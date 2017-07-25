"Мне нечего скрывать": как зять Трампа Кушнер защищался в сенате

Копірайт зображення Ronald Grant Image caption Джаред Кушнер сообщил, что предоставил всю информацию, которую у него просили

Муж Иванки Трамп и советник президента Джаред Кушнер на слушаниях в сенате отверг любые обвинения в связях с Россией и якобы допущенных им нарушениях в ходе ведения предвыборной кампании своего тестя.

Верхняя палата конгресса США расследует вмешательство России в процедуру выборов.

Кушнер, который был одним из руководителей избирательного штаба Трампа, заявил, что все его действия были правильными и соответствовали нормальному ходу событий.

Он также опроверг любые связи с Россией.

Сейчас 36-летний муж Иванки Трамп занимает пост старшего советника президента. Перед выборами он отвечал за интернет-стратегию избирательной кампании.

Выступая в Белом доме после слушаний комитета по разведке, прошедших за закрытыми дверями, Кушнер сообщил, что предоставил всю информацию, которую у него просили.

"Я хочу однозначно заявить: я не вступал в сговор с Россией, и я не знаю никого из участников избирательной кампании, кто бы вступал. У меня не было никаких предосудительных контактов", - сказал советник.

Во вторник Кушнер, обычно старающийся избегать журналистов и упоминаний своего имени в прессе, должен выступить на аналогичном заседании в палате представителей.

В понедельник, перед тем как принять участие в слушаниях, он выпустил заявление, в котором сообщил, что у него "едва ли вообще" были какие-либо контакты с российскими представителями, позже добавив, что таковых было "возможно, четыре".

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Эмин Алаларов отказался отвечать на вопросы Би-би-си о связях с Трампом-младшим

Он, в частности, вспомнил встречу с юристом Натальей Весельницкой в июне прошлого года. По некоторым данным, она предлагала Кушнеру компромат на Хиллари Клинтон.

Советник президента признался, что на встречу опоздал, понял, что ничего конкретного там не обсуждали, и назвал ее "пустой тратой времени".

По словам Кушнера, он не разговаривал с Весельницкой ни до, ни после этой встречи, и даже думать забыл о ней до тех пор, пока в июне не всплыла электронная переписка с участием сына президента, Дональда Трампа-младшего.

"Ни разу во время встречи, на которой я присутствовал, не затрагивалась предвыборная кампания; эта встреча, насколько мне известно, не имела никаких последствий, я не помню, сколько людей на ней присутствовало (а также их имен), и мне ничего не известно о документах, которые на этой встрече были бы предложены или получены", - подчеркивает Кушнер.

По словам Трампа-младшего, на той встрече также присутствовал бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, и никаких материалов, компрометирующих Хиллари Клинтон, им не передавали.

Копірайт зображення Reuters Image caption По словам Кушнера, в ходе своих встреч с российским послом Кисляком он не предлагал создать тайный канал для общения с Москвой, а также не обсуждал вопрос снятия санкций

В своем заявлении Кушнер признал, что первоначально при утверждении конгрессом он не указал свои контакты с гражданами России.

По его словам, первый вариант его декларации был "грубым черновиком, содержавшим много пропусков", и был по ошибке преждевременно подан его помощником 18 января. Кушнер сообщил, что дополнения в эту форму, в том числе информация о его зарубежных контактах, и не только с россиянами, вносились в течение последующих шести месяцев "нормальным образом".

Трамп-младший и Пол Манафорт должны были предстать перед конгрессом в среду, однако слушания были отсрочены на неопределенное время, пока юристы оговаривают материалы и темы обсуждения.

АНАЛИЗ: Упражнение в осмотрительности

Энтони Зуркер, корреспондент ВВС в Северной Америке

В своем выступлении перед сенатом Джаред Кушнер заявил, что ему нечего скрывать и что он рад поделиться информацией с теми, кто расследует возможное вмешательство России в ход предвыборной кампании 2016 года в США.

Однако его письменное заявление выглядит упражнением в осмотрительности и типично адвокатской сдержанности. Он упоминает только те спорные моменты, которые уже стали достоянием общественности, а затем дает собственное объяснение того, почему они не представляют собой никакого интереса.

Он получает сотни имейлов в день и не заметил пересланного ему сообщения, в котором говорилось, что российские власти хотят помочь кампании Трампа.

Сообщения о попытке установить неафишируемый канал связи с Россией после выборов - это всего лишь прерванная позже попытка получить информацию по Сирии от российских генералов.

Он встречался с влиятельным российским банкиром, потому что российский посол - чье имя он не смог сходу вспомнить, - был весьма настойчив.

Анкета по безопасности, отправленная в неполном виде, стала результатом недопонимания между ним и его помощником, который отправил ее преждевременно.

Сверх этого не было сделано никаких новых откровений; не появилось никакой ранее неизвестной информации. Если все, что известно на сегодняшний день прессе, - это и есть вся информация по теме, то Кушнер и его юристы сделали всё, на что способны, чтобы обезвредить эти мины. Но когда идешь по минному полю, самую большую опасность представляют те мины, о существовании которых тебе не известно.

Копірайт зображення Reuters Image caption Никаких официальных претензий к Полу Манафорту нет

Дональд Трамп, в свою очередь, неизменно отрицает какой-либо сговор с Москвой.

В воскресенье он написал очередной твит против хода расследования: "Пока фальшивая охота на российских ведьм продолжается, две группы смеются над этим поводом отыграться за проигранные выборы - это демократы и русские!"

Россия также последовательно отрицает свое вмешательство в ход американских выборов.