Украина заявляет об усилении российских войск на границе. Как это было
Глава украинского генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия перебросила к границе с Украиной дивизии, "предназначенные для ведения быстрых наступательных действий".
Россия действительно размещает военные дивизии на западных границах и делает это постоянно, начиная с 2015 года.
Заявление Виктора Муженко опубликовали на странице генштаба ВСУ в Facebook накануне переговоров лидеров "нормандской четверки" по ситуации в зоне конфликта на востоке Украины.
По словам главы украинского генштаба, три мотострелковые дивизии, переброшенные к российско-украинской границе, "являются по своей сути ударными и предназначенными для ведения быстрых наступательных действий".
- Россия готовится к эскалации конфликта на Донбассе - Муженко
- СМИ: кто подогревает войну на Донбассе?
- ООН предоставила копию просьбы Януковича ввести российские войска - Луценко
О российских войсках на границе с Украиной и растущей угрозе со стороны военной группировки он заявлял и ранее.
"Российская Федерация может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это целесообразно", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее выступление Муженко.
В Минобороны России заявления Муженко пока не комментировали.
Войска с востока
Россия перебрасывала войска к украинской границе с весны 2015 года, когда начался вооруженный конфликт на Донбассе.
В мае 2015 года года агентство Reuters сообщило, что на полигон Кузьминский Ростовской области отправляют новые танки, системы залпового огня и артиллерийские установки.
"На значительной части техники не видно маркировки, а многие солдаты носят камуфляж без опознавательных знаков. Это соответствует описаниям замеченных на востоке Украины сил, в которых Киев и его западные союзники подозревали замаскированных российских военных", - описывал корреспондент агентства военнослужащих, появившихся в области.
Летом 2015 года российские военные уже официально говорили о планах по наращиванию войск на западном направлении.
"В первую очередь будут усилены группировки войск по всему периметру западной границы России, включая новые формирования танковых, артиллерийских и авиационных частей", - говорил 15 июня 2015 года координатор управления генеральных инспекторов Минобороны России генерал армии Юрий Якубов, комментируя публикации западных СМИ о планах США и НАТО разместить тяжелое вооружение в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии.
В июне 2015 года в Воронеж прибыл штаб 20-й гвардейской общевойсковой армии, а уже в августе стало известно о начале строительства крупной военной базы в Богучаре Воронежской области, в городе, расположенном в 50 км от границы с Украиной.
В Минобороны подтвердили строительство военного городка, но называли это строительство "плановым".
С 2015 года военные части армии также дислоцировались в Брянской и Белгородской областях.
С июля 2015-го по август 2016 года 20-й армией командовал генерал-майор Сергей Кузовлев. Летом 2016 года подразделения 20-й армии начали перебрасывать на западную границу России уже официально.
В российском министерстве обороны объяснили решение о передислокации войск участившимися учениями НАТО в Восточной Европе.
"Министерством обороны принимается ряд мер с целью противодействия наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российских границ. К концу года две новые дивизии будут сформированы в Западном военном округе, один - в Южном военном округе", - говорил 4 мая 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу.
В 2017 году Шойгу объяснял усиление группировок Западного округа военными действиями на юго-востоке Украины.
В июне 2016 года в Клинку Брянской области начала передислоцироваться 28-я отдельная мотострелковая бригада из Екатеринбурга. Уже в Клинке бригаду переформировали в 488-й мотострелковый полк 144-й мотострелковой дивизии.
Первый эшелон с военными даже встречала делегация из чиновников городской администрации, учителей местных школ и оркестра национальной гвардии. До конца 2016 года количество военных в городе планировали довести до 7000 человек.
Тогда же из Самары в Валуйки Белгородской области начали перебрасывать 23-ю бригаду. В Богучар из Нижегородской области начала передислоцироваться 9-я отдельная Висленская мотострелковая бригада. Из этих бригад в 2016 году была сформирована 3-я мотострелковая дивизия.
Российские власти не отрицали перемещение этих войск.
Именно эту дивизию среди других упоминал в своем выступлении глава украинского штаба.
"3-я российская дивизия, которая сейчас развернута в Валуйках, во время Второй мировой войны участвовала в боях за освобождение Донбасса и получила почетное наименование Волновахская", - сказал глава украинского штаба.
Южные назначения
Россия также продолжает усиливать группировку в Южном военном округе со столицей в Ростове-на-Дону.
В начале июля российская газета "Коммерсант" сообщила, что в руководящий состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа были назначены офицеры, которых ранее украинские спецслужбы обвиняли в участии в боях на востоке Украины.
Сейчас 8-й армией командует генерал-майор Сергей Кузовлев, ранее руководивший 20-й армией. В июле 2015 года агентство Bloomberg сообщило, что украинские спецслужбы направили в Вашингтон досье с именами пяти российских генералов, участвовавших в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей.
Сергея Кузовлева украинские спецслужбы обвиняли в том, что он командовал российскими регулярными частями в районе Луганска. Сам генерал назвал тогда сообщения о своем участии в конфликте на территории Украины провокацией.
Первым заместителем генерала Кузовлева и начальником штаба армии в начале июля был назначен генерал-майор Олег Цеков. Украинские спецслужбы обвиняли генерала Цекова в том, что он под псевдонимом "Олег Турнов" командовал 2-й бригадой "народной милиции" самопровозглашенной "Луганской народной республики".
В министерстве обороны России неоднократно заявляли, что кадровые российские военные не участвуют в боевых действиях на востоке Украины.
Но как минимум дважды, в августе 2015 года и январе-феврале 2016 года, когда сепаратистам требовалось остановить наступление вооруженных сил Украины на Донецк и Луганск, а также во время Дебальцевской операции, силы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получали существенную поддержку со стороны России.
Участие российских военнослужащих в этих операциях подтверждалось многочисленными свидетельствами журналистов, работавших в зоне конфликта, и интервью военнослужащих.