаточно распространенное в Польше представление о том, что руководящие органы ЕС преследуют свои интересы и многими своими действиями даже вредят Польше.
"Если в этой ситуации Брюссель предпримет какие-то решительные шаги, не факт, что это приведет к желательным политическим последствиям в Польше, а не сплотит народ вокруг партии "Закон и справедливость" и ее лидера Ярослава Качиньского", - говорит эксперт.
Не слишком пугают Варшаву и предупреждение о том, что Польшу могут лишить права голоса в ЕС.
В последнее время в спорах Варшавы с Брюсселем стала очевидной и позиция Венгрии, которая заявила, что не подпишется под какими-либо санкциями в отношении своего северного соседа.
Многие уверены, что даже если долгие, многоступенчатые процедуры, предваряющие голосование по статье устава ЕС о приостановлении права голоса для страны-члены Евросоюза дойдут до решающего заседания, Будапешт, вероятно, проголосует против наказания Варшавы.
Правительство Виктора Орбана предполагает, что братья-поляки не останутся в стороне, если в похожей беде окажется его страна, которую в Европе критикуют за жесткие законы в отношении НКО, прямое несогласие с политикой Европы в отношении беженцев и попытки закрыть либеральный Центрально-европейский университет в Будапеште.