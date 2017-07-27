Княжеские печати и монеты: будет ли на Почтовой музей древних улиц?

Копірайт зображення facebook.com/pg/museumpodol/ Image caption Вид на Почтовую с Труханова острова, конец XIX в.

Почтовую площадь на Подоле в Киеве раскапывали более двух лет - параллельно со строительством там подземного торгового центра.

Найденные там артефакты - княжеские печати, монеты, улицу эпохи Киевской Руси - археологи называли уникальными и надеялись на создание музея на этом же месте.

Сейчас раскопки прекращены, а музей - под вопросом.

Какова судьба раскопок на Почтовой площади и уникальных артефактов, а также - чем закончится спор застройщиков и археологов - выясняла ВВС Украина.

Уже не копают

По достигнутым еще несколько лет назад договоренностям, застройщик, компания "Хенсфорд", должны была финансировать раскопки, городская власть - финансировать научно-исследовательские работы, а археологи - копать, консервировать и хранить находки.

С конца 2014 года ученые на Почтовой дошли до культурного слоя XII века. Они хотят продолжать исследования дальше до слоев X-XI веков. Утверждают - находок там будет еще много. Но с марта раскопки прекратились. Археологам задолжали деньги.

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"Отсутствие финансирования от инвестора прервало процесс сканирования территории, помешало нам работать", - рассказал директор центра археологии Киева Михаил Сагайдак.

По оценкам ученых, чтобы завершить раскопки, нужны время (больше года) и деньги (8 млн грн).

Сейчас застройщик планирует положить на раскопки плиту толщиной около 20 см, которая накроет место разработки.

Плита будет носить укрепительную функцию, чтобы Почтовая площадь не обвалилась, ведь рядом метро, ​​говорят в коммунальном предприятии-заказчике объекта. Это "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Копірайт зображення facebook.com/pg/museumpodol Image caption Церковь Рождества Христова на открытке 1890-х. Сейчас строительство и раскопки ведутся рядом с церковью

В таком случае археологам придется работать под плитой, что, по их мнению, делает дальнейшие раскопки практически невозможными. Плита может привести к уничтожению культурного слоя X-XII века, предупреждают ученые.

"Как плита может помешать раскопкам, если точно такая плита лежала сверху. Все исследовали, каждый сантиметр. Там можно было копать, а здесь - нет? Раскопки будут продолжаться", - рассказал ВВС Украина Валерий Олейник, представитель компании "Хенсфорд".

Он заявил, что финансирование археологам продлят. До этого времени раскопки на строительной площадке на Почтовой проводились под бетонной плитой.

"Застройщик предлагает нам выковыривать находки с потолка", - реагирует на это археолог Максим Вакулюк, который участвовал в раскопках на Почтовой.

"Эта плита должна быть заложена на том уровне, где нами найдены мощные горизонты древнерусского времени. Так плита "ляжет" прямо на культурный слой", - рассказывает археолог.

О том, что раскопки остановили из-за угрозы сползания плиты, говорят и в КГГА. Там уверяют, что поручили застройщику укрепить объект таким образом, чтобы археологические исследования можно было возобновить.

Сколько метров на музей

По плану торгового центра, под музей хотят выделить 100 кв. метров. Такая площадь ученых не устраивает.

По словам г-на Сагайдака, чтобы посетители смогли пройтись по древней улице, рассмотреть найденные там вещи, необходимо выделить минимум 1000-1500 кв. метров.

Однако, чтобы определить окончательную площадь музея, надо закончить раскопки.

Копірайт зображення facebook.com/pg/museumpodol Image caption Фрагмент плана Киева, 1695 год

В КГГА заявили, что выделили на музей 27 млн ​​грн и ждут концепции от археологов.

"Позиция города была, есть и будет за то, чтобы музей был. Он должен быть "изюминкой" для туристов. Чем больше площадь, тем лучше", - заявил руководитель управления сохранения исторической среды КГГА Александр Никоряк.

"От г-на Сагайдака требуют, чтобы он, археолог, предоставил архитектурную концепцию музея. Музей такого уровня могут создавать только эксперты в области музеефикации, которых надо привлекать, проводить конкурс", - заявила активист, инициатор общественного движения "Почайна" Аннабелла Морина.

Копірайт зображення ВВС Image caption Обломки табачных трубок, найденные на Почтовой

Депутат Киевсовета от "Самопомощи" Сергей Гусовский предупреждает, что в ситуации вокруг Почтовой виновными могут сделать археологов: "Что они что-то не успевают, не дают концепцию музея... Отстранить их, назначить других. Построить эту плиту, закрыть пространство".

Активисты и археологи собрали пресс-конференцию, во время которой призвали власти сохранить находки на Почтовой площади и создать там музей мирового уровня.

Была создана электронная петиция в защиту исторических артефактов на Почтовой, которая собрала более 10 тысяч подписей, и теперь Киевсовет должен ее рассмотреть.

Ученые надеются, что город вместе с инвестором возьмет на себя обязательства по раскопкам, и музей на Почтовой все же будет.

Что нашли на Почтовой площади

За два года раскопок на Почтовой археологи открыли часть прибрежного квартала города XI-XVII вв. Это улица, переулки, дома, припортовые сооружения в устье реки Почайны, древний "спуск".

Как заявляют археологи, речь идет об изучении объектов, которые были свидетелями таких знаковых событий древней истории Киева, как крещение киевлян Владимиром Великим и визит княгини Ольги в Византию.

Копірайт зображення facebook.com/pg/museumpodol Image caption Вид на Почтовую площадь с верхней станции фуникулера, конец XIX в.

"Мы раскопали древний Боричев спуск, который соединял Михайловскую гору и прибрежную часть Подола. Здесь раньше протекала Почайна, где, скорее всего, крестили киевлян", - рассказал г-н Сагайдак.

Там же нашли монеты, кольца, нательные кресты с выбитым на них священным писанием, посуду, свинцовые пули и остатки оборонительной стены Киева.

Одними из самых ярких находок называют средневековые актовые печати. Они были регалиями княжеской власти, их использовали для официальных документов. В целом на Почтовой площади нашли 13 таких печатей. Самые ранние датируются XI веком.