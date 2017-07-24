Победил ли Майдан в Польше?

Массовые протесты в Польше, ставшие следствием принятия противоречивых законов о судебной системе страны, могут завершиться уже в понедельник, 24 июля. Протестующие считают, что одержали победу, поскольку президент Польши Дуда заявил, что ветирует два из трех законов.

Законы, утвержденные польским сеймом, предоставляли правительству страны полный контроль над судебной системой в стране.

Это привело к массовым акциям протеста: несколько десятков тысяч поляков вышли на демонстрации в Варшаве, Кракове, Познани и других крупных городах.

Оппозиция убеждена, что законы наносят удар по независимости судебной власти.

Их, помимо всего прочего, осудили в ЕС, ОБСЕ, а также правозащитные организации. В частности, председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что они ослабляют независимость польского суда и нивелируют принцип разделения властей, и призвал президента Польши предотвратить это.

Анджей Дуда выразил сожаление в связи с тем, что данные законопроекты не были поданы на его рассмотрение раньше.

Что в законах?

Первый закон, принятый сеймом, передают право формирования совета по юстиции парламенту, а его контролирует правительственная партия "Закон и справедливость". Президент Польши Анджей Дуда - выходец из этой же партии.

Копірайт зображення EPA Image caption Дуда сначала предлагал смягчить нормы законов, но 24 июля пообещал ветировать их

Второй закон, одобренный парламентом, дает министру юстиции полномочия по назначению главных судей в окружных и апелляционных судах страны.

На прошлой неделе внезапно появился еще один законопроект - о новой реформе Конституционного суда страны. В нем предлагается радикально обновить состав КС и наделить министра юстиции правом сместить большую часть членов Конституционного суда и назначать других, оставив на своих местах судей, уже назначенных правительством два года назад.

Оппозиция и протесты

Парламент начал обсуждение этих законов под усиленной охраной и под аккомпанемент криков "позор", доносившихся с улицы.

Представитель крупнейшей оппозиционной фракции, "Гражданской платформы", призвал начать заседание во вторник с минуты молчания, "потому что сегодня, 18 июля, наша демократия, по сути, умерла".

В то же время, польское издание Rzeczpospolita написало, что не все в Польше разделяют такое мнение, а социологические опросы показали, что что значительная часть поляков либо не понимает проблемы изменения закона о назначении судей, либо даже поддерживает его.

Кроме того, недавний опрос показал, что спор вокруг закона о судьях не только не ослабляет рейтинг правящей партии, а наоборот - добавляет ей популярности.

По мнению издания, это, прежде всего, является демонстрацией того, что многие в Польше на самом деле считает, что судебные элиты следует менять. Без оговорки о грубости методов.

Копірайт зображення Reuters Image caption Правящая партия Польши утверждает, что реформа необходима, чтобы преодолеть коррупцию в судебной системе

На это обращает внимание и польский эксперт Петр Козаржевский.

"Судебная система работает не очень хорошо. Но ее основная проблема - не в том, что она слишком независима, а в том, что технически она не всегда эффективно работает, решения выносятся годами. Причина низкой эффективности судебной системы - не в том, что над ней нет политического контроля, который власть пытается установить", - говорит политолог.

Позиция правительства

Реформы судебной системы правящая партия "Закон и справедливость" проводит давно и не впервые говорит о том, что, получив народный мандат на формирование правительства, должна иметь влияние и на судебную систему.

Объясняя необходимость реформы надзора за судами, представители правительства не раз заявляли, что новации должны очистить юриспруденцию от коррупции и положить конец закрытой элитарной системе назначений на судебные посты.

Министр юстиции Збигнев Зёбро уверен, что до сих пор порядок назначения судей был недемократичным.

"Мы хотим покончить с корпоратизмом и открыть доступ кислороду демократии. Польша - демократия, основанная на главенстве закона. Это не страна, где должны править судьи", - сказал он недавно.

Однако критики правительства видят в таких заявлениях чистый популизм, направленный на поляков, которые не довольны тем, как работает судебная система.

Копірайт зображення Reuters

Строгие заявления Брюсселя

Председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что законы о судах "переносят нас - в политическом смысле - во времени и в пространстве: в прошлое и на восток".

Инициатива президента Польши по модификации одного из спорных законов, вероятно, на какое-то время ослабит критику органов ЕС, но не остановит ее вообще. Еврокомиссия - исполнительный орган ЕС - уже давно критикует польское правительство за усиление своей власти с отходом от демократических принципов.

В частности, без конкретных последствий остались и предупреждения европейских органов, связанные с принятым в январе 2016-го законом о государственных СМИ Польши. Правительство получило право назначать и снимать главных редакторов государственного радио и телевидения. Произошло этого после того, как партия "Закон и справедливость" обвинила журналистов в том, что в ходе предвыборной кампании ее преднамеренно очерняли.

Пока что, подчеркивает Петр Козаржевский, правительство в Варшаве поощряет достаточно распространенное в Польше представление о том, что руководящие органы ЕС преследуют свои интересы и многими своими действиями даже вредят Польше.

"Если в этой ситуации Брюссель предпримет какие-то решительные шаги, не факт, что это приведет к желательным политическим последствиям в Польше, а не сплотит народ вокруг партии "Закон и справедливость" и ее лидера Ярослава Качиньского", - говорит эксперт.

Не слишком пугают Варшаву и предупреждение о том, что Польшу могут лишить права голоса в ЕС.

В последнее время в спорах Варшавы с Брюсселем стала очевидной и позиция Венгрии, которая заявила, что не подпишется под какими-либо санкциями в отношении своего северного соседа.

Многие уверены, что даже если долгие, многоступенчатые процедуры, предваряющие голосование по статье устава ЕС о приостановлении права голоса для страны-члены Евросоюза дойдут до решающего заседания, Будапешт, вероятно, проголосует против наказания Варшавы.

Правительство Виктора Орбана предполагает, что братья-поляки не останутся в стороне, если в похожей беде окажется его страна, которую в Европе критикуют за жесткие законы в отношении НКО, прямое несогласие с политикой Европы в отношении беженцев и попытки закрыть либеральный Центрально-европейский университет в Будапеште.