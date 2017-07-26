Как собака-путешественница стала звездой Instagram

Копірайт зображення Kristina Masalova/Eugene Petrus Image caption "Чапати" - тонкий индийский хлеб, а еще - верный друг и спутник

"Чапати" - на хинди означает тонкий пресный хлеб, но для супругов-путешественников из Киева Евгения и Кристины в этом слове - намного больше.

Для них "чапати" - подруга и соучастница приключений, ведь именно так зовут их верную спутницу - собачку, которую они спасли на улицах города Кочи в Индии.

С Чапати они встретились полгода назад и с тех пор продолжают путешествовать по Азии вместе.

За это время из худенького и осунувшегося щенка Чапати превратилась в опытного "бекпекера", объехала пол-Азии, завела страницы в соцсетях и делится с многочисленными поклонниками подробностями своей насыщенной собачьей жизни.

В интервью ВВС Украина Евгений Петрусь и Кристина Масалова рассказали о том, как встреча с Чапати изменила не только план их путешествия, но и отношение к жизни.

Копірайт зображення Kristina Masalova/Eugene Petrus Image caption Чапати в первый день после спасения

ВВС Украина: У вас была налаженная жизнь в Украине. Почему вы решили все бросить и отправиться в путешествие?

Евгений и Кристина: Наша жизнь в Киеве было действительно хорошо налаженной - отличная собственная квартира, машина, хорошая работа. Евгений был аккаунт-директором в международном рекламном агентстве. Я писала диссертацию по религии Древнего Египта, выступала на международных конференциях.

Все было прекрасно, и чего же не хватало: нам обоим - собственного вдохновляющего дела, мужу - независимости от офисной жизни, мне лично - моря под боком и лета круглый год.

Поэтому, как только жизненные обстоятельства начали намекать, что дальше тянуть некуда, - муж уволился, мы сдали квартиру в аренду, продали часть вещей и начали движение в сторону неизвестного. Главными целями были выход из зоны комфорта, перезагрузка и поиск идеального уголка в мире для реализации своих желаний.

Копірайт зображення Kristina Masalova/Eugene Petrus Image caption Осваивая "байкерство"...

Азия всегда была нам близка по духу: последние годы мы постоянно ездили в азиатские страны в отпуск. А вот то, что на этот раз мы оказались в Индии, и именно в городе Кочи - это не более чем случай. Дело было только в самых дешевых билетах в одну сторону в направлении юго-восточной Азии.

ВВС Украина: Вряд ли в ваши планы входило завести во время путешествия собачку, но это все же произошло. Как в вашей жизни появилась Чапати? Помните тот день?

Жить без собаки на самом деле грустно, с ней даже путешествовать гораздо интереснее Евгений Петрусь и Кристина Масалова

Евгений и Кристина:Как и большинство людей со здравым смыслом, мы не планировали и даже не подозревали, что заведем собаку во время такого путешествия. Тем более, с самого его начала. Все сложилось само собой, совершенно случайно.

В третью ночь нашего путешествия, гуляя, мы наткнулись на умирающего щенка. Быстро поняв, что собаке меньше месяца и ее состояние крайне тяжелое, а значит шансов на выживание без посторонней помощи почти нет, - мы просто не имели другого выбора, кроме как сделать все возможное для ее спасения.

Несколько дней мы посвятили ее лечению, так как разного рода проблем у нее оказалось значительно больше, чем показалось на первый взгляд. Сначала мы просто хотели спасти ее - это было единственное, что нас беспокоило. А уже через неделю мы поняли, что Чапати - наша собака и что мы не уедем без нее из Индии, чего бы это нам ни стоило.

Итак, с первых дней путешествия эта малышка начала корректировать наши планы: сначала нам пришлось дольше остаться в ее родном городе, и затем эта тенденция только росла - мы неделями задерживались в некоторых странах, чтобы сделать вакцины или документы, удовлетворив требования стран, в которых мы были и в которые собирались.

ВВС Украина: Расскажите немного о Чапати. Какая она? И откуда такое странное имя?

Копірайт зображення Kristina Masalova/Eugene Petrus Image caption Утомленные путешествиями - Чапати набирается сил перед приключениями

Евгений и Кристина: Чапати - наш настоящий клад. Мы полюбили ее с первых дней, хотя даже не могли представить, насколько она окажется благодарной и гибкой к внешним обстоятельствам, что крайне важно для путешествия.

Она сполна наслаждается каждым нашим общим днем; переполняется энтузиазмом, когда мы снова куда-то собираемся; обожает новые знакомства - она ​​любит всех, кого встречает на своем пути; никогда без причин не капризничает, хотя и их у нее очень мало; с нами она готова на любые аферы и приключения - ходить в треки и лазить по горам, ездить на скутерах и плавать на каяках, дурачиться на пляже и обниматься, укрываясь от тропического дождя.

Ее имя пришло к нам само по себе уже в первые дни знакомства. С самого начала мы были настроены дать ей какое-то аутентичное, индийское имя. Наше внимание привлекла одна из разновидностей индийского хлеба - чапати, плоский хлебец, несколько похожий на армянский лаваш.

Поскольку наша малышка была почти того же цвета и такая же худая - мы в шутку стали называть ее именно так. Но когда стали замечать наполненные улыбками и смехом реакции местных - с именем мы определились окончательно. Чапати - очень положительная, поэтому эмоции, которые вызывает ее имя, очень ей подходят.

ВВС Украина: Путешествовать с животным - настоящее приключение, что вам запомнилось больше всего из того, что вы пережили с Чапати?

Еще в начале нашего совместного путешествия, в Индии, когда Чапати была совсем маленькой, мы неоднократно получали предложения по ее реализации. Она выглядела настолько ухоженной и нарядной, что все принимали ее за породистого щенка.

Копірайт зображення Kristina Masalova/Eugene Petrus Image caption Когда весь мир у твоих ног... или лап...

Интересная история произошла в Непале. Как-то мы пошли в кино в городе Покхара. В один из самых напряженных моментов фильма, когда к герою неожиданно постучали в дверь, Чапати решила поступить как настоящий сторожевой пес. Ее лай настолько рассмешил весь зал, что зрители еще долго не могли сконцентрироваться на фильме.

И самое знаковое событие произошло недавно. История такова: несколько дней назад к нам обратилась девушка, которая спасла жизнь индийской собачкуе и уже достаточно долго не могла найти ей семью. Через социальные сети Чапати мы распространили призыв о помощи.

И уже сегодня собака получила новый дом и через месяц переезжает в США. Мы очень рады, что наши "виртуальные" усилия помогли решить реальную проблему.

ВВС Украина: С животным трудно путешествовать даже по высоко цивилизованным странам, а как это - путешествовать с собакой по Азии, где уровень жизни несколько отличается от той же Европы?

Евгений и Кристина: Путешествовать с собакой по Европе было бы значительно легче: один раз подготовил комплект документов - и весь Евросоюз открыт. Правила очень четкие и понятные.

В Азии же каждая страна имеет свои требования и собственный список документов, которые необходимо подготовить. Но самая большая проблема в том, что информацию о правилах ввоза во многие азиатские стран ыкрайне трудно найти в интернете.

То есть какая-то информация есть, но оказывается, что с действительностью она имеет мало общего. Государственные службы, занимающиеся такими вопросами, отвечают на письма в лучшем случае через неделю (а некоторые, такие как Мьянма - и через месяц). Такие вещи, конечно, раздражают, но к реалиям приходится приспосабливаться...

В ту же Индию, например, вообще невозможно ввезти собаку, если ее владелец не гражданин этой страны.

Копірайт зображення Kristina Masalova/Eugene Petrus Image caption Короткий отдых среди древних статуй

Трудным моментом является и общее отсутствие "открытости" азиатских стран к животным и их владельцам. В Таиланде и некоторых индийских городах нам не раз отказывали во входе в кафе и рестораны, даже уличные.

С жильем ситуация не лучше: в туристическом Бангкоке среди тысяч отелей с животными вас ждут максимум полсотни, и те часто будут не лучшими по расположению, цене или рейтингу.

Открытых к животным авиакомпаний тоже мало - и все они достаточно дорогие, лоукост-авиалинии животных не принимают. Поэтому кроме того, что ты платишь собственно за перелет собаки, заранее покупаешь специальную клетку для перелетов - ты и свой билет получаешь вдвое дороже.

Копірайт зображення Kristina Masalova/Eugene Petrus Image caption "Каждая собака заслуживает дом!" - социальная реклама на улицах таиландского города Чаингмай призывает брать животных из приюта. Чапати полностью согласна

То, что у нас все получилось, имеет ряд конкретных предпосылок. Во-первых, мы не имели четкого графика путешествия. Никакие билеты не были куплены заранее, поэтому мы спокойно задерживались в разных местах для решения тех или иных вопросов, выбирали "правильные" авиакомпании и даты перелетов.

Мы были готовы и к тому, чтобы продлить визы, когда это было необходимо для оформления документов. Во-вторых, мы не акцентировали внимание на вопросе расходов: Чапати - член нашей семьи, и если на нее нужно тратиться, мы без колебаний искали возможность сэкономить в чем-то другом.

А в-третьих, наша поездка с самого начала имела дух авантюризма, и мы открыли в себе жажду дальнейших авантюр, а следовательно, не задумывались и часто рисковали, как вот с проездами Чапати в несколько стран без определенных необходимых на то документов, или "тайные" перевозки в тех видах транспорта, где на самом деле животные запрещены. Ну а что делать, когда никаких других вариантов нет?!

ВВС Украина: Сколько вы уже проехали вместе и в каких странах побывали?

Копірайт зображення Kristina Masalova/Eugene Petrus Image caption Путешествовать вместе и веселее, и теплее

Евгений и Кристина: На данный момент мы провели в совместных путешествиях полгода. За это время посетили пять азиатских стран - Индию, Непал, Таиланд, Мьянму и Филиппины. Мы задерживались в двадцати семи городах и более сорока отелях, преодолели 13 тысяч километров по земле и воде, и около пяти тысяч - по воздуху, тремя перелетами (Катманду - Бангкок, Бангкок - Манила, Манила - Пуэрто-Принсеса).

ВВС Украина: Что изменилось в вашей жизни и в ваших путешествиях с появлением Чапати?

Копірайт зображення Kristina Masalova/Eugene Petrus Image caption К перелету готовы!

Кристина: Я с детства мечтала построить идеальный приют для собак. Однако за почти тридцать лет я слишком мало для этого сделала. Эта цель слишком большая и сложная.

Чапати научила нас тому, что не нужно пытаться объять необъятное. Надо делать то, что тебе по силам. Лучше спасти жизнь одной собаки, чем мечтать о спасении тысяч. И вот, начав с малого, мы с каждым днем ​​видим все больше сил в себе на продолжение этого дела, а также имеем все больше поддержки извне.

За время путешествия нам уже приходилось спасать и других собак, однако в этих случаях мы находили их владельцев.

Чапати вдохновила нас и на создание аккаунтов в Instagram и на Facebook. Во время наших странствий мы общались с огромным количеством людей, которые в разговорах о Чапати определили существование такой проблемы: большинство людей считает, что невозможно (или слишком дорого) приютить животное из другой страны.

Многие уверены в невозможности путешествий со своей собакой или перевозке ее с собой в случае эмиграции. Также мы поняли, что у индийцев имеют место стереотипы о том, что только породистые собаки могут быть достаточно умными и преданными компаньонами, а собаки с улицы на это не способны.

И здесь мы поняли, что должны делиться с людьми нашей реальностью. Мы поверили, что сказочная история Чапати сможет популяризировать уличных собак, сначала в Индии, затем в Украине и в мире. И как оказалось, в Индии ее историю действительно считают сказочной.

Как только ее не называли в разных изданиях: и "миллионером из трущоб", и чем-то вроде поговорки "был Иваном, а стал паном". Мы же шутливо называем ее "Indierella", намекая на англоязычное имя Золушки ("Cinderella". - Ред.).

Копірайт зображення Kristina Masalova/Eugene Petrus Image caption Во время совместных приключений рождается настоящая дружба

ВВС Украина: Что бы вы посоветовали тем, кто хочет завести животное, но не решается, боясь ответственности?

Евгений и Кристина: Уверены, что этот страх нужно в себе побороть. Мы и сами когда-то долго колебались, не понимая, как будем сочетать свои привычки и стиль жизни с такой ответственностью. А когда впервые рискнули - начали упрекать себя за то, что так долго сомневались.

Да, собаки вносят много коррективов в наши графики и привычки, однако они и сами принимают стиль жизни своих владельцев. Посмотрите на наш пример - Чапати стала настоящим "бекпекером" просто ради того, чтобы иметь свою любящую стаю.

Мы, в свою очередь, имеем меньший выбор отелей и кафе во время путешествий, но что из этого? Этим даже экономим время, не имея необходимости выбирать из сотен вариантов. Жить без собаки на самом деле грустно, с ней даже путешествовать гораздо интереснее.

Многие семьи боятся, что с появлением собаки начнутся поиски "козла отпущения" - того, кто будет ее кормить и выводить на прогулки.

Наш всем совет: никогда даже не думайте об этом вопросе - на прогулки стоит ходить всей семьей. И уже через месяц вы начнете удивляться, насколько улучшились ваши отношения и насколько вы больше стали общаться.

ВВС Украина: Я так понимаю, что когда наступит время возвращаться в Украину, Чапати поедет с вами? Куда еще собираетесь отправиться вместе? Каковы ваши планы?

Евгений и Кристина: Конечно же! Причем это произойдет очень скоро, в первой половине августа. А уже в сентябре мы едем на свадьбу к другу в Италию, и уже приготовили все необходимые документы, чтобы взять Чапати с собой. Дальнейшие планы еще на этапе разработки, но в них обязательно будут путешествия с Чапати, и, вполне возможно, снова в Азию.

С Кристиной Масаловой и Евгением Петрусем общалась Анастасия Грибанова