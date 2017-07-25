Украина заявляет об усилении российских войск на границе. Как это было

  • 25 июля 2017
Минобороны России неоднократно сообщало об усилении войск на западных границах Копірайт зображення Getty Images
Image caption Минобороны России неоднократно сообщало об усилении войск на западных границах

Глава украинского генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия перебросила к границе с Украиной дивизии, "предназначенные для ведения быстрых наступательных действий".

Россия действительно размещает военные дивизии на западных границах и делает это постоянно, начиная с 2015 года.

Заявление Виктора Муженко опубликовали на странице генштаба ВСУ в Facebook накануне переговоров лидеров "нормандской четверки" по ситуации в зоне конфликта на востоке Украины.

По словам главы украинского генштаба, три мотострелковые дивизии, переброшенные к российско-украинской границе, "являются по своей сути ударными и предназначенными для ведения быстрых наступательных действий".

О российских войсках на границе с Украиной и растущей угрозе со стороны военной группировки он заявлял и ранее.

"Российская Федерация может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это целесообразно", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее выступление Муженко.

В Минобороны России заявления Муженко пока не комментировали.

Войска с востока

Россия перебрасывала войска к украинской границе с весны 2015 года, когда начался вооруженный конфликт на Донбассе.

В мае 2015 года года агентство Reuters сообщило, что на полигон Кузьминский Ростовской области отправляют новые танки, системы залпового огня и артиллерийские установки.

"На значительной части техники не видно маркировки, а многие солдаты носят камуфляж без опознавательных знаков. Это соответствует описаниям замеченных на востоке Украины сил, в которых Киев и его западные союзники подозревали замаскированных российских военных", - описывал корреспондент агентства военнослужащих, появившихся в области.

Летом 2015 года российские военные уже официально говорили о планах по наращиванию войск на западном направлении.

"В первую очередь будут усилены группировки войск по всему периметру западной границы России, включая новые формирования танковых, артиллерийских и авиационных частей", - говорил 15 июня 2015 года координатор управления генеральных инспекторов Минобороны России генерал армии Юрий Якубов, комментируя публикации западных СМИ о планах США и НАТО разместить тяжелое вооружение в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии.

Копірайт зображення Getty Images
Image caption Минобороны России неоднократно сообщало об усилении войск на западных границах

В июне 2015 года в Воронеж прибыл штаб 20-й гвардейской общевойсковой армии, а уже в августе стало известно о начале строительства крупной военной базы в Богучаре Воронежской области, в городе, расположенном в 50 км от границы с Украиной.

В Минобороны подтвердили строительство военного городка, но называли это строительство "плановым".

С 2015 года военные части армии также дислоцировались в Брянской и Белгородской областях.

С июля 2015-го по август 2016 года 20-й армией командовал генерал-майор Сергей Кузовлев. Летом 2016 года подразделения 20-й армии начали перебрасывать на западную границу России уже официально.

В российском министерстве обороны объяснили решение о передислокации войск участившимися учениями НАТО в Восточной Европе.

"Министерством обороны принимается ряд мер с целью противодействия наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российских границ. К концу года две новые дивизии будут сформированы в Западном военном округе, один - в Южном военном округе", - говорил 4 мая 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу.

В 2017 году Шойгу объяснял усиление группировок Западного округа военными действиями на юго-востоке Украины.

В июне 2016 года в Клинку Брянской области начала передислоцироваться 28-я отдельная мотострелковая бригада из Екатеринбурга. Уже в Клинке бригаду переформировали в 488-й мотострелковый полк 144-й мотострелковой дивизии.

Копірайт зображення facebook.com/v.muzhenko/
Image caption Глава генштаба Украины Виктор Муженко называет угрозой появление российских войск на границе с Украиной

Первый эшелон с военными даже встречала делегация из чиновников городской администрации, учителей местных школ и оркестра национальной гвардии. До конца 2016 года количество военных в городе планировали довести до 7000 человек.

Тогда же из Самары в Валуйки Белгородской области начали перебрасывать 23-ю бригаду. В Богучар из Нижегородской области начала передислоцироваться 9-я отдельная Висленская мотострелковая бригада. Из этих бригад в 2016 году была сформирована 3-я мотострелковая дивизия.

Российские власти не отрицали перемещение этих войск.

Именно эту дивизию среди других упоминал в своем выступлении глава украинского штаба.

"3-я российская дивизия, которая сейчас развернута в Валуйках, во время Второй мировой войны участвовала в боях за освобождение Донбасса и получила почетное наименование Волновахская", - сказал глава украинского штаба.

Южные назначения

Россия также продолжает усиливать группировку в Южном военном округе со столицей в Ростове-на-Дону.

В начале июля российская газета "Коммерсант" сообщила, что в руководящий состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа были назначены офицеры, которых ранее украинские спецслужбы обвиняли в участии в боях на востоке Украины.

Сейчас 8-й армией командует генерал-майор Сергей Кузовлев, ранее руководивший 20-й армией. В июле 2015 года агентство Bloomberg сообщило, что украинские спецслужбы направили в Вашингтон досье с именами пяти российских генералов, участвовавших в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей.

Сергея Кузовлева украинские спецслужбы обвиняли в том, что он командовал российскими регулярными частями в районе Луганска. Сам генерал назвал тогда сообщения о своем участии в конфликте на территории Украины провокацией.

Первым заместителем генерала Кузовлева и начальником штаба армии в начале июля был назначен генерал-майор Олег Цеков. Украинские спецслужбы обвиняли генерала Цекова в том, что он под псевдонимом "Олег Турнов" командовал 2-й бригадой "народной милиции" самопровозглашенной "Луганской народной республики".

В министерстве обороны России неоднократно заявляли, что кадровые российские военные не участвуют в боевых действиях на востоке Украины.

Но как минимум дважды, в августе 2015 года и январе-феврале 2016 года, когда сепаратистам требовалось остановить наступление вооруженных сил Украины на Донецк и Луганск, а также во время Дебальцевской операции, силы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получали существенную поддержку со стороны России.

Участие российских военнослужащих в этих операциях подтверждалось многочисленными свидетельствами журналистов, работавших в зоне конфликта, и интервью военнослужащих.

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